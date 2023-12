Mehr Zoom als Galaxy S23 Ultra? Dieser Hersteller fordert Samsung heraus

Das Wichtigste auf einen Blick:

Honor könnte ein Smartphone mit einer 160-MP-Periskop-Kamera vorstellen.

Bei dem Gerät soll es sich angeblich um das Honor Magic 6 handeln.

Auch eine 3D-Gesichtserkennung und Satellitenkommunikation sei geplant.

Für starke Zoom-Fotos mit Smartphone-Kameras ist vor allem Samsung mit seiner Ultra-Reihe bekannt. Nun könnte es jedoch einen neuen Herausforderer geben, der dem Topmodell des Unternehmens mit einem extrem hochauflösenden Sensor Konkurrenz machen will.

Unter den beliebten Top-Smartphones gehört das Samsung Galaxy S23 Ultra mit gleich zwei Telelinsen zu den besten Optionen für alle, die Zoom-Fotos machen wollen. In einem neuen Post des oft gut informierten Weibo-Accounts "Digital Chat Station" stellt der Leaker nun ein neues Smartphone von Honor in Aussicht, das unter anderem eine 160-MP-Periskop-Kamera erhalten soll.

Honor Magic 6 bekommt 160-MP-Persikop-Kamera

Bei dem Smartphone mit der potenziell beeindruckenden Zoom-Linse handelt es sich vermutlich um das Honor Magic 6, wie Android Authority berichtet. Gestützt auf ältere Beiträge des Leakers kommt der Bericht zu diesem sehr wahrscheinlichen Schluss. Grund hierfür ist die für das Gerät angeblich geplante Kooperation mit Porsche.

Über die möglichen Zoom-Stufen sind aktuell keine Details bekannt. Da es sich um eine Periskopkamera handelt, ist mindestens ein 5-facher optischer Zoom wahrscheinlich. Gepaart mit der enorm hohen Auflösung des Sensors könnte Honor auch bei Stufen mit starker digitaler Vergrößerung sehr detailreiche Bilder erzielen. Zum Vergleich: Samsung setzt aktuell auf eine Kombination aus einer 10-MP-Tele-Kamera (3x) und einer 10-MP-Periskopkamera (10x). Digital erreicht das S23 Ultra einen bis zu 100-fachen Zoom.

Wie stark die Vergrößerung maximal sein wird, bleibt abzuwarten. Auch die Low-Light-Performance dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen, da die Zoom-Kamera-Sensoren (und somit auch die Pixel) in der Regel sehr klein sind.

3D-Gesichtserkennung, Satellitenkommunikation und mehr

Eine hochauflösende Zoom-Kamera erwähnte der Leaker bereits in vergangenen Posts, auch ein 200-MP-Sensor war wohl für die Periskop-Kamera im Gespräch. Der aktuelle Beitrag untermauert allerdings die Wahl der 160-MP-Variante. Neben dem Periskopobjektiv nennt Digital Chat Station weitere interessante Details:

So soll das Honor Magic 6 außerdem eine 3D-Gesichtserkennung à la Face ID mittels eines ToF-Sensors bieten (Time of Flight) bekommen. Auch die Kommunikation per Satellit, wie wir sie beispielsweise von Apples iPhone 15 Pro Max kennen, soll möglich sein. Auch interessant: Bei den anderen Objektiven will Honor wohl nicht auf Sony, sondern auf das in den USA ansässige Unternehmen Omnivision Technologies setzen. Zudem soll mindestens eine Kamera eine variable Blende – und somit potenziell bessere Nachtfotos – bieten.

Man darf in jedem Fall gespannt bleiben. Honors Magic-Reihe ist schon länger für ambitionierte Features und neue Technologien bekannt. Auch, ob das Handy nach Europa kommt, muss sich noch zeigen.

