Nächste iPhone 17 Probleme: WLAN bricht ab, AirPods-Verbindung instabil

Das iPhone 17 sorgt aktuell nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Frust. Das neueste Problem: Auf Reddit und in Support-Foren häufen sich Berichte über Verbindungsprobleme mit WLAN, Bluetooth und CarPlay. Wir fassen für euch zusammen, was dahintersteckt – und warum ein Software-Update Hoffnung macht.

Besonders ärgerlich: Bei einigen Besitzern bricht die WLAN-Verbindung jedes Mal kurz ab, sobald ihr iPhone 17, 17 Pro (Max) oder iPhone Air entsperrt ist bzw. der Sperrbildschirm aufgerufen wird. Da CarPlay auf eine stabile WLAN-Verbindung angewiesen ist, wirkt sich das auch auf die Nutzung im Auto aus. Nutzer berichten von verzögerten Reaktionen, abgehackter Musik und Verbindungsabbrüchen. Auch Bluetooth scheint betroffen zu sein: Mal fallen die AirPods aus, mal andere kabellose Zubehörteile.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,00 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 58,99 € o2 ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr

✓ 39,00 € Anzahlung

ab 59,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1299,00 € Amazon

Auffällig oft in Kombination mit der Apple Watch

Interessant ist ein Detail, das viele Betroffene gemeinsam schildern: Die Aussetzer treten offenbar vor allem dann auf, wenn parallel eine Apple Watch getragen und entsperrt ist. In diesem Fall disconnectet nicht nur das iPhone kurzzeitig vom WLAN, sondern auch CarPlay verabschiedet sich – um wenige Sekunden später wieder zu funktionieren. Manche berichten sogar davon, dass sich auch andere Geräte wie die Vision Pro bemerkbar machen, sobald das iPhone in der Nähe entsperrt wird.

Ein Hardwaredefekt ist nach aktuellem Stand unwahrscheinlich. Alle iPhone-17-Modelle setzen auf Apples neuen N1-Chip für drahtlose Verbindungen, doch die Probleme lassen sich wohl eher auf die Software zurückführen. Erste Nutzer, die bereits die Beta von iOS 26.1 installiert haben, berichten von stabileren Verbindungen: weder CarPlay noch WLAN oder Bluetooth fielen im Testzeitraum aus. Das spricht dafür, dass Apple den Fehler über ein Update beheben kann.

iOS 26.0.1 soll bald erscheinen

Parallel dazu wird erwartet, dass Apple kurzfristig iOS 26.0.1 freigibt. Dieses kleinere Update dürfte bereits erste Fehlerkorrekturen enthalten – möglicherweise auch die Lösung für die lästigen Verbindungsabbrüche. Ob damit wirklich alle Probleme behoben sind, bleibt abzuwarten. Wer aktuell betroffen ist, dürfte sich aber schon bald über Besserung freuen können.

Bis dahin hilft nur Geduld – oder ein Abstecher in die Beta-Version, wenn ihr euch den frühen Zugang zutraut. Für alle anderen gilt: Augen auf bei den kommenden Software-Updates, denn Apple wird den Bug höchstwahrscheinlich zügig aus der Welt schaffen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht