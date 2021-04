Netflix kennt eure Vorlieben – und eure Schwächen. Daher hat der Streaming-Anbieter ein Feature aktiviert, das euch die wichtigste Entscheidung überhaupt abnimmt. Die Neuerung nennt sich "Etwas abspielen".

Wer kennt das nicht? Ihr möchtet am Abend den langen und anstrengenden Tag auf der Couch ausklingen lassen, etwas Süßes futtern und einen Film auf Netflix schauen. Nur welchen? Das Angebot ist riesig. Bis ihr euch entschieden habt, fallen euch schon fast die Augen zu. Mist. Schon wieder. Für alldiejenigen, die nicht unnötig Zeit mit der Filmsuche verschwenden, sondern einfach schauen wollen, hat Netflix nun das "Etwas abspielen"-Feature freigeschaltet.

Bisherige Programm als Basis

Das kann die Funktion: Netflix nimmt euch die Entscheidung ab und startet einfach einen Titel. Statt der nervigen Suche, drückt ihr dafür auf die neue "Etwas abspielen"-Option – und schon beginnt euer Abendprogramm. Ganz ohne Stress.

Aber keine Angst, die Streaming-Plattform sucht für euch nicht irgendwelche Serien oder Filme aus. Im Hintergrund arbeitet ein Algorithmus. So basiert die Themenauswahl von Netflix auf dem Programm, das ihr euch bisher angesehen habt. Der Action-Liebhaber bekommt also keine Romanze vorgesetzt – und umgekehrt.

Natürlich kann es auch vorkommen, dass euch der ausgewählte Titel nicht gefällt. Klickt dann auf "Etwas anderes abspielen". Netflix unterbricht die Serie oder den Film dann und startet stattdessen entweder:

einen brandneuen Titel

einen Titel, den ihr bereits begonnen habt,

einen Titel, der auf eurer Liste steht, oder

eine noch nicht abgeschlossene Serie oder einen Film, den ihr euch eventuell noch einmal ansehen möchtet.

Hier findet ihr das neue Netflix-Feature

Die smarte Shuffle-Funktion stand für einige Nutzer probeweise bereits seit einiger Zeit zur Verfügung. Netflix hat die Neuerung nun für alle Abonnenten freigeschaltet. Ihr könnt sie nicht nur etwa auf eurem Smart-TV, sondern auch in der App nutzen. Dort blendet Netflix "Etwas abspielen" am unteren Bildschirm ein. Die Neuerung bekommt zudem in der Leiste mit "Startseite", "Demnächst" und "Downloads" einen eigenen Punkt.

In der Web-Ansicht und in der App ist das Feature auf unseren Geräten leider noch nicht freigeschaltet, dafür auf dem Smart-TV. Dort lässt sich die Option direkt unter dem Profilnamen, in der zehnten Reihe der Netflix-Startreihe und links im Navigationsmenü aktivieren.

