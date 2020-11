Das kann macOS 11 Big Sur und dann erfolgt der Release: Apple hat am 10. November 2020 eine Keynote abgehalten – und damit bereits die dritte in diesem Herbst. Der Fokus lag auf dem neuen MacBook Pro und dem neuen MacBook Air, die mit Apples eigenem Silicon-Chip ausgestattet sind. Aber auch das Software-Update für Macs erhielt Aufmerksamkeit.

Die Einflüsse von iOS machen sich bei macOS 11 Big Sur an verschiedenen Stellen bemerkbar, berichtet 9to5Mac. So seien etwa deutliche Design-Anleihen erkennbar. Die größte Ähnlichkeit zwischen den beiden Betriebssystemen besteht aber in den neuen Mac-Widgets. Diese sind auf einer Linie mit den Widgets von iOS 14 – wie auf dem iPhone könnt ihr sie auch auf dem Mac an den Startbildschirm "anheften". Ihr findet die Widgets nach dem Update im Benachrichtigungszentrum eures Macs.

Viele Optionen im Kontrollzentrum

Eine weitere Ähnlichkeit zwischen iOS und macOS 11 Big Sur: Mit dem Update kommt ein komplett überarbeitetes Kontrollzentrum auf euren Mac oder euer MacBook. Ihr könnt es über die entsprechende neue Taste in der Menüleiste öffnen. Über das Kontrollzentrum habt ihr unter anderem Zugriff auf die Netzwerk-Einstellungen, Helligkeit und AirPlay.

Zu den neuen Features des Kontrollzentrums gehören etwa die Möglichkeit, die Beleuchtung der Tastatur anzupassen. Außerdem habt ihr von dort Zugriff auf "Bitte nicht stören", den Dark Mode, Nightshift, AirDrop und Medienwiedergabe. Praktisch: Das Bluetooth-Menü kann euch nach dem Update auch den Akkuladestand der verbundenen Geräte anzeigen.

macOS 11 Big Sur: Diese Modelle erhalten das Update

Eine weitere Neuerung von macOS 11 Big Sur betrifft Safari. Laut Apple soll der Browser nach dem Update Webseiten bis zu zweimal so schnell laden wie die Konkurrenz. Safari erhält außerdem eine neue Standard-Startseite, Verbesserungen für Tabs und ein neues Übersetzungs-Feature. Neu ist außerdem der sogenannte "Privacy Report".

Lange müsst ihr euch nicht gedulden, ehe ihr das Update auf eurem Mac oder MacBook installieren könnt. Apple will den Rollout von macOS 11 Big Sur am 12. November 2020 starten. Laut Caschys Blog könnt ihr den Download voraussichtlich ab ca. 19 Uhr starten. Das Update unterstützt unter anderem MacBook-Air-, MacBook-Pro und Mac-Pro-Modelle ab 2013. Mac mini und iMac werden ab 2014 unterstützt, MacBooks ab 2015. Euer iMac Pro sollte nicht älter als aus dem Jahr 2017 sein.