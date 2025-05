Auf der Suche nach einem neuen Handytarif – monatlich kündbar und mit viel Datenvolumen? Die SIM-Only-Flex-Tarife bei Blau sind für kurze Zeit so günstig wie noch nie. Sichert euch beispielsweise 50 GB Datenvolumen im o2-Netz für schmale 9,99 Euro im Monat. Und das ohne Risiko: Aus einem monatlich kündbaren Tarif kommt ihr jederzeit wieder raus.

Jetzt sichern, so lange der Deal noch gilt:

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 50 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet XL Flex (Empfehlung der Redaktion) nur 9,99 € Jetzt sichern 25 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 € Jetzt sichern 10 GB Datenvolumen

monatlich kündbar Blau Allnet S Flex nur 4,99 € Jetzt sichern

Inhaltsverzeichnis

Blau Allnet XL Flex – bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Tarif: Blau Allnet XL Flex

Blau Allnet XL Flex Datenvolumen: 50 GB pro Monat

50 GB pro Monat Flatrates: Telefon, SMS (inkl. EU-Roaming)

Telefon, SMS (inkl. EU-Roaming) Netz: o2

o2 Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 50 MBit/s Download

4G/5G mit bis zu 50 MBit/s Download Mindestlaufzeit: monatlich kündbar (auch als 24 Monate)

monatlich kündbar (auch als 24 Monate) Preis (monatlich): 9,99 Euro statt 12,99 Euro

9,99 Euro statt Anschlusspreis: 0,00 Euro statt 29,99 Euro

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 50 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet XL Flex (Empfehlung der Redaktion) nur 9,99 € Jetzt sichern

Weitere lohnende Flex-Tarife bei Blau

Der Blau Allnet XL Flex ist nicht der einzige monatlich kündbare Tarif, den Blau aufgewertet hat. Sind 50 GB Datenvolumen zu viel, gibt es sogar noch günstigere Alternativen:

Blau Allnet M Flex 25 GB 5G-Datenvolumen statt 20 GB

5G-Datenvolumen statt inklusive Telefon- & SMS-Flat und EU-Roaming

monatlich kündbar

nur 7,99 Euro (pro Monat)

(pro Monat) kein Anschlusspreis

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 25 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 € Jetzt sichern

Oder, falls es noch günstiger sein soll:

Blau Allnet S Flex 10 GB 5G-Datenvolumen statt 8 GB

5G-Datenvolumen statt inklusive Telefon- & SMS-Flat und EU-Roaming

monatlich kündbar

nur 4,99 Euro (pro Monat)

(pro Monat) kein Anschlusspreis

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 10 GB Datenvolumen

monatlich kündbar Blau Allnet S Flex nur 4,99 € Jetzt sichern

Flex-Tarife bei Blau im Check – das erwartet euch

Die Flex-Tarife von Blau bringen verschiedene Vorteile mit sich. Zur besseren Übersicht haben wir alle einmal zusammengefasst:

Flexibler Zahlstart

Ihr legt fest, ab wann der neue Tarif gilt bzw. wann die SIM-Karte aktiviert werden soll. Das Startdatum kann ab Kauf bis zu 90 Tage in der Zukunft liegen. So vermeidet ihr doppelte Kosten mit dem alten Tarif und seid flexibler, was Kündigungsfristen angeht.

Monatlich kündbar

Bei den Blau-Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit beträgt die Kündigungsfrist 30 Tage. So bleibt ihr flexibel und könnt schnell auf einen der anderen Tarife umsteigen, solltet ihr mehr oder weniger Datenvolumen benötigen als zunächst angenommen.

Jetzt zuschlagen: Blau Allnet XL Flex für nur 9,99 Euro

Kein Anschlusspreis

Blau streicht den einmaligen Anschlusspreis von 29,99 Euro nun auch bei den Flex-Tarifen. So zahlt ihr dasselbe, wie bei den Tarifen mit 24 Monaten Laufzeit.

5G-Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit ist bei allen Flex-Tarifen gleich. Sofern verfügbar, surft ihr mit 5G oder eben mit LTE. Im Download sind es bis zu 50 MBit/s. Die maximale Upload-Geschwindigkeit beträgt 32 MBit/s. Ist das Highspeed-Volumen aufgebraucht, wird die Rate in beide Richtungen auf 64 kBit/s gedrosselt.

Jetzt zuschlagen: Blau Allnet M Flex für nur 7,99 Euro

Allnet-Flat für SMS und Telefonie

Mit dem Flex-Tarif könnt ihr auch telefonieren und SMS schreiben. Dank der Flatrate sind alle Kosten bei Anrufen in die deutschen Fest- und Mobilfunknetze gedeckt.

Inklusive Roaming

Im EU-Ausland telefoniert, simst und surft ihr zu den gleichen Konditionen wie in Deutschland. Perfekt für den Urlaub.

Jetzt zuschlagen: Blau Allnet S Flex für nur 4,99 Euro

Lohnt sich das o2-Netz?

Blau ist Teil der Telefónica-Familie – genauso wie o2 – und greift daher auf das gleiche Mobilfunknetz zu. Das Image von o2 hat allerdings lange Zeit unter einem eher schlechten Ruf beim Netzempfang gelitten.

Doch in den vergangenen Jahren hat sich einiges getan: Seit 2017 hat Telefónica ordentlich investiert und das Netz kräftig modernisiert. In aktuellen Netztests, wie dem von Connect, zeigt sich, dass der Abstand zu Vodafone inzwischen ziemlich geschrumpft ist. Insgesamt liegen die drei großen Provider Telekom, Vodafone und o2 in Netztests nun sehr dicht beieinander.

Besonders in Städten ist der Unterschied zwischen den großen Anbietern mittlerweile kaum noch zu spüren. Egal, ob ihr bei Blau, o2 oder einem anderen Anbieter im Netz von Telefónica unterwegs seid – der Empfang kann sich in urbanen Gegenden sehen lassen. Und wenn es an eurem Wohnort doch anders ausschaut, kommt ihr aus dem monatlich kündbaren Tarif jederzeit raus. Da gibt's kein Risko.

Es spricht also wenig dagegen, auch mal einen genaueren Blick auf kleinere Anbieter wie Blau zu werfen. Mehr Details zum o2-Netz findet ihr hier.

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 50 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet XL Flex (Empfehlung der Redaktion) nur 9,99 € Jetzt sichern 25 GB Datenvolumen & 5G

monatlich kündbar Blau Allnet M Flex nur 7,99 € Jetzt sichern 10 GB Datenvolumen

monatlich kündbar Blau Allnet S Flex nur 4,99 € Jetzt sichern

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht