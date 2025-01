Das wäre eine starke Überraschung: Bereits in wenigen Tagen soll angeblich die Nintendo Switch 2 angekündigt werden. Ein Podcast liefert jetzt konkrete Informationen zum Vorstellungs-Event und nennt das Datum.

Die Gerüchte zur Nintendo Switch 2 überschlagen sich in letzter Zeit. Klar ist aus offiziellen Kanälen: Bis Ende März 2025 will Nintendo die Konsole enthüllen. Nun liefert der Games-Podcaster "Nate the Hate" (via Video Games Chronicle) ein konkretes Datum dazu: Die Ankündigung der Switch soll am Donnerstag, den 16. Januar 2025, stattfinden.

Nintendo Switch 2: Ankündigung mit Fokus auf die Konsole

Schon frühere Gerüchte brachten den Januar als mögliches Vorstellungsdatum ins Spiel – und auch wir haben aufgrund der vielen Leaks bereits vermutet, dass die Ankündigung der Nintendo Switch 2 nahe ist. So früh haben aber sicherlich die wenigsten Fans mit der Enthüllung gerechnet.

Und das ist anscheinend auch das Einzige, was Nintendo an diesem Tag zeigen will. Bei der Vorstellung soll es dem Leaker zufolge nämlich primär um die Konsolen-Hardware gehen. Spiele sollen nicht explizit beworben werden. Für Launch-Titel ist angeblich ein separates Event zwischen Februar und März geplant.

Marktstart mit Puffer

Zwischen der Ankündigung und dem Eintreffen der Switch 2 in den Regalen der Händler soll sich Nintendo einen ordentlichen Puffer lassen. Dem Podcaster nach plant das japanische Gaming-Urgestein einen Marktstart im Zeitraum Mai bis Juni. Diese Information untermauert Video Games Chronicle.

Nintendo will mit der Ankündigung also ordentlich Hype generieren. Sicherlich wird man weitere Zubehör- und Spiele-Infos über den Zeitraum strecken, um dann mit voller Kraft in die Vorbestellungen zu gehen. Der Puffer dürfte auch bei der Sicherung der Verfügbarkeit helfen. Die erste Nintendo Switch hatte hier enorme Probleme. Bereits zuvor meldeten Quellen, dass Nintendo eine Knappheit vermeiden wolle.

