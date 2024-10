Nothing hat eine Sonderedition des Nothing Phone (2a) Plus mit besonderem Feature vorgestellt. Erfahrt hier, was es mit dem schicken Smartphone auf sich hat, wie ihr es kaufen könnt und wie viel es kostet.

Nothing hat es zwar wahrscheinlich nicht beabsichtigt, aber wir finden, dass die brandneue Sonderedition des Nothing Phone (2a) Plus mit der im Dunkeln leuchtenden, grünen Rückseite perfekt zu Halloween passt. Oder etwa nicht? Seht euch das Smartphone hier im Vorstellungsvideo an:

Nothing beschwört den Geist der Gemeinde

Nothing selbst nennt das Smartphone "Phone (2a) Plus Community Edition" und betitelt das YouTube-Video als Community Spirit – der Geist im Titel könnte eine zweite ungewollte Halloween-Anspielung.

Nothing selbst hat allerdings an Glühwürmchen gedacht, deren einzelne Lichter zwar schwach und unscheinbar seien, zusammen aber stark und hell leuchten. Das phosphoreszierende grüne Leuchten der Rückseite hätte man auch gut als geisterhaft vermarkten können.

Leuchteffekt verbraucht keinen Strom

Besonders cool: Das Leuchten der Community Edition ist ein analoges Feature. Es handelt sich tatsächlich um eine phosphoreszierende Farbe. Lasst ihr das Smartphone eine Weile im Licht liegen und wechselt dann in einen dunklen Raum, leuchtet die Rückseite schwach grün. Es beeinträchtigt also nicht die Akkulaufzeit.

Verfügbarkeit und Preis

Das Nothing Phone (2a) Plus Community Edition bringt – abgesehen von der leuchtenden Rückseite – die gleichen Spezifikationen mit wie die Top-Variante des Standardmodells.

Ihr bekommt also unter anderem ein 6,7 Zoll großes Display, einen leistungsstarken MediaTek Dimensity 7350 Pro als Chip, 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherkapazität.

Der Verkauf des Nothing Phone (2a) Plus Community Edition startet am 12. November auf der Website des Herstellers. Die Registrierung könnt ihr ab sofort abschließen. Das solltet ihr schnell tun, denn die Stückzahl ist auf 1000 begrenzt und wird sicher schnell vergriffen sein.