Neue AirPods Pro 2 und AirPods Max: Was Apple euch auf die Ohren geben will

In letzter Zeit habt ihr viele Gerüchte über das kommende iPhone 14 lesen können. Aber Apple arbeitet auch in anderen Bereichen an neuen Produkten. Besonders die Audio-Fans unter euch werden sich über die Nachricht freuen: Apple plant neue Kopfhörer. Gleich zwei Modelle sollen ein Upgrade bekommen.

Apples AirPods gehören zu den beliebtesten Kopfhörern auf dem Markt. Noch dieses Jahr sollen aktuellen Gerüchten zufolge neue Versionen der AirPods Pro und der AirPods Max vorgestellt werden. Mit Spannung erwartet werden vor allem die kabellosen In-Ear-Kopfhörer.

Nach drei Jahren: Neue AirPods Pro im Anflug

Die AirPods Pro (hier mit Vertrag) kamen 2019 auf den Markt. Warum sie auch drei Jahre später noch zu den besten verfügbaren Kopfhörern gehören, könnt ihr in unserem AirPods Pro-Test nachlesen. Dennoch: Drei Jahre sind eine lange Zeit. Während Apple jedes Jahr neue iPhones vorstellt, warten Fans seit längerem auf neue Top-Kopfhörer. Im Herbst soll es laut Mark Gurman von Bloomberg endlich soweit sein: Apple könnte die AirPods Pro 2 präsentieren.

Bisher ist noch nicht viel über die neuen Modelle bekannt. Aber Insider gehen davon aus, dass die AirPods Pro 2 ein neues Design haben werden und lossless playback unterstützen. Damit wären sie in der Lage, Apples unkomprimierte Audiodateien wiederzugeben. Die bisherigen Versionen sind dazu aufgrund der geringen Bandbreite der Bluetooth-Verbindung nicht im Stande. Bei den neuen Modellen scheint Apple diese Problematik gelöst zu haben. Außerdem sollen neue Gesundheits- und Fitness-Features an Bord sein.

AirPods Max in neuen Farben

Auch die Over-Ear-AirPods sollen Gurman zufolge ein Makeover bekommen. Dem Analysten zufolge soll Apple den Kopfhörern einen neuen Anstrich verpassen. Die AirPods Max sollen demnach in neuen Farben erscheinen. Der Apple-Experte hofft zudem auf einen günstigeren Preis. Mit fast 500 Euro sind die Apple-Over-Ears auch hierzulande nicht gerade günstig.

Ob Apple hier technische Neuerungen präsentieren wird, ist allerdings unklar. Es würde durchaus merkwürdig anmuten, wenn Apple den AirPods Pro 2 ein neues Design und neue Funktionen spendiert, die AirPods Max hingegen nur einen frischen Farbtupfer erhalten.