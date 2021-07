Es gibt viele Gründe, statt eines Premium-Handys lieber ein Mittelklasse-Smartphone zu kaufen. Der Preis ist der wohl offensichtlichste. Wir stellen euch die besten Smartphones bis 300 Euro vor, denn gerade in diesem Bereich finden sich sehr viele gute Modelle, die nur wenig vermissen lassen.

Ihr spielt keine aufwendigen Smartphone-Games und seid auch eher nicht der Typ, der mit seinen gestochen scharfen Nachtaufnahmen bei Instagram um mehr Abonnenten wirbt? Vielleicht geht es euch einfach nur darum, ein gut zu bedienendes, verlässliches Handy zu besitzen, mit dem ihr ordentliche Fotos knipsen und die wichtigsten Apps nutzen könnt. Genau für euch könnte eines der folgenden Mittelklasse-Smartphones bis 300 Euro dann die richtige Wahl sein.

Redmi Note 10 Pro: Das beste Smartphone bis 300?

Ein Handy bis 300 Euro, das ihr auf dem Zettel haben solltet, ist das Redmi Note 10 Pro (hier mit Vertrag). Hiermit setzt Xiaomi konsequent den Weg fort, für den die Modellreihe seit jeher steht: Tolle Features zum guten Preis. Für aktuell rund 280 Euro bekommt ihr ein edles Glasgehäuse, das dank moderatem Gewicht von unter 200 Gramm ausgezeichnet in der Hand liegt.

Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro ist eines der besten Handys bis 300 Euro (© 2021 CURVED )

Zu den weiteren Highlights, die das Gerät zu einem der besten Smartphones bis 300 Euro machen, gehört das riesige 6,67-Zoll-Display. Es liefert aufgrund der AMOLED-Technologie herausragende Kontraste und Farben – so habt ihr ein Kino im Hosentaschenformat. Außergewöhnlich für Handys bis 300 Euro ist die hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz. Website-Scrolling und andere Animationen erscheinen dadurch besonders geschmeidig. Auch Gamer profitieren bei kompatiblen Spielen davon.

Der starke 5020-mAh-Akku sorgt zusammen mit dem energieeffizienten Qualcomm Snapdragon 732G für die Ausdauer des Redmi Note 10 Pro – bei normalem Gebrauch sind bis zu zwei Tage ohne Steckdose drin. Bei der Quad-Kamera liefert Xiaomi das volle Programm aus 108-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkelobjektiv und Telemakro. Dank einer der besten Handy-Kameras bis 300 Euro gelingen euch gute Aufnahmen von nahen und fernen Motiven. Auch wenn der Nachtmodus etwas zu wünschen übrig lässt.

Redmi Note 10 Pro: Technische Daten Display: 6,67 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full-HD+ auf (2400 x 1080 Pixel)

6,67 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full-HD+ auf (2400 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G RAM: 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher

6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: Je nach Ausführung 64 GB oder 128 GB interner Speicher

Je nach Ausführung 64 GB oder 128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 108 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

108 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 16 MP

16 MP Akku: 5020 mAh, Schnellladen (33 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden

5020 mAh, Schnellladen (33 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden Betriebssystem: Android 11 mit MIUI 12 ab Werk vorinstalliert

Android 11 mit MIUI 12 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (4G)

Ja (4G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Powerbutton verbaut

Im Powerbutton verbaut Preis: ab 279,90 Euro

ab 279,90 Euro Redmi Note 10 Pro im Test

Xiaomi Mi 10T Lite 5G: Handy bis 300 Euro mit guter Performance

Zusätzlich zur Redmi-Serie hat Xiaomi mit dem Mi 10T Lite (hier mit Vertrag) ein weiteres attraktives Smartphone bis 300 Euro im Programm, das sogar 5G unterstützt. Das scharfe 6,67-Zoll-Display ist für Freunde großer Handy-Bildschirme genau richtig.

Das Xiaomi Mi 10T Lite sieht edler aus als ein Handy bis 300 Euro (© 2020 CURVED )

Zwar kommt statt eines AMOLED-Displays "nur" eine IPS-Variante zum Einsatz, doch mit Features wie der hohen Bildwiederholrate von 120 Hertz glänzt das Mi 10T Lite trotzdem. Zudem unterstützt das Gerät HDR10, wodurch Kinofans von beeindruckenden Kontrasten in Filmen und Serien profitieren.

Der Qualcomm Snapdragon 750G besticht mit einer starken Performance in Spielen und anderen Anwendungen. Die Leistungsreserven reichen locker für die nächsten Jahre. Außerdem profitiert der große Akku von der Energieeffizienz des Qualcomm-Chips. So sind selbst bei intensiver Nutzung Laufzeiten von mehr als einem Tag möglich. Auch die Quad-Kamera überzeugt, zumindest bei guten Lichtverhältnissen. Praktisch: Über den integrierten Infrarotlicht-Sender könnt ihr das Mi 10T Lite als Fernbedienung nutzen – beispielsweise für euren Fernseher.

Xiaomi Mi 10T Lite: Technische Daten Display: 6,67 Zoll LC-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel)

6,67 Zoll LC-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 750G

Qualcomm Snapdragon 750G RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: Je nach Ausführung 64 GB oder 128 GB interner Speicher

Je nach Ausführung 64 GB oder 128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro-Objektiv), 2 MP (Tiefensensor)

64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro-Objektiv), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 16 MP

16 MP Akku: 4820 mAh, Fast Charging (33 W), Kein Wireless Charging

4820 mAh, Fast Charging (33 W), Kein Wireless Charging Betriebssystem: Android 10 mit MIUI 12 ab Werk vorinstalliert

Android 10 mit MIUI 12 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C, Kopfhöreranschluss

USB-C, Kopfhöreranschluss Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Power-Button verbaut

Im Power-Button verbaut Preis: ab ca. 270 Euro (128-GB-Variante)

ab ca. 270 Euro (128-GB-Variante) Xiaomi Mi 10T Lite im Test

Welches Xiaomi-Handy unter 300 Euro?

Wie aufmerksame Leser festgestellt haben dürften, finden sich mit dem Redmi Note 10 Pro und dem Mi 10T Lite gleich zwei Xiaomi-Smartphones unter unseren Empfehlungen. Welches Xiaomi-Handy unter 300 Euro das beste ist, hängt von euren Prioritäten ab. So unterstützt das Mi 10T Lite etwa 5G, während das Redmi Note 10 Pro ein OLED-Display besitzt. Wenn ihr euch zwischen den beiden Mittelklasse-Smartphones entscheiden wollt, empfehlen wir euch unseren direkten Vergleich "Xiaomi Mi 10T Lite vs. Redmi Note 10 Pro".

Welches Huawei bis 300 Euro? Das P40 lite 5G

Das preisgünstigste Modell von Huaweis P40-Serie überzeugt mit großem Display, schnellem Kirin-Chip und kräftigem Akku. Mit 6,5 Zoll ist das IPS-Panel ein guter Kompromiss aus großem Bildschirm und handlichen Maßen. Zwar reicht IPS nicht ganz an die AMOLED-Qualität anderer Geräte heran, glänzt aber trotzdem mit einer knackig scharfen Auflösung und guten Farben.

Huawei P40 Lite 5G überzeugt in vielen Bereichen (© 2020 Huawei )

Der Akku hält locker den ganzen Tag über bis in die Nacht durch. Selbst Intensivnutzer kommen so auf ihre Kosten. Praktisch ist der mitgelieferte Huawei-SuperCharge. Das Ladegerät versorgt das Huawei P40 lite 5G blitzschnell mit Energie, sodass ihr es nie lange an die Steckdose anschließen müsst. Dank des 5G-Supports seid ihr zudem für die Zukunft des Mobilfunks gerüstet. Huaweis hauseigener Kirin-820-Chip ist für die Preisklasse überraschend leistungsstark. Für ein Smartphone bis 300 Euro zeigt sich das P40 lite 5G daher besonders flink – und gleichzeitig energieeffizient.

Auch die Kamera fügt sich in das positive Gesamtbild ein. Die 64-MP-Hauptkamera knipst in diesem Preissegment erstklassige Fotos – bei Tag und Nacht. Wie bei allen Huawei-Handys gilt zu beachten: Mangels Google-Lizenz sind weder der Play Store noch andere Services des Suchmaschinen-Riesen vertreten. Mit Huaweis AppGallery gibt es aber zumindest einen alternativen Store mit vielen Apps. Wer keine 5G-Kompatibilität benötigt und noch mehr sparen will, kann sich übrigens das Huawei P40 lite mit Vertrag in der 4G-Variante ansehen.

Huawei P40 lite 5G: Technische Daten Display: 6,5 Zoll LCD, löst in Full-HD+ auf (2400 x 1080 Pixel)

6,5 Zoll LCD, löst in Full-HD+ auf (2400 x 1080 Pixel) Chipsatz: Kirin 820 5G

Kirin 820 5G RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB interner Speicher

128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 16 MP

16 MP Akku: 5020 mAh, Schnellladen (33 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden

5020 mAh, Schnellladen (33 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden Betriebssystem: Android 11 mit MIUI 12 ab Werk vorinstalliert

Android 11 mit MIUI 12 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (4G)

Ja (4G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: Im Powerbutton verbaut

Im Powerbutton verbaut Preis: ab 279,90 Euro

Oppo Reno 4Z 5G: Smartphone bis 300 Euro mit 120-Hz-Display

Das Oppo Reno 4Z 5G mit Vertrag ist ein Handy bis 300 Euro, das auf die Liste eines jeden Schnäppchenjägers gehört. Für rund 270 Euro (ohne Vertrag) bekommt ihr hier ein Top-Mittelklasse-Smartphone. Zu den Highlights des Oppo Reno 4Z 5G gehört unter anderem das 6,57-Zoll-IPS-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate. Letztere sorgt für besonders geschmeidige Animationen, die sich unter anderem beim Scrollen auf Webseiten, aber auch beim Navigieren durch die Benutzeroberfläche bemerkbar machen.

Das Oppo Reno 4Z 5G kann mit dem A51 konkurrieren (© 2020 CURVED )

Der Dimensity-800-Chip von MediaTek sorgt für eine solide Leistung und verfügt zudem über ein 5G-Modem, das Zugriff auf den schnellsten Mobilfunkstandard gewährt. Wie üblich natürlich nur, wenn ihr auch einen entsprechenden Tarif nutzt und 5G an eurem Standort verfügbar ist.

Die Quad-Kamera des Oppo Reno 4Z 5G schießt für ein Smartphone bis 300 Euro erstaunlich gute Fotos. Mit einem 48-MP-Haupt- und einem 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv sowie zwei 2-MP-Tiefensensoren ist die Kamera auf verschiedene Fotosituationen vorbereitet. Dazu sorgt ein 4000-mAh-Akku für eine solide Laufzeit von durchschnittlich einem bis anderthalb Tagen.

Wenn der Strom dann doch mal ausgeht, ist das 300-Euro-Smartphone relativ flott wieder aufgeladen – allerdings auch deutlich langsamer als das etwas teurere Oppo Find X3 Lite: Statt 65 Watt stehen beim Reno 4Z 5G nur bis zu 18 Watt für die Aufladung zur Verfügung.

Oppo Reno 4Z 5G: Technische Daten Display: 6,57 Zoll LC-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel)

6,57 Zoll LC-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel) Chipsatz: MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G

RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB interner Speicher

128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 48 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Tiefensensor), 2 MP (Tiefensensor)

48 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Tiefensensor), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 16 MP (Hauptlinse), 2 MP (Tiefensensor)

16 MP (Hauptlinse), 2 MP (Tiefensensor) Akku: 4000 mAh, Fast Charging (18 W), Kein Wireless Charging

4000 mAh, Fast Charging (18 W), Kein Wireless Charging Betriebssystem: Android 10 mit ColorOS 7.22 vorinstalliert

Android 10 mit ColorOS 7.22 vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: seitlich verbaut

seitlich verbaut Preis: ab ca. 270 Euro

ab ca. 270 Euro Oppo Reno 4Z 5G im Test

Galaxy A42: Smartphone bis 300 Euro von Samsung

Neben den Flaggschiffen der Galaxy-S-Serie hat Samsung für Sparfüchse die Galaxy-A-Reihe im Angebot, darunter auch eines der besten Handys unter 300 Euro. Und zwar das Galaxy A42 5G (hier mit Vertrag), welches für seine Preisklasse einige starke Features bietet. Hier bekommt ihr zum Beispiel ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display, welches einen deutlich höheren Kontrast als LCD-Panels liefert. Nur die Auflösung ist mit 1600 x 720 Pixeln etwas gering.

Für Fotos stehen euch eine kompetente Hauptkamera (48 MP) und ein Ultraweitwinkelobjektiv (8 MP) zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch einen Sensor für Makroaufnahmen (2 MP) und eine Tiefenkamera (2 MP). Diese zusätzlichen Sensoren sind allerdings eher Spielereien. Selfies knipst ihr mit der Frontkamera, die mit 16 MP auflöst.

Das Samsung Galaxy A42 5G: Ein Handy bis 300 Euro mit AMOLED-Display (© 2020 Samsung )

Ein weiteres Highlight des Geräts ist der große Akku: Dank einer Kapazität von 5000 mAh hält das Galaxy A42 5G länger durch als die meisten anderen Handys. Der Hersteller verspricht eine Gesprächszeit von bis zu 36 Stunden im 4G-Betrieb. Das Abspielen von Musik soll sogar bis zu 130 Stunden möglich sein. Die Internet-Nutzung immerhin 21 Stunden lang über LTE und 22 Stunden über WLAN.

