Im Rahmen der Winter-Deals gibt's bei o2 auch ein paar Deals für Nutzer, die gar kein neues Handy nötig haben. Wer sich derzeit einen der beliebtesten Tarife beim Provider sichert, bekomm im Angebot eine Nintendo Switch (OLED) und Mario Kart 8 (fast) geschenkt. Aber der Reihe nach.

Das Angebot: Nintendo Switch & Mario Kart 8 im Tarif-Bundle Die Geräte: Nintendo Switch OLED und Spiel Mario Kart 8

Nintendo Switch OLED und Spiel Mario Kart 8 Tarif: o2 Mobile M

o2 Mobile M Datenvolumen: 30+ GB (Grow-Vorteil: Jedes Jahr wächst das monatliche Volumen weiter an)

30+ GB (Grow-Vorteil: Jedes Jahr wächst das monatliche Volumen weiter an) Monatlicher Preis: 29,99 Euro

29,99 Euro Anzahlung: 1 Euro

1 Euro Sonstige Kosten: 39,99 Euro Anschlusspreis und 4,99 Euro Versand

39,99 Euro Anschlusspreis und 4,99 Euro Versand Effektive Ersparnis auf Hardware: 53 Euro (24 Monate) bzw. 113 Euro (36 Monate) -> Direkt zum o2-Deal: Nintendo Switch & Mario Kart 8 & o2 Mobile M

Lohnt sich das?

Ihr zahlt mit Versand, Anschlusspreis und Anzahlung einmalig 45,98 Euro und dann monatlich 29,99 Euro (36 Monatsraten für Konsole und Spiel) bzw. 34,99 Euro (24 Monatsraten). Und das lohnt sich auf den ersten Blick insbesondere bei der 36-Monate-Version: Regulär kostet der o2 Mobile M ebenso 29,99 Euro im Monat – für Konsole und Spiel gibt's hier also praktisch keinen Aufpreis im Vergleich zum Standardpreis.

Aber: In der Einleitung sprachen wir bereits von "fast" geschenkt. Hierzu sei erwähnt, dass o2 gerade im Rahmen der Winter-Deals einen Rabatt anbietet, wenn ihr euch nur den o2 Mobile M ohne Prämie sichert. Derzeit zahlt ihr 24,99 Euro im Monat anstatt der regulären 29,99 Euro im Monat – plus 39,99 Euro Anschlusspreis.

Rechnung: So viel zahlt ihr für Konsole und Spiel effektiv

Als Basis nehmen wir den derzeit rabattierten Tarifpreis von 24,99 Euro über die gesamte Mindestlaufzeit pluss Anschlusspreis und ziehen die Summe von den Gesamtkosten des Bundles (inklusive Einmalzahlungen) ab.

Effektivpreis über 24 Monate Laufzeit: 245,99 Euro

245,99 Euro Effektivpreis über 36 Monate Laufzeit: 185,99 Euro

Zum Vergleich: Bei Amazon kostet die Nintendo Switch OLED mit Mario Kart derzeit 319 Euro und enthält noch 12 Monate Nintendo Switch Online (Wert: 19,99 Euro). Demnach kosten Konsole und Spiel etwa 299 Euro im freien Handel. Aber ist das jetzt effektiv teurer oder günstiger als das Nintendo-Switch-Angebot von o2?

Effektiv spart ihr tatsächlich Geld bei o2: Über 24 Monate Laufzeit spart ihr also etwa 53 Euro gegenüber dem Einzelkauf. Bei 36 Monaten lohnt es sich schon mehr – da sind es 113 Euro Ersparnis. Wohlgemerkt auf Basis des derzeit ohnehin rabattierten Tarifpreises bei o2.

-> Direkt zum o2-Deal: Nintendo Switch & Mario Kart 8 & o2 Mobile M

Fazit: Option für Switch-Interessierte, die einen neuen Tarif suchen

Wer ein paar Euros für die Nintendo Switch sparen möchte, findet hier ein passendes Angebot. Das lohnt sich insbesondere dann, wenn ihr euren Tarif ohnehin erneuern wolltet, aber kein neues Handy benötigt (oder das Smartphone in der Regel im Laden kauft). Entscheidet ihr euch für die niedrigeren Raten über 36 Monate Laufzeit, könnt ihr übrigens auch dann nach 24 Monaten den Tarif wechseln. Die 36 Monate Laufzeit betrifft nämlich nur die Rate für Konsole und Spiel.

Die Nintendo Switch selbst lohnt sich auch heute noch. Neben dem Partyspiel Mario Kart 8 gibt es viele gute Titel, die ihr gezockt haben müsst. Darunter "Zelda: Breath of the Wild", "Zelda: Tears of the Kingdom", das Remake von "Link's Awakening", gleich mehrere "Pokémon"-Spiele und weitere Exklusiv-Titel, die durchaus für Spielspaß sorgen. Und viele andere Titel wie "Hogwarts Legacy".

Lesetipps: