"Monster Hunter World": Erweiterung bringt "The Witcher" Geralt mit

"Monster Hunter World" bekommt einen neuen spielbaren Monsterjäger spendiert. Es handelt sich dabei um Geralt von Riva, die Hauptfigur der actionreichen "The Witcher"-Rollenspiele. Der DLC soll nicht nur den Charakter selbst, sondern auch noch weitere zusätzliche Inhalte mitbringen.

Kein Geringer als der Hexenmeister Geralt wird schon bald Ungeheuer in "Monster Hunter World" jagen. Diese Ankündigung auf dem offiziellen Twitter-Kanal von "The Witcher" sorgte für Begeisterung, wie tausende Retweets und "Gefällt mir"-Angaben beweisen. Den entsprechenden Tweet findet ihr am Ende dieser News. Dazu passend hat "Monster Hunter"-Entwickler Capcom einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der euch einen kleinen Vorgeschmack gibt.

Unsere Empfehlung Sony Playstation 4 Pro

Verstärkung für das beste Rollenspiel

Geralt von Riva wird in "Monster Hunter World" Aufträge bestehen müssen, die von typischen "The Witcher"-Quests inspiriert sind, wie Polygon berichtet. In der Rolle des Hexenmeisters werden die Spieler dessen markanten Kampfstil anwenden, bei dem Schwerter, Magie und Ausrüstung zur Monsterjagd zum Einsatz kommen.

"Monster Hunter World" gewann bei den Game Awards 2018 die Auszeichnung als "Bestes Rollenspiel". Der "The Witcher"-DLC soll Anfang 2019 kostenlos für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auch ein Update für die PC-Version ist geplant, das Datum hierfür jedoch noch nicht bekannt.