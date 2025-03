Eine richtig gute Kamera, hochwertige Verarbeitung und pure Leistung: Das macht die besten Handys 2025 aus. In unserer Bestenliste erfahrt ihr, was die derzeit angesagtesten und mächtigsten Smartphones am Markt sind. Bei den nachfolgenden Top 10 erwartet euch pur High-End. Das hat zwar seinen Preis – aber dafür könnt ihr mit den Handys auch mehrere Jahre lang Spaß haben.

Top 10: Die besten Smartphones 2025 im Überblick

Top 10: Die besten Smartphones 2025 im Überblick Platz 1 8.8 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Zur Produktseite Preis zu Release: 1449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Kamera

Top-Display

S Pen Weniger Vielversprechend Sehr groß Platz 3 Xiaomi Xiaomi 15 Ultra Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gute Kamera

Top-Performance

Superschnelles Aufladen

Top-Display Weniger Vielversprechend Hoher Preis

Riesiges Kamera-Modul Platz 4 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 5 Google Google Pixel 9 Pro XL Zur Produktseite Preis zu Release: ab 1199 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges Top-Display

Herausragende Kamera

Google Gemini KI

Sehr gute Update-Versorgung

Gute Akkulaufzeit

Android ohne Bloatware Weniger Vielversprechend Nicht so schnell wie andere Flaggschiffe Platz 6 Google Google Pixel 9 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: ab 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gute Update-Versorgung

Top-Display

Herausragende Kamera

Gute Akkulaufzeit

Google Gemini KI

Android ohne Bloatware Weniger Vielversprechend Nicht so schnell wie andere Flaggschiffe Platz 7 Samsung Galaxy S25 Zur Produktseite Preis zu Release: 899 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Exzellentes Display

Starker Snapdragon-Prozessor Weniger Vielversprechend Sehr gute Kamera

Geringe Akkukapazität

Relativ langsames Schnellladen Platz 8 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kein 120-Hz-Display

Apple Intelligence erst ab April 2025

Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 9 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Top-Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Kein 120-Hz-Display

Kein Tele-Objektiv

Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 Platz 10 Samsung S25 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: ab 1149 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend großes, exzellentes Display

Sehr gute Kamera

Starker Snapdragon-Prozessor

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Relativ groß

Relativ schwer

Bestes Handy 2025: iPhone 16 Pro Max

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025.

inkl. Airpods Pro 2 ab 54,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50+ GB) ab 55,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1279 € Amazon

Auch Stiftung Warentest sieht das so: Das derzeit beste Handy ist das iPhone 16 Pro Max. Mit dem Apple-Smartphone erwartet euch ein hervorragendes und großes 120-Hz-Display (6,9 Zoll), eine erstklassige Triple-Kamera mit fünffachem optischen Zoom sowie ein Top-Tempo durch den verbauten Chip A18 Pro. Dazu kommen Gimmicks wie die Dynamic Island (Aussparung am Displayrand, die auch Infos anzeigen kann), die Kamera-Taste (Foto-Auslöser wie bei Digitalkameras) und der frei belegbare Action-Button.

Ihr könnt euch zudem über ein Gehäuse mit Titanrahmen freuen. Das Material ist nicht nur hochwertiger als Aluminum, sondern macht das Top-Smartphone auch leichter. Softwareseitig erwartet euch mit iOS apple-typisch ein leicht zu bedienendes und zuverlässiges Betriebssystem. Für genug Platz ist ebenso gesorgt: Mindestens 256 GB Speicher stehen euch zur Verfügung. Weniger würden wir euch. in 2025 auch nur bedingt empfehlen.

Sofern ihr nicht ausschließlich zu Android-Smartphones greift, ist das iPhone 16 Pro Max eine sehr gute Wahl – und das aktuell wohl beste Handy der Welt. Ist euch das Modell hingegen zu groß, findet ihr mit dem iPhone 16 Pro eine etwas kompaktere Variante, die einen 6,2-Zoll-Screen mitbringt, dafür aber auch eine leicht kürzere Akkulaufzeit. Mehr erfahrt ihr in unserem Vergleich iPhone 16 Pro vs 16 Pro Max.

Lese-Tipp: iPhone 16 Pro Max im Test: Übersicht der Wertungen

Bestes Android-Handy 2025: Samsung Galaxy S25 Ultra

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025.

inkl. Galaxy Watch Ultra ab 59,99 € o2 inkl. Vodafone-Tarif (80 GB) ab 49,99 € Logitel Ohne Vertrag ab 1349 € Amazon

Direkt nach Apple folgt ein Modell, das gleichzeitig das beste Android-Handy 2025 markiert: Das Samsung Galaxy S25 Ultra. Mit einem ebenso großen 6,9-Zoll-Display, einem Snapdragon 8 Elite als Antrieb und einer sehr guten Vierfach-Kamera ist das S25 Ultra das Android-Gegenstück des iPhone 16 Pro Max. Das Hauptobjektiv der Kamera kommt sogar auf ganze 200 Megapixel. Insgesamt liefert das S25 Ultra Fotos auf Top-Niveau – dennoch schießt die Apple- sowie Google-Konkurrenz leicht bessere Bilder.

Eine Besonderheit: Beim Galaxy S25 Ultra ist der sogenannte S Pen dabei. Ein Eingabestift im Gehäuse, den hier herausziehen und zum Schreiben auf dem Screen verwenden könnt. Das Feature an sich ist von Samsungs früherer Note-Serie bekannt. So könnt ihr auf dem großen Bildschirm schnelle Skizzen anfertigen oder Notizen machen – und mehr. Mit Galaxy AI erwarten euch auch einige KI-Features, die euch den Alltag erleichtern sollen.

Wenn euch die 6,9 Zoll des Samsung Galaxy S25 Ultra zu groß sind, ist der Blick zum Galaxy S25 nur bedingt zu empfehlen. Das kleinere Samsung-Handy hinkt dem größeren Modell unter anderem in Sachen Kameraqualität hinterher. Als Alternative empfiehlt sich daher eher das Google Pixel 9 Pro. Das schießt noch bessere Fotos als das S25 Ultra und ist quasi das Google-Gegenstück zum iPhone 16 Pro.

Empfehlung der Redaktion: Google Pixel 9 Pro & 9 Pro XL

Kamera-Gigant vom Android-Macher Google Pixel 9 Pro XL Googles Pixel 9 Pro XL ist eines der besten Kamera-Handys auf dem Markt, aber auch insgesamt erstklassig ausgestattet. Eine absolute Top-Option für anspruchsvolle Android- und Foto-Fans.

Unser Tipp für Foto-Fans Google Pixel 9 Googles Pixel 9 ist mit einer fantastischen Kamera ausgestattet und ein sehr guter Allrounder mit spannenden KI-Funktionen. Nicht nur Foto-Enthusiasten werden begeistert sein.

Wenn's kein iPhone und kein Samsung-Handy sein soll, können wir euch das Google Pixel 9 Pro & 9 Pro XL empfehlen. Insbesondere die Fotoqualität ist bei den beiden Modellen erstklassig. Laut den Kamera-Experten von DxO knipst das 9 Pro XL sogar bessere Fotos als das iPhone 16 Pro Max. Wer also besonders auf hübsche Aufnahmen sein Augenmerk legt und hier nach dem Maximum sucht, wird hier fündig.

Davon ab bringen Google Pixel 9 Pro und 9 Pro XL das mit, was ihr auch beim Galaxy S25 Ultra bekommt: Ein hochwertiges Handy mit High-End-Leistung und Android-Betriebssystem – im Unterschied zu den Samsung-Modellen aber ohne groß veränderte Benutzeroberfläche (UI). Das "pure Android" ist frei von unnützen Apps und bekommt in der Regel schneller Updates als die Modelle von Herstellern mit angepasstem UI.

Viele Unterschiede gibt es zwischen Google Pixel 9 Pro und 9 Pro XL nicht. Letzteres Modell ist ähnlich groß wie das S25 Ultra (6,8 Zoll) während das Pixel 9 Pro ein kleines bisschen mehr Display bietet als ein iPhone 16 Pro (6,3 Zoll).

