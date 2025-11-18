Bei Nintendo startet der Black Friday frühzeitig. Fans der Nintendo Switch oder Switch 2 können ab jetzt während einer großen Aktion bei Spielen und Hardware sparen. Das Angebot gilt aber nur für kurze Zeit. Wo es die Rabatte gibt und wie lange sie gelten, erfahrt ihr hier.

Weitere Black-Friday-Angebote zur Switch 2:

Eigentlich ist Black Friday 2025 erst nächste Woche Freitag. Seit dem 17. November 2025 (15:00 Uhr) laufen bei Nintendo die Black-Friday-Angebote aber bereits im eShop und im My Nintendo Store. Die Aktion ist zeitlich begrenzt, weshalb ihr das Enddatum im Blick behalten solltet: Bis zum 30. November (23:59 Uhr) gibt es die meisten Rabatte.

Black-Friday-Sale im Nintendo eShop

Wer sich (digitale) Spiele für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 günstiger sichern will, sollte im Nintendo eShop vorbeischauen. Dort findet ihr viele verschiedene Titel und DLCs zu reduzierten Preisen als "Digital Deals" – unter anderem:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für 44,99 Euro (Alternative: bei Amazon aktuell für 36,99 Euro als physische Variante)

EA Sports FC 26 für 29,99 Euro

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition für 41,99 Euro

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC für 18,74 Eur

The Elder Scrools V: Skyrim für 16,49 Euro

Xenoblade Chronicles 3 für 39,99 Euro

weitere...

Einige der Angebote dürften sich hier lohnen. Vor allem Nintendos eigene Titel sind selten reduziert. Dort können auch kleine Nachlässe ein guter Deal sein, vor allem, wenn man die rein digitalen Varianten bevorzugt.

My Nintendo Store mit Rabatten auf Switch-2-Pakete & mehr

Im My Nintendo Store stehen weniger die Spiele, sondern physische Hardware im Fokus. Rabatte gibt es auf Nintendo-Switch-2-Bundles etwa in Form von 12-monatigen Mitgliedschaften für Nintendo Switch Online. Auch Zubehör und Nintendo-Merchandise (z. B. Plüschfiguren, Lego-Sets) könnt ihr günstiger ergattern. Gut zu wissen: Die Switch-2-Bundle-Deals gelten anscheinend etwas länger: bis zum 11. Januar 2026.

Weitere frühe Black-Friday-Angebote

Nicht nur bei Nintendo direkt könnt ihr bereits vor dem offiziellen Black Friday sparen. Zum Beispiel auf der Amazon-Seite zu Nintendo-Produkten gibt es weitere Deals. Im Laufe der Woche dürften hier sicher einige dazukommen.

