Nokia X6: Smartphone mit Notch soll nach Deutschland kommen

Nach der Präsentation des Nokia X6 war nur klar, dass die Veröffentlichung in China erfolgen wird. Ob das Smartphone auch hierzulande angeboten wird, hat HMD Global immer noch nicht offiziell bestätigt. Offenbar wird das erste Gerät des Unternehmens mit Notch tatsächlich in Deutschland erscheinen.

Auf der deutschen Nokia-Webseite war das Nokia X6 bereits kurzzeitig aufgetaucht, wie Caschys Blog berichtet. Allerdings hat HMD die entsprechende Produktseite wieder vom Netz genommen. Auf Nachfrage wollte sich das Unternehmen nicht zu der Angelegenheit äußern. Händler sollen Caschys Blog allerdings darüber informiert haben, dass die Veröffentlichung in Deutschland geplant ist. Zudem soll die Quelle bereits das deutsche Handbuch zu dem Mittelklasse-Modell gesehen haben.

Marktstart schon vorher wahrscheinlich

Es war auch zuvor schon sehr wahrscheinlich, dass es das Nokia X6 bis nach Deutschland schafft. HMD bietet fast alle Smartphones, die sie unter der Nokia-Marke veröffentlicht haben, auch hierzulande an. Daher wäre es durchaus seltsam, wenn ausgerechnet das X6 nicht in Deutschland erscheint. Es handelt sich hierbei um das erste Android-Gerät des Unternehmens, das über eine Notch verfügt – eine Aussparung am oberen Rand des Displays, die Sensoren, Frontkamera und Lautsprecher enthält.

Ausgestattet ist das Nokia X6 mit einem Display, das 5,8 Zoll in der Diagonale misst und in Full-HD auflöst. Verbaut ist der Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 636, dem je nach Ausführung vier GB oder sechs GB RAM zur Seite stehen. Es gibt Varianten mit 32 GB oder 64 GB internem Speicher. Alle weiteren Infos zu dem Smartphone haben wir für euch in einem anderen Artikel zusammengefasst. Nun, wo die Veröffentlichung in Deutschland ziemlich wahrscheinlich ist, bleibt nur noch eine Frage: Wann genau erfolgt der Marktstart? Das kann wohl nur HMD selbst beantworten.