Technische Daten: Die Handy-Elite im Vergleich

Technische Daten: Die Handy-Elite im Vergleich Geräte-Abbildung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8 Platz 9 Hersteller Samsung Xiaomi Apple Google Google Samsung Apple Apple Samsung Modell Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra iPhone 16 Pro Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Pro Galaxy S25 iPhone 16 iPhone 16 Plus S25 Plus Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 59,99 € o2 ab 49,99 € Logitel ab 1349 € Amazon ab 52,99 € o2 ab 1499 € Amazon ab 47,99 € o2 ab 49,00 € Congstar ab 1042 € Amazon ab 46,99 € o2 ab 57,49 € Vodafone ab 1128 € Amazon ab 44,99 € o2 ab 798 € Amazon ab 45,99 € o2 ab 38,99 € Blau ab 808 € Amazon ab 38,99 € o2 ab 38,99 € Blau ab 819,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.9 Zoll 6.73 Zoll 6.3 Zoll 6.8 Zoll 6.3 Zoll 6.2 Zoll 6.1 Zoll 6.7 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel 3200x1440 Pixel 2622x1206 Pixel 2992x1344 Pixel 2856x1280 Pixel 2340x1080 Pixel 2556x1179 Pixel 2796x1290 Pixel 3.12x1.44 Pixel Pixeldichte 522 ppi 460 ppi 486 ppi 495 ppi 460 ppi 460 ppi Technologie Super AMOLED AMOLED OLED OLED OLED AMOLED OLED OLED AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1-120 Hz 1-120 Hz bis zu 120 Hz Hz 60 Hz 60 Hz bis zu 120 Hz Hz Display-Schutz Maße Größe 162.8x77.6x8.2 mm 161.3x75.3x9.4 mm 149.6x71.5x8.3 mm 162.8x76.6x8.5 mm 152.8x72x8.5 mm 146.9x70.5x7.2 mm 147.6x71.6x7.8 mm 160.9x77.8x7.8 mm 158.4x75.8x7.3 mm Material Titan (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas oder Kunstleder (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Wüstensand Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Icyblue, Navy, Silver Shadow, Mint, Blueblack, Coralred, Pinkgold Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz Icyblue, Navy, Silver Shadow, Mint, Blueblack, Coralred, Pinkgold Gewicht 218 g 226 / 229 g 199 g 221 g 199 g 162 g 170 g 199 g 190 g Wasserdicht Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Google Tensor G4 Google Tensor G4 Sanpdragon 8 Elite Apple A18 Apple A18 Sanpdragon 8 Elite Taktrate Bis zu 4,47 GHz bis zu 4.32 GHz 4.04 GHz bis zu 3.1 GHz bis zu 3.1 GHz Bis zu 4,47 GHz Bis zu 4,47 GHz AnTuTu 1735216 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 / 16 GB RAM 8 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1 TB GB 128 / 256 / 512 / 1024 GB 128/256/512/1024 GB 128/256/512 GB 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5410 mAh Kapazität 3582 mAh Kapazität 5060 mAh Kapazität 4700 mAh Kapazität 4000 mAh Kapazität 3561 mAh Kapazität 4674 mAh Kapazität 4900 mAh Kapazität Akkulaufzeit bis zu 25 Std. Videowiedergabe h Videowiedergabe: Bis zu 27 h mehr als 24 h mehr als 24 Stunden h Videowiedergabe: Bis zu 22 h Videowiedergabe: bis zu 27 h Wireless Charging Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Face ID Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Face ID Face ID Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit HyperOS 2 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) 50 (Hauptlinse) + 50 (Tele) + 200 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) Frontkamera 12 MP 32 MP 12 MP 42 MP 42 MP 12 MP 12 MP MP 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C microSD Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1499 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab ab 1199 Euro (UVP) Ab ab 1099 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 1099 Euro (UVP) Ab ab 1149 Euro (UVP)

Was zeichnet die besten Handys 2025 aus?

Die besten Smartphones des Jahres 2025 müssen im Test in jeder Hinsicht überzeugen. Große Schwächen oder viel Anlass zur Kritik darf es hier nicht geben. Insgesamt müssen die Modelle in diesen Kategorien überzeugen:

Leistung: Die besten Handys 2025 sind die schnellsten, die es derzeit im Handel gibt. Auch aufwendige 3D-Games sind kein Problem für diese Geräte.

Die besten Handys 2025 sind die schnellsten, die es derzeit im Handel gibt. Auch aufwendige 3D-Games sind kein Problem für diese Geräte. Kamera: Tagsüber und bei Dunkelheit könnt ihr detailreiche Fotos knipsen. Die besten Handys bieten mehr Qualität als andere Modelle am Markt.

