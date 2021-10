Handys sind allgegenwärtig. Nahezu jeder besitzt mittlerweile eins – und viele Nutzer kaufen sich sogar jedes Jahr ein neues. Die Folge: Berge von Elektromüll. Nachhaltigkeit bleibt da oft auf der Strecke. Doch das muss nicht sein: Wir zeigen euch, wie ihr eure Handys umweltbewusst nutzt – und empfehlen euch nachhaltige Handys.

Trade-In-Programme nutzen

Wenn euer altes Handy noch funktioniert, dann gibt es neben der Entsorgung einen weiteren sinnvollen Schritt. Ihr könnt euer altes Gerät bei einigen Händlern eintauschen und euch den Restwert auszahlen lassen. Diese Möglichkeit besteht auch bei o2. Ob ihr das Geld im Anschluss wieder in ein neues Smartphone investieren möchtet, liegt bei euch. Gebrauchte, aber noch nutzbare Handys landen so nicht auf dem Schrott, sondern können nach einer Generalüberholung wieder auf den Markt kommen.

Passend zur Markenfarbe heißt es bei o2: "Lets Keep The Planet Blue". Unter diesem Motto fasst der Mobilfunkanbieter gleich mehrere Nachhaltigkeitsbestrebungen zusammen. Darunter auch das Handyankauf-Programm, mit dem ihr euer altes Gerät einfach und schnell bei o2 in Zahlung geben könnt. Besonders praktisch ist das, wenn ihr sowieso ein neues Handy mit Vertrag kaufen möchtet. Solltet ihr euch dafür entscheiden, garantiert euch o2 den errechneten Ankaufspreis für ganze 14 Tage.

Um zu erfahren, was euer altes Smartphone noch wert ist, besucht ihr die o2-Handyankauf-Seite zu besuchen und tragt dort die erforderlichen Daten in die Maske ein. Bedenkt jedoch, dass Schäden wie Glasbruch oder kaputte Sensoren den Auszahlungspreis verringern. So könnt ihr in Ruhe euer nächstes Handy aussuchen, mit der Gewissheit, dass euer altes Smartphone nicht einfach auf der Deponie landet.

Euer altes Smartphone könnt ihr dann nicht nur direkt in einem o2 Shop abgeben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Altgerät auch bequem per Post an den Partner Teqcycle senden. Nach Abschluss eurer Bestellung erhaltet ihr eine E-Mail mit dem kostenlosen Versandetikett und allen weiteren Informationen.

Smartphones ökologisch nutzen

Als Handy-Nutzer leistet ihr bereits einen kleinen Beitrag für den Umweltschutz, wenn ihr folgende Punkte beachtet:

Handy lange verwenden: Klar ist es reizvoll, immer das Neueste vom Neuen zu haben. Doch der Umwelt schaden die hohen Produktionsemissionen und der Elektromüll. Nutzt euer Gerät daher so lange wie möglich – und profitiert zudem von günstigen o2-Tarifen ohne zusätzliche Kosten durch die Finanzierung neuer Handys.

Ein nachlassender Akku ist kein Grund, das Handy direkt wegzuwerfen. Tauscht ihn lieber gegen einen neuen. Den Wechsel könnt ihr in einem Reparaturshop erledigen lassen.

Alte Handys umweltgerecht entsorgen

Zusätzlich zu den schon genannten Aspekten spielt auch die Entsorgung eine große Rolle für die Ökobilanz: Alte Handys gehören nicht in den Hausmüll. Vor allem die giftigen Chemikalien des Akkus erfordern eine Sonderbehandlung. Zum Glück bieten Mobilfunkanbieter wie o2 Recycling-Programme, über die ihr defekte und nicht mehr benötigte Altgeräte umweltgerecht entsorgen könnt. Am Beispiel von o2 zeigen wir, wie es geht.

Ihr habt die Möglichkeit, alte oder defekte Handys vor Ort im o2-Shop abzugeben oder von Zuhause aus per DHL an den Aktions-Partner Teqcycle zu verschicken – den Retourenschein druckt ihr euch wie beim Handyankauf bequem aus. Übrigens nimmt o2 eure Handys auch entgegen, wenn ihr keinen Vertrag bei dem Anbieter habt. Auf der o2-Website erfahrt ihr alle Details.

Fairphone – umweltschonend und reparierbar

Das niederländische Unternehmen Fairphone veröffentlichte bereits mehrere Generationen von nachhaltigen Handys. Im Gegensatz zu anderen Handys zählen nicht einzelne Spezifikationen wie Display, Kamera oder Chip zu den besonderen Features des Fairphones – im Mittelpunkt stehen vielmehr die vergleichsweise gute Reparierbarkeit und die nachhaltigen Materialien.

Ihr könnt das Fairphone schnell und einfach auseinandernehmen. (© 2019 CURVED )

Das Fairphone ist modular aufgebaut: Während bei anderen Smartphones wegen verklebter Bauteile schnell Totalschäden entstehen, gibt euch das Fairphone eine zweite Chance – oder eine dritte und vierte. Für die Reparatur von Display oder Kamera benötigt ihr lediglich einen Schraubenzieher und das jeweilige Bauteil. Visuelle Kurzanleitungen im Inneren des Gehäuses helfen zudem dabei, Teile auszutauschen. Praktischerweise ist auch der Akku wechselbar.

Fairphone nutzt darüber hinaus recycelte und ausschließlich fair produzierte Materialien. Zertifikate wie Fairtrade Gold und die EcoVadis Medaille für das Unternehmen zeugen von der konsequenten Umsetzung. Konfliktfreie Rohstoffe und faire Produktionsbedingungen sind Pflicht.

Fairphone 4

Von der Hardware her entspricht das Fairphone 4 (hier mit Vertrag) einem Android-Modell der unteren Mittelklasse:

Display: Beim Fairphone 4 kommt ein IPS-Display mit 6,3-Zoll-Diagonale zum Einsatz. Dank der Pixeldichte von 409 ppi ist es angenehm Der Rahmen ober- und unterhalb des Displays zählt zu den Kompromissen der modularen Bauweise.

Beim Fairphone 4 kommt ein IPS-Display mit 6,3-Zoll-Diagonale zum Einsatz. Dank der Pixeldichte von 409 ppi ist es angenehm Der Rahmen ober- und unterhalb des Displays zählt zu den Kompromissen der modularen Bauweise. Kamera: Die Triple-Kamera setzt auf einen 48 MP-Haupt-, einen 48-MP-Ultraweitwinkel- sowie einen ToF-Sensor und als Selfie-Cam ist eine 25-MP-Knipse für ordentliche Schnappschüsse und Videos dabei.

Die Triple-Kamera setzt auf einen 48 MP-Haupt-, einen 48-MP-Ultraweitwinkel- sowie einen ToF-Sensor und als Selfie-Cam ist eine 25-MP-Knipse für ordentliche Schnappschüsse und Videos dabei. Chip: Der verbaute Qualcomm Snapdragon 750G 5G gilt als Kompromiss aus Leistung und Energieeffizienz. Mit wahlweise 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher kommt das Gerät auch mit anspruchsvollem Multitasking zurecht.

Der verbaute Qualcomm Snapdragon 750G 5G gilt als Kompromiss aus Leistung und Energieeffizienz. Mit wahlweise 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher kommt das Gerät auch mit anspruchsvollem Multitasking zurecht. Akku: Mit 3905 mAh dürfte der Akku mindestens einen Tag ohne Nachladen überstehen.

Shiftphone – nachhaltige Handys aus deutschen Landen

Ebenso wie Fairphone setzt auch Shift auf nachhaltige Handys. Der deutsche Smartphone-Hersteller achtet im Produktionsprozess besonders auf folgende Aspekte: faire Arbeitszeiten und Löhne, gute Arbeitsbedingungen und das Verbot von Kinderarbeit. Zudem geht es dem Unternehmen um die Ökobilanz. Die genutzten Rohstoffe stammen aus fairer Produktion. Zudem verzichtet Shiftphone auf Metalle aus Konfliktregionen.

Shift bietet euch nachhaltige Handys, die sich einfach reparieren lassen – beginnend beim Akku, dem größten Handy-Verschleißteil. Ihn könnt ihr einfach gegen einen neuen tauschen. Shift stellt euch zudem diverse Bauteile und Videoanleitungen zur Verfügung, sodass bei Schäden nicht direkt ein neues Gerät her muss. Wichtig: Anders als bei anderen Herstellern führen eigene Reparaturen oder das Rooten des Systems nicht dazu, dass die Gewährleistung verfällt. Bei Shift habt ihr außerdem die Wahl zwischen drei Modellen:

SHIFT5me

Die Einsteigervariante SHIFT5me bietet ein 4,97-Zoll-Display. Die Hauptkamera löst mit 16 MP auf, bei der Selfie-Cam sind es 13 MP. Achtet beim Kauf darauf, die Variante mit 4GB RAM und 64 GB Speicher zu wählen. Alles darunter ist nicht empfehlenswert. Der wechselbare Akku ist mit nur 2450 mAh recht schwach auf der Brust.

SHIFT6m

Das größere und teurere SHIFT6m ist mit einem 5,7-Zoll-Display samt hochwertiger AMOLED-Technologie ausgestattet. Bei der Hauptkamera vergrößert sich die Auflösung auf 21 MP. Der austauschbare Akku hält dank 4200 mAh deutlich länger durch als das SHIFT5me.

SHIFT6mq

Das Flaggschiff-Modell SHIFT6mq lässt sich aktuell nur vorbestellen. Ihr erhaltet ein 6-Zoll-Display, eine Dual-Kamera und den starken Qualcomm Snapdragon 845. Die 3850 mAh des Akkus gewährleisten ausreichend Ausdauer für den Alltag.

Nachhaltige Handys für die Umwelt: Auch Apple strengt sich an

Die großen Handy-Hersteller wie etwa Apple und Samsung bieten zwar keine direkten Alternativen zu Fairphone und Shiftphone, produzieren aber dennoch immer nachhaltigere Handys für die Umwelt. Apple beispielsweise zählt zu den Unternehmen, die Wert auf eine möglichst ökologische Produktion und Distribution ihrer Produkte legen. Greenpeace bewertet iPhones (hier mit Vertrag) hinsichtlich des Umweltschutzes daher fast so gut wie das Fairphone. Entscheidet ihr euch also für ein Apple-Gerät, seid ihr von der Ökobilanz her bereits relativ weit vorne mit dabei.