Die nächste Nintendo-Konsole könnte schon früher erscheinen als zuletzt erwartet. Ein neuer Leak enthüllt jetzt, wann die Ankündigung bzw. der Release der Nintendo Switch 2 stattfinden könnte.

Im Netzwerk Reddit hat ein Leaker im Rahmen eines "AMA" (ask me anything; dt. "fragt mich alles") neue Informationen zur Switch 2 geteilt. Die Ankündigung der Konsole könnte den Aussagen des Nutzers zufolge früher stattfinden, als vorausgegangene Gerüchte zum Release der Nintendo Switch 2 zuletzt in Aussicht gestellt hatten. Bereits Anfang 2025 könnte es so weit sein.

Ankündigung der Nintendo Switch 2: Das sagen Gerüchte

Zuvor deuteten Gerüchte einen Release im Juni 2025 an. Der Reddit-Nutzer "NextHandheld" soll nun andere Informationen erhalten haben, die die Ankündigung der Switch 2 in das erste Quartal des Jahres legen.

Ihm zufolge sei die Vorstellung bereits im Januar 2025 zu erwarten. Dabei stützt er sich auf nicht veröffentlichte Quellen. Der Release bzw. Marktstart soll dann wiederum ungefähr im März 2025 folgen. Neben den erhaltenen Informationen besitzt der Leaker angeblich eine Switch-2-Konsole inklusive Dock in ihrer fertigen Form.

Wie glaubwürdig die Aussagen sind, ist nicht vollkommen geklärt. Allerdings konnten Moderatoren des Subreddits angeblich zumindest teilweise bestätigen, dass NextHandheld tatsächlich im Besitz von unveröffentlichten Informationen ist. Beweise will der Nutzer erst zu Weihnachten vorlegen.

Nintendo Switch 2: Das erwartet euch

Bereits vorherige Leaks zum Design zeigen: Die Switch 2 wird sehr wahrscheinlich deutlich größer als ihre Vorgänger (Nintendo Switch und Switch OLED). Für mobiles Gaming soll die neue Generation über einen 8 Zoll großen OLED-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung verfügen.

Für einen Leistungssprung soll erneut ein Chip von Nvidia verantwortlich sein, der im Dock-Modus sogar 4K-Upscaling ermöglichen könnte. Aussagen hinsichtlich der Performance variieren aktuell allerdings noch.

Nintendo hat bereits bestätigt, dass die neue Switch abwärtskompatibel sein wird. Alte Switch-Spiele lassen sich also auf der Konsole spielen. Für den Release der Nintendo Switch 2 sind angeblich drei Farbvarianten geplant: Weiß, Grau sowie eine limitierte Version. Preislich soll Nintendos neue Handheld-Konsole bei über 400 Euro liegen.