Tagsüber und bei Dunkelheit könnt ihr detailreiche Fotos knipsen. Die besten Handys bieten mehr Qualität als andere Modelle am Markt. Design: Die Optik ist ansprechend, das Gehäuse besteht aus hochwertigen Materialien. Auch das Display ist möglichst gut gegen Kratzer geschützt.

Die Optik ist ansprechend, das Gehäuse besteht aus hochwertigen Materialien. Auch das Display ist möglichst gut gegen Kratzer geschützt. Akku: Alle Top-Modelle sollten mindestens einen Tag Laufzeit bieten. Insbesondere von größeren Handys erwarten wir eine noch höhere Akkulaufzeit.

Alle Top-Modelle sollten mindestens einen Tag Laufzeit bieten. Insbesondere von größeren Handys erwarten wir eine noch höhere Akkulaufzeit. Software: Die besten Handys lassen sich problemlos und intuitiv bedienen. Im Jahr 2025 sind zudem hilfreiche KI-Funktionen wichtig.

Die besten Handys lassen sich problemlos und intuitiv bedienen. Im Jahr 2025 sind zudem hilfreiche KI-Funktionen wichtig. Langlebigkeit: Top-Modelle kosten viel Geld. Entsprechend langlebig sollten sie sein. Sei es eine lange Versorgung mit Updates und die Verwendung von hochwertigen Bauteilen – diese Smartphones sollen euch über Jahre hinweg glücklich machen.

So wählen wir die besten Smartphones 2025 aus

Wer landet auf Platz 1? Welches Modell ist unser Alternativ-Tipp? Um das zu klären, wählen wir die Smartphones in unserer Bestenliste sorgfältig aus. Beim Ranking fließen die Bewertungen unserer eigenen Handy-Tests mit ein. Konnten wir ein Modell aus bestimmten Gründen (noch) nicht testen, bewerten wir das Smartphone mit unserem Expertenwissen und prüfen gründlich die Reviews international anerkannter Experten-Magazine. In unserer Bestenliste kommen also direkt mehrere Profi-Einschätzungen zusammen.

Egal, ob ihr Android oder iPhones bevorzugt. Oder ob euch die Kamera besonders wichtig ist: Am Ende sollt ihr in unserer Bestenliste möglichst einfach das Handy finden, das zu euch passt.

Wer Android bevorzugt, sollte das Galaxy S25 Ultra kennen. (© 2025 Samsung )

Häufiger Fragen von Lesern

Was ist das beste Handy der Welt?

Das beste Handy der Welt ist laut mehreren Experten-Tests das iPhone 16 Pro Max. Es hat Bestnoten in allen wichtigen Bereichen erhalten.

Was ist das beste Mittelklasse-Handy?

Auch in der mittleren Preiskategorie gibt es einen klaren Sieger: Das Google Pixel 8a bietet euch die beste Ausstattung in der Mittelklasse. Mehr Empfehlungen findet ihr in unserer Bestenliste Günstige Handys mit guter Kamera.

Welches Handy hat die beste Kamera?

Auf Apple-Seite bieten euch das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max die höchste Kameraqualität. Unter den Android-Handys solltet ihr zum Google Pixel 9 Pro XL greifen. Zwar knipst das Huawei Pura 70 Ultra noch bessere Bilder, doch hier gibt es derzeit Einschränkungen in der Software.

Was ist das schnellste Handy 2025?

Früher stand immer ein iPhone an der Spitze. Heutzutage hat Android aufgeholt: Die Leistungs-Benchmarks werden von Modellen mit dem Snapdragon 8 Elite angeführt. Ein Chip, den auch das Galaxy S25 Ultra nutzt.

Mit einem Pro-Modell von Apple bekommt ihr eines der besten Kamera-Handys des Jahres (Bild: iPhone 16 Pro). (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

Fazit: Das beste Handy 2025 ist ein iPhone

Insgesamt ist das iPhone 16 Pro Max das derzeit beste Smartphone. Allerdings mag nicht jeder Apple. In dem Fall findet ihr beim Samsung Galaxy S25 Ultra oder Google Pixel 9 Pro XL erstklassige Alternativen mit Android-Betriebssystem. Wer es etwas günstiger mag, sollte sich auch die Standard-Modelle iPhone 16, Pixel 9 und Galaxy S25 ansehen. Gegenüber der Smartphone-Elite müsst ihr hier aber diverse leichte Abstriche machen – etwa bei der Kameraqualität. Zur Premium-Kategorie gehören diese Handys dennoch.

