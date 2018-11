Nintendo Switch Online: Diese NES-Klassiker kommen im November

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr nicht nur über die Hybrid-Konsole im Internet spielen. Das Unternehmen bietet Abonnenten auch eine Auswahl klassischer Games, die damals für das Nintendo Entertainment System (NES) erschienen sind. Das Angebot wird im November um drei neue Titel erweitert. Einen davon könntet ihr sehr gut kennen.

Die November-Gratis-Spiele für die Nintendo Switch sind "Metroid", "Mighty Bomb Jack" und "TwinBee". Erstgenanntes dürfte das Highlight des Monats sein. Es handelt sich um das erste Abenteuer von Kopfgeldjägerin Samus Aran und erschien 1988 in Europa. Auf dem Planeten Zebes jagt ihr Weltraumpiraten, die Metroids gestohlen haben – Organismen, die jedem Organismus die Lebensenergie aussaugen können. Im Verlauf des Spiels erlernt Samus neue und praktische Fähigkeiten, mit denen ihr auch zu neuen Bereichen gelangen könnt.

Pyramiden und Feuergefechte

"Mighty Bomb Jack" ist ein Plattformer, in dem ihr als Jack eine Pyramide erklimmen müsst. Letztendlich ist es euer Ziel, einen Dämonen zu besiegen. Während ihr euch zum jeweiligen Endpunkt eines Levels bewegt, sammelt ihr Bomben und Power-Ups ein. Bei "Twinbee" handelt es sich um einen klassischen Spielhallen-Titel. Als ein kleines Raumschiff fliegt ihr in der Vogelperspektive durch die Lüfte und müsst auf alles schießen, was auf euch zugeflogen kommt.

Nintendo Switch Online ist im September 2018 gestartet. Der Dienst ist Voraussetzung dafür, auf der Konsole Mehrspieler-Titel im Internet zu zocken – eine Ausnahme davon ist aber beispielsweise "Fortnite". Ihr könnt die kostenlosen NES-Games so lange nutzen, wie eure Mitgliedschaft gültig ist. Schon mehr als 20 Klassiker stehen euch dabei zur Verfügung. "Metroid", "Mighty Bomb Jack" und "Twinbee" könnt ihr ab dem 14. November spielen.