Neue Emojis fürs iPhone: Apple gibt kleine Vorschau auf Kotz-Smiley und Co.

Am Montag feiert die Netzwelt den Welt-Emoji-Tag. Aus diesem Grund zeigt Apple eine kleine Auswahl jener Emojis, die später im Jahr für iOS, macOS und watchOS verfügbar sein werden.

Mit Unicode 10 wird eine Reihe an neuen Emojis Einzug auf Eurem Smartphone halten – egal, ob Ihr iOS oder Android als Betriebssystem verwendet. Das Unicdoe Consortium entscheidet darüber, welche der kleinen Bildchen erscheinen. Wie diese aussehen, das unterscheidet sich aber von Betriebssystem zu Betriebssystem. So sehen Smileys unter Android anders aus als etwa unter iOS.

Insgesamt wird es 56 neue Emojis geben, wie das Unicode Consortium auf seinem Blog im Juni verkündet hatte. Nun gibt Apple zum Welt-Emoji-Tag eine kleine Vorschau, darunter eine Frau mit Kopftuch, barttragende Männer und stillende Frauen sowie Symbole in der Kategorie Essen & Trinken (Sandwich und Kokosnuss). Weitere Tiere und mystische Kreaturen wie T-Rex, Zebra, Zombies und Elfen sollen für mehr Abwechslung in der Kommunikation sorgen. Humorvoll sind auch ein vom Stern getroffener oder explodierender Kopf.

Unklar ist noch, ob alle Emojis auf einmal in iOS 11 verfügbar sein werden oder ob Apple sie stückweise in kleineren Updates ausrollen wird. Ebenfalls zur Feier des Welt-Emoji-Tages hebt der App Store Apps hervor, mit denen man Emojis kreieren oder lustige Dinge anstellen kann und iTunes Movies stellt ausgewählte Filmtitel in Emojis dar.