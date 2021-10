Für viele Nutzer ist es endlich so weit: Heute wird mit macOS Monterey die neue Version des Mac-Betriebssystems für alle kompatiblen Systeme bereitgestellt. Wir klären euch in diesem Artikel auf, wann ihr die fertige Version erwarten könnt und welche Macs das Update auf macOS Monterey erhalten werden.

Neben den neuen MacBooks, die direkt mit der neuen macOS-Version ausgeliefert werden, bekommen natürlich auch ältere MacBooks ein kostenloses Update auf Monterey. Das Betriebssystem mit der Versionsnummer 12 soll für folgende Apple-Notebooks und Desktop-Systeme im Verlauf des heutigen Tages verfügbar gemacht werden.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple MacBook Air (M1)

+ o2 Free M 20 GB 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Bis zu 18 Std. Batterie­laufzeit. (Das sind 6 Std. mehr ohne Nachladen.)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

macOS 12 Monterey – Update: Diese Geräte bekommen die Aktualisierung

Wer ein neueres Notebook oder einen Mac von Apple nutzt und bereits mit macOS Big Sur arbeitet, kann sich natürlich auch über ein Update auf macOS 12 Monterey freuen. Wer ein Gerät aus 2014 oder früher nutzt, muss jedoch – mit wenigen Ausnahmen – unter Umständen auf die neue Version verzichten. Das bereits während des WWDC 2021 angekündigte Betriebssystem läuft auf diesen Modellen:

MacBooks:

MacBook Air: Anfang 2015 (oder neuer)

Anfang 2015 (oder neuer) MacBook: Anfang 2016 (oder neuer)

Anfang 2016 (oder neuer) MacBook Pro: Anfang 2015 (oder neuer)

Macs:

iMac: Ende 2015 (oder neuer)

Ende 2015 (oder neuer) iMac Pro: Ende 2017 (oder neuer)

Ende 2017 (oder neuer) Mac Pro: Ende 2013 (oder neuer)

Ende 2013 (oder neuer) Mac mini: Ende 2014 (oder neuer)

macOS 12 Monterey – Download: Wann genau kommt das Update?

Der Zeitpunkt, wann Apple den Download für macOS Monterey freigibt, ist nicht in Stein gemeißelt. In der Regel wird die neue Version aber am Morgen zum Download bereitgestellt. Hier kann man ungefähr von 10:00 Uhr ausgehen. Da es sich dabei um die kalifornische Ortszeit handelt, solltet ihr hierzulande um ungefähr 19:00 Uhr mit der Veröffentlichung des Updates auf Monterey rechnen können.

Zu den interessantesten Features von macOS 12 zählen unter anderem das überarbeitete FaceTime mit 3D-Audio und einem verschwommenen Hintergrund, wie wir ihn vom Porträt-Modus kennen. Mit "Universal Control" werden zusätzliche Macs oder auch iPads erkannt und können problemlos über eine Maus und Tastatur gesteuert oder kombiniert werden. Zudem erhalten auch aus iOS 15 bekannte Features wie der Fokus-Modus und der Übersetzer Einzug auf dem Mac. Über AirPlay lässt sich ein Mac-Gerät nun auch als Empfänger verwenden, um Musik oder einen kompletten Bildschirm zu übertragen.

Und es gibt natürlich noch wesentlich mehr Neuerungen, unter anderem wurde auch Split View etwas aufgerüstet. Auf das und viel mehr könnt ihr euch voraussichtlich heute Abend mit einem kompatiblen Mac freuen.