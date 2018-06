Neue Hinweise auf Nokia X5 und internationale X6-Varianten

Kurz nach der Enthüllung des Nokia X6 machten Gerüchte um das bislang noch unbestätigte Nokia X5 die Runde. Wie Nokiapoweruser (NPU) berichtet, könnte das Smartphone nun die Bluetooth-Zertifizierung erhalten haben.

Der Eintrag der ausstellenden Behörde erwähne zwar nicht explizit das Nokia X5, sondern nur die Modellnummer "TA-1109". Doch der angegebene Bluetooth-Standard soll darauf hinweisen, dass es sich eben um dieses Smartphone handelt. Das gelistete Gerät unterstützt nämlich "nur" Bluetooth 4.2, was dafür spreche, dass HMD Global es unterhalb des Nokia X6 positioniert. Dieses unterstützt bereits den fortschrittlicheren Übertragungsstandard Bluetooth 5.0.

Nokia X6 soll außerhalb Chinas erscheinen

Das Nokia X5 soll Gerüchten zufolge eine etwas schwächere Ausstattung mitbringen als das Nokia X6. Anders als dieses könnte es einen Prozessor von MediaTek erhalten, wie aus dem Eintrag der Zertifizierungsbehörde hervorgeht. Weitere nennenswerte technische Spezifikationen zu dem Gerät verrät er jedoch nicht. Das einzige andere Gerät, auf das sich der Eintrag sonst beziehen könnte, sei laut NPU das Nokia 5.1 Plus.

Außerdem hätten zwei weitere Varianten des Nokia X6 Bluetooth-Zertifizierungen erhalten. Diese seien wahrscheinlich für andere Länder als China vorgesehen, was für einen baldigen internationalen Marktstart sprechen könnte. Zurzeit ist das Mittelklasse-Smartphone noch exklusiv in China erhältlich.

Insgesamt gebe es damit nun drei "globale" Modelle, die in verschiedenen Regionen auf den Markt kommen könnten – unter anderem anscheinend in Russland und Taiwan. Dass HMD Globals erstes Smartphone mit Notch auch außerhalb Chinas erhältlich sein wird, gilt nach diversen Tweets von CEO Juho Sarvikas als so gut wie sicher. Einen davon findet ihr unter diesem Artikel.