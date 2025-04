Informiert euch hier zum Thema "mobiles WLAN für unterwegs". Wir zeigen euch die besten Angebote für mobile WLAN-Router und Tarife. Außerdem klären wir auf, was es bei (mobilen) Hotspots zu beachten gilt.

Mobile WLAN-Router: Schnelles Internet für unterwegs

Die einfachste, sicherste und effizienteste Lösung für mobiles WLAN stellen mobile WLAN-Router dar. Diese loggen sich nicht via Kabel ins Internet ein, so wie es der Router zuhause tut, sondern über eine SIM-Karte mit Datentarif. Außerdem sind einige Modelle akkubetrieben, benötigen also nicht einmal eine Steckdose.

Mobile WLAN-Router mit und ohne SIM-Karte

Wenn ihr ohnehin beides benötigt, ergibt es am meisten Sinn, den mobilen Router inklusive SIM-Karte als Bundle zu kaufen. Besitzt ihr bereits einen Datentarif, gibt's die Geräte natürlich auch einzeln.

Hier findet ihr passende Angebote:

Mobiler WLAN-Router mit 5G Zyxel NR2301 5G MiFi-Router Mit dem Zyxel NR2301 5G MiFi-Router habt ihr überall Zugang zu schnellem 5G-Internet. Schnappt euch dazu eine SIM-Karte mit Datentarif und surft sorgenlos im Netz. inkl. Datentarif-Tarif (100 GB) ab 35,99 € o2 ohne Vertrag ab 270 € Amazon

Schneller LTE-Router für zuhause und unterwegs Huawei 4G Router B636-336 Der Huawei 4G Router B636-336 ist vielseitig einsetzbar. Er unterstützt nicht nur kabelgebundenes Internet, sondern auch LTE-Advanced für maximale Flexibilität. inkl. Datentarif-Tarif (100 GB) ab 31,99 € o2 ohne Vertrag ab 76,03 € Amazon

Kleiner mobiler Router mit leistungsstarkem Akku Huawei 4G MiFi Router E5586-326 Handlich, leicht und mit einem 1500-mAh-Akku ausgestattet – der Huawei 4G MiFi Router E5586-326 ist perfekt für unterwegs geeignet. Dieser mobile Router passt bequem in die Tasche, sodass ihr wirklich überall mit dem Internet verbunden bleibt. inkl. Datentarif-Tarif (100 GB) ab 30,99 € o2 ohne Vertrag ab 39,94 € Amazon

Den passenden Datentarif finden

Natürlich könnt ihr auch die SIM-Karte aus eurem Smartphone in den mobilen Router stecken. Bedenkt aber, dass ihr dabei euer Highspeed-Datenvolumen verbraucht – und das schneller als normal, da ihr das WLAN des Routers wahrscheinlich mit mehreren Endgeräten gleichzeitig nutzt.

Klüger ist es, einen extra Datentarif zu buchen, also einen Handyvertrag ohne Allnet-Flat. Der sollte möglichst viel Datenvolumen haben. Wir raten dazu, nicht weniger als 100 GB zu buchen – vor allem, wenn ihr mit mehreren Geräten gleichzeitig ins mobile WLAN wollt.

Smartphone als WLAN-Hotspot

Ihr braucht nicht unbedingt einen mobilen WLAN-Router zu kaufen, um unterwegs ins WLAN zu kommen. Alternativ könnt ihr auch euer Smartphone nutzen. Sowohl iPhones als auch Android-Handys unterstützen die "Hotspot"-Funktion. Ihr findet sie in den Einstellungen.

Ihr solltet jedoch bedenken, dass der Hotspot-Betrieb sowohl euer Datenvolumen als auch den Akku des Smartphones sehr schnell entleert. Handy-Hotspots sind daher auch nur eine Zwischenlösung, wenn ihr mobiles WLAN für unterwegs braucht.

Unterwegs WLAN-Hotspots nutzen

McDonald’s, Starbucks, Deutsche Bahn, IKEA: Heutzutage bieten fast alle Geschäfte einen kostenlosen Hotspot an. Das Gratis-Internet steht euch entweder unbegrenzt, für eine bestimmte Zeit oder für einen festgelegten Datenverbrauch zur Verfügung. Das Angebot variiert je nach Anbieter.

Auch der Hotspot-Ausbau abseits von Geschäften schreitet voran. In immer mehr Städten, darunter Berlin, Leipzig, Köln und Stuttgart, gibt es kostenlose Hotspot-Angebote, damit ihr auch unterwegs WLAN nutzen könnt.

Doch da gilt es, vorsichtig zu sein. Ein öffentliches WLAN-Netz ist mit Risiken verbunden. Da ihr die Sicherheitsvorkehrungen und die anderen Teilnehmer des WLANs unterwegs nicht kennt, können theoretisch auch Hacker darunter sein, die es auf eure Daten abgesehen haben. Die Gefahr könnt ihr unter anderem mit VPN und SSL-Verbindungen verringern.