Wenn ihr bereit seid, auch ein wenig über 300 Euro auszugeben, dann solltet ihr euch außerdem das Samsung Galaxy A52 (mit Vertrag) genauer ansehen – der Aufpreis ist vertretbar und dürfte sich für die meisten von euch sicherlich lohnen.

Denn das A52 ist nur minimal teurer als das A42, bietet dafür aber 90 Hertz, eine höhere Auflösung und eine bessere Kamera. Allerdings sorgen die hohe Nachfrage und Lieferengpässe dafür, dass es derzeit oft ausverkauft ist (Stand: Juli 2021).

Samsung Galaxy A42 5G: Technische Daten Display: 6,6 Zoll AMOLED-Display (1600 x 720 Pixel)

6,6 Zoll AMOLED-Display (1600 x 720 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 750 5G

Qualcomm Snapdragon 750 5G RAM: 4 GB, 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher

4 GB, 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB interner Speicher

128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 48 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 5 MP (Tiefensensor)

48 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 5 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 20 MP

20 MP Akku: 5000 mAh, Schnellladen (15 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden

5000 mAh, Schnellladen (15 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden Betriebssystem: Android 10 vorinstalliert, Android 11 via Update verfügbar

Android 10 vorinstalliert, Android 11 via Update verfügbar Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (4G)

Ja (4G) NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: unter dem Display

unter dem Display Preis: ab 285 Euro

OnePlus Nord N10 5G: 64-MP-Quad-Kamera und 5G-Modem

Auch das OnePlus Nord N10 5G ist ein Handy bis 300 Euro, das auf jeden Fall einen Blick wert ist. Es bietet euch einiges für kleines Geld. Obwohl es nur rund 270 Euro kostet, kommt es mit einem Snapdragon-690-Chip samt 5G-Modem, sodass das Surfen im neuen Mobilfunknetz mit einem entsprechenden Vertrag möglich ist.

Das OnePlus Nord N10 5G (© 2021 OnePlus )

Ein weiteres Highlight ist die Quad-Kamera mit dem 64-MP-Hauptsensor. Zumindest auf dem Papier verspricht sie damit gute Fotos. Neben der Hauptlinse beinhaltet die Vierfachkamera auch noch ein Ultraweitwinkel (8 MP) für Gruppen- und Landschaftsaufnahmen sowie eine Makro-Linse für Fotos aus geringster Entfernung.

Komplettiert wird das Quartett von einem Monochromsensor (2 MP). Auf eine optische Bildstabilisierung müsst ihr allerdings verzichten, was in dieser Preisklasse üblich ist. Für Selfies steht euch eine Frontkamera zur Verfügung, die mit 16 MP auflöst.

Das Display des OnePlus Nord N10 ist mit 6,49 Zoll relativ groß und wirkt dank Punch-Hole-Frontkamera und schmalen Kanten nahezu randlos. Durch 90-Hz-Bildwiederholrate sind die Animationen auf dem Bildschirm zudem besonders flüssig. Für gute Ausdauer sorgt ein 4300-mAh-Akku, den das 30-Watt-Schnellladenetzteil innerhalb kurzer Zeit wieder auflädt.

OnePlus Nord N10 5G: Die technischen Daten Display: 6,49 Zoll LCD (90 Hz, 2400 x 1080 Pixel)

6,49 Zoll LCD (90 Hz, 2400 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 690 5G

Qualcomm Snapdragon 690 5G RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB interner Speicher

128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 16 MP

16 MP Akku: 4300 mAh, Schnellladen (30 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden

4300 mAh, Schnellladen (30 W), kein Wireless Charging, kein umgekehrtes kabelloses Laden Betriebssystem: Android 10 vorinstalliert, mit OxygenOS 10.5

Android 10 vorinstalliert, mit OxygenOS 10.5 Anschlüsse: USB-C, USB On-The-Go

USB-C, USB On-The-Go Dual-SIM: Ja

Ja NFC: Ja

Ja Fingerabdrucksensor: auf der Rückseite

auf der Rückseite Preis: ab 250 Euro

Handy bis 300 Euro zu teuer?

Wie eingangs erwähnt, kann ein Smartphone bis 300 Euro einiges mitbringen. Die Geräte haben immer seltener offensichtliche Schwächen und bieten manchmal schon hervorragende Features. Aber auch wenn euch die besten Handys bis 300 Euro zu teuer sind, gibt es brauchbare Geräte, die ihr euch ansehen solltet. Näheres dazu lest ihr in unseren Empfehlungen der besten Smartphones bis 200 Euro.