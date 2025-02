Bei Handyanbieter Blau sind die Love Deals gestartet. Von den Angebots-Machern hat auch das Nothing Phone (2a) etwas