Mit "Back in Action" zeigt Netflix derzeit einen Steifen, der gleich zwei gefeierte Starts endlich wieder vor die Kamera holt. Mit dabei sind Cameron Diaz und Jamie Foxx – und das lockt wohl zahlreiche Zuschauer an. Denn nicht nur in Deutschland ist die Actionkomödie derzeit stark gefragt. Einen Trailer zum Film findet ihr weiter unten.

In gleich 93 Ländern konnte sich "Back in Action" auf den ersten Platz der Netflix-Charts absetzen, wie Flixpatrol aufzeigt – also alle Länder, die das Portal in der Liste führt. Seit Freitag (17. Januar 2025) ist der Film beim Streaming-Anbieter verfügbar. Es bleibt nun die Frage, ob er sich auch mehr als ein paar Tage auf dem Streaming-Thron halten kann.

Zuschauerzahlen top, Wertung flop?

Ein hohes Interesse der weltweiten Zuschauer muss nur leider nicht heißen, dass ein Streifen auch wirklich gut ist. Auf den bekannten Portalen gibt es Anzeichen dafür, dass "Back in Action" wohl nur Durchschnittskost ist. Die durchschnittliche Nutzerwertung auf IMDb liegt etwa bei 6,0. Und bei Rotten Tomatoes kommt der Film sogar nur auf 23 Prozent mit überwiegend negativen Kritiken. Die auf Wertungsüberblicke spezialisierte Seite Metacritic zeigt auch nur 47 von 100 Punkte an.

Aber das muss kein schlechtes Zeichen sein: Filme mit so einem Wertungsdurchschnitt können immer noch unterhaltsames Popcorn-Kino für das heimische Sofa sein – nur eben mit mehr "Hirn aus". Was auch Spaß machen kann. Zumindest der Trailer verspricht jede Menge Action mit den beiden Weltstars:

Darum geht's in "Back in Action":

In "Back in Action" geht's um zwei Ex-CIA-Spione, die. ihren Job längst hinter sich gelassen haben. Jahre später kommt ihre Identität aber ans Licht – und zwingt sie zurück in den aktiven Dienst.

