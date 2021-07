In letzter Zeit gab es verstärkt Hinweise darauf, dass Netflix künftig auch Spiele anbieten wird. In einem Bericht an Investoren hat sich der Streaming-Gigant nun dazu geäußert und erste Details zur Gestaltung des Angebots verraten.

Netflix will Spiele demnach ohne Zusatzkosten anbieten. Heißt: Wenn ihr ein Abo besitzt, werdet ihr darüber künftig wohl auch zocken können. Die Games seien als Teil des Gesamtangebots geplant und sollen eine neue Inhalte-Kategorie bilden – wie Netflix Originals oder Reality TV. Spiele nehmen demnach künftig neben Dokus, Serien und Filmen Platz – in der bestehenden Netflix-App. Zumindest fürs Erste wird es also wohl keine separate Anwendung oder einen neue Plattform geben. Alles geschieht in gewohnter Umgebung.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Netflix-Spiele: Erst mal fürs Smartphone

Zu Beginn wolle Netflix sich auf Spiele für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets konzentrieren. Das dürfte auch bedeuten, dass der Großteil der Spiele eher weniger komplex ausfallen wird. Best-Case-Szenario wäre wohl ein Angebot, vergleichbar mit dem von Apple Arcade. Dieses beinhaltet ausschließlich Spiele die (auch) offline auf dem Smartphone spielbar, aber oft etwas anspruchsvoller sind als das durchschnittliche Mobile Game. Wir gehen allerdings davon aus, dass Netflix es etwas langsamer angehen wird als Apple. Zumindest klingt es im Investorenbericht danach.

Dieser Film war der Anfang

Auf Seite 4 des Berichts heißt es, Netflix befinde sich derzeit am Beginn einer Expansion in den Gaming-Bereich. Dabei baue das Unternehmen auf den Erfahrungen auf, die es mit interaktiven Formaten gesammelt habe. Ein Beispiel dafür sei "Black Mirror: Bandersnatch", ein Spielfilm dessen Handlung ihr beeinflussen könnt. Womöglich ist das auch Hinweis darauf, was wir von den Netflix-Spielen erwarten können.

Denkbar ist beispielsweise ein Spiele-Angebot, das mit den Titeln von Telltale vergleichbar ist. Die ehemalige Spieleschmiede war einst unter anderem bekannt für seine "The Walking Dead"-Reihe. Bei den Games handelt es sich jeweils um einen Mix aus Spiel und interaktivem Film, bei dem das Storytelling im Vordergrund steht. So etwas könnten wir uns auch gut bei Netflix vorstellen.