Die Nachricht schlägt gerade richtig hohe Wellen: Netflix schnappt sich Warner Bros. – inklusive HBO und damit auch einige der weltweit beliebtesten Film- und Serienmarken. Verständlich, dass viele von euch jetzt hoffen, die neue Harry-Potter-Serie künftig bequem über das Netflix-Abo streamen zu können. Schließlich landet ja alles irgendwann bei Netflix, oder?

In einer E-Mail an Abonnenten beschreibt Netflix die zukünftige Strategie, die mit der Übernahme einhergeht. Dort heißt es, man vereine den eigenen Dienst mit den "legendären Geschichten" von Warner Bros. und wolle langfristig auch HBO- und Warner-Inhalte im Netflix-Abo bereitstellen. Dieser Prozess soll allerdings noch 12 bis 18 Monate dauern – und bis dahin bleibe alles beim Alten. Das bedeutet: Netflix und HBO Max existieren weiterhin getrennt, beide Abos laufen separat, und an euren aktuellen Kosten ändert sich zunächst nichts.

Warum Harry Potter trotzdem nicht auf Netflix läuft

Und damit kommen wir zur wichtigsten Frage: Wo läuft die neue Harry-Potter-Serie? Auch wenn Netflix Warner Bros. kauft, betrifft das nicht automatisch die Exklusivrechte. Die Serie ist ein HBO-Projekt – und HBO bleibt HBO. Heißt übersetzt: Die Neuauflage mit sieben Staffeln, je eine pro Buch, soll ausschließlich auf HBO Max erscheinen.

Für euch bedeutet das: Auch nach der Übernahme müsst ihr sehr wahrscheinlich ein eigenes HBO-Max-Abo nutzen, um die Serie zu sehen.

HBO Max startet in Deutschland am 13. Januar 2026. Der Release der Serie selbst wird erst um 2027 erwartet. Dass Netflix den Dienst irgendwann in der Zukunft integriert, ist zwar Teil der langfristigen Vision – aber eben nicht jetzt. Und erst recht nicht zum Start der heiß ersehnten Hogwarts-Neuinterpretation.

Wie es mit HBO Max und Netflix weitergeht

Während Netflix mehr als 300 Millionen Abos zählt, bringt HBO Max aktuell rund 128 Millionen Nutzer mit. Beide Plattformen sollen laut Netflix weiterhin eigenständig funktionieren, bis die Übernahme vollständig durch ist. Danach könnte es durchaus zu einer Zusammenlegung kommen – wann genau, steht aber noch in den Sternen.

Spannend ist außerdem, dass Netflix die Lizenzstrategie von Warner fortführen möchte. Serien könnten also weiterhin an andere Plattformen verliehen werden, statt exklusiv im eigenen Angebot zu landen. Für Harry-Potter-Fans ändert das aber erstmal nichts: Die detailgetreue Neuauflage mit neuem Cast – darunter Dominic McLaughlin als Harry und Warwick Davis als Professor Flitwick – bleibt HBO-Max-Stoff.

Kurz gesagt: Auch wenn Netflix künftig die große Warner-Welt übernimmt, müsst ihr für eure Reise nach Hogwarts weiterhin das kommende HBO-Max-Abo einplanen.

