Zum Black Friday ist das Samsung Galaxy S25 stark vergünstigt erhältlich. Doch lohnt es sich überhaupt noch, kurz vor dem Release des Nachfolgers? Wir verraten es euch.

Zunächst zum Sparpotenzial am Black Friday: Bei Amazon etwa bekommt ihr das Galaxy S25 aktuell deutlich unter dem Release-Preis. Statt ursprünglich 899 € kostet es bis zum 30. November nur 577,90 €. Heißt: Ihr spart knapp 322 €, wenn ihr Samsung Premium-Handy aus dem Jahr 2025 kauft. Zu diesem Preis lohnt sich das Galaxy S25 auf jeden Fall.

Zum Black Friday Deal: Galaxy S25 bei Amazon für 577,90 € statt 899 €

Wie gut ist das Galaxy S25 noch?

Das Galaxy S25 ist Samsungs aktuelles Basis-Flaggschiff und damit technisch auf dem neuesten Stand. Unter anderem bietet es euch ein sehr gutes Dynamic AMOLED 2X Display mit 120 Hz, den bärenstarken Chipsatz Snapdragon 8 Elite und eine gute Kamera inklusive Teleobjektiv. Darüber hinaus ist es eines der handlichsten Flaggschiff-Smartphones auf dem Markt. Dank Samsungs siebenjähriger Update-Garantie ist das Galaxy S25 zudem sehr zukunftssicher. Zum Black-Friday. Preis von 577,90 € werdet ihr nur schwer ein besseres Smartphone finden.

Wann kommt das Galaxy S26?

Ein Grund, weshalb das Galaxy S25 aktuell so günstig erhältlich ist: Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Das Galaxy S26 wird im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen – und voraussichtlich im Februar erhältlich sein. Gegen das Black-Friday-Angebot spricht das aber nicht wirklich. Denn das Galaxy S26 wird zum Marktstart deutlich teurer sein als das S25 und wohl mindestens 899 € kosten, wenn nicht sogar mehr.

Darüber hinaus sollen die Verbesserungen nicht so groß ausfallen wie ursprünglich erwartet. Denn um preislich mit dem iPhone 17 konkurrieren zu können, wird Samsung beim Galaxy S26 angeblich nur auf kleinere Upgrades setzen. Auch deshalb lohnt es sich mehr, das Galaxy S25 jetzt rabattiert zu kaufen, als auf den deutlich teureren Nachfolger zu warten.

Zum Black Friday Angebot:

Was ist mit dem Galaxy S25 FE?

Der ein oder andere schielt womöglich auch auf das Galaxy S25, das bei Amazon zum Black Friday für nur 559 € erhältlich ist. Doch davon raten wir euch ab. Denn die "Fan Edition" ist eine abgespeckte Variante des Basismodells. Einziger Vorteil ist das größere Display. Leistung und Akkulaufzeit sind dagegen schlechter. Mehr dazu lest ihr in unserem detaillierten Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S25 und S25 FE.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht