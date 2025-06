Der unbestritten derzeit größte YouTuber Mr. Beast hat ein neues Video veröffentlicht – und damit das Leben eines Kumpels direkt doppelt verändert. In einer anstrengenden Challenge musste dieser kräftig abspecken. Als Belohnung winken über 250.000 Dollar. Das Ziel ist allerdings hoch gesteckt. Und dann gibt es da noch die Chance, deutlich mehr Geld aus der Aktion rauszuschlagen... Allerdings hat auch ein tragisches Ereignis das unterhaltsame Vorhaben überschattet.

Ganze 147 Kilo bringt Majd Kahder am Anfang des Videos auf die Waage – ein Gewicht, das ohne Frage alles andere als gesund ist. Und wenn die Gesundheit nicht als Motivation zum Abnehmen reicht, dann kommt YouTuber Mr. Beast ins Spiel. Der hat seinem Bekannten eine Challenge angeboten: Schafft er es, in einem Jahr umgerechnet 45 Kilo (sprich: 100 Pfund) abzunehmen, bekommt er 250.00 US-Dollar geschenkt. Eine Summe, die bereits ein Leben verändern kann. Das ist aber noch nicht die ganze Geschichte.

(© 2025 CURVED )

Eingesperrt in einem Fitnessstudio

Der YouTuber gibt seinem Freund eine weitere Grundvoraussetzung mit an die Hand: Während der gesamten Challenge muss dieser in einer Art Fitnessstudio (inklusive eigenem Basketballplatz) alleine hausen. Verlässt er den markierten Bereich, ist die Challenge vorbei. Immerhin ist die Anlage mit allem ausgestattet, was für die Gewichtsabnahme nötig war. Inklusive Kühlschrank, gefüllt mit gesundem Essen.

Immer in Sichtweite: Die 250.000 US-Dollar, die Majd bekommt, wenn er in einem Jahr über 45 Kilo verliert. Für dieses Ziel ht er mehrmals die Woche Kraft- und Ausdauertraining auf dem Programm. Dazu kommt eine Diät und bis zu 18.000 Schritte. Nach der Hälfte der Zeit folgte sogar eine noch härtere Diät. Am Anfang waren es täglich "nur" 2500 Kalorien. Am Ende nimmt er pro Tag nur noch 1800 zu sich.

Das harte Training hat sich schnell bezahlt gemacht: Nach 30 Tagen steht das erste Wiegen an. Majd bringt nur noch 137,5 Kilo auf die Waage – und hat damit schon rund 10 Kilo seit Beginn der Challenge verloren! Während das Gewicht purzelt, kann er aber an jedem folgenden Wiegetag (alle 30 Tage) etwas gewinnen: Jede Menge Extra-Geld. Zum Beispiel stehen in einer Challenge Push-Ups auf dem Programm. Jeder davon bringen ihm 1000 US-Dollar extra ein. Schafft er 100 Stück, winken 100.000 US-Dollar Preisgeld extra. Für diese Sonderaufgaben bekommt er Besuch von Mr. Beast in Person.

Nach einem halben Jahr: Alles vorbei

Letztendlich kann Majd das Ziel erreichen und verliert ganze 47 Kilo. Mit einem Endstand von 100,7 Kilo gewinnt er die Challenge sogar schon nach 178 Tagen. Sein Vorhaben endet ein halbes Jahr früher, als gedacht. Und das Preisgeld? Aus den ursprünglich 250.000 US-Dollar sind durch das Bestehen kleinerer Aufgaben über 400.000 US-Dollar geworden. Majd war für ein halbes Jahr von Mr. Beast quasi eingesperrt worden – doch das hatte sich doppelt gelohnt. Ein so hoher Gewichtsverlust dürfte nämlich ebenso lebensverändernd sein.

So präsentiert sich Majd auf Instagram: Nach der Challenge hat er ordentlich an Gewicht verloren. (© 2025 Instagram/majdk )

Die ganze Aktion wurde allerdings von einer tragischen Geschichte überschattet. Relativ früh im Video wird Coach Tyler Wall vorgestellt, der Majd in Form bringen soll und ihn unterstützt. Und das nicht nur beim Training, auch in Sachen "gesundes Essen" war er der Lehrer von Majd. Noch vor dem Ende der Challenge ist Wall allerdings in seiner Wohnung verstorben, wie unter anderem LADBible berichtet. Aus Respekt vor seiner Familie stand zur Debatte, dass der Dreh abgebrochen und das Video nie veröffentlicht wird. Letztendlich war seine Familie aber für eine Veröffentlichung – Wall hätte dies so gewollt.

Die aktuell besten iPhones Platz 1 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 3 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 4 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 5 Apple iPhone 16e Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Platz 6 Apple iPhone 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starke Performance

USB-C-Anschluss

hohe Verarbeitungsqualität Weniger Vielversprechend "nur" 60 Hz

keine Telelinse

vergleichsweise hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht