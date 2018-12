Microsoft Edge unterstützt bald Chrome-Erweiterungen

Welche neuen Spiele kommen im Dezember 2018 zum Xbox Game Pass? Diese Frage beantwortete Microsoft im Rahmen der Game Awards in Los Angeles.

"Far Cry: New Dawn": Posta­po­ka­lyp­ti­sches Sequel zu "Far Cry 5" ange­kün­digt Sascha Adermann 07.12.18

Mit "Far Cry: New Dawn" bringt Ubisoft einen direkten Nachfolger zu "Far Cry 5" heraus. Der Erscheinungstermin für das Spiel liegt überraschend nah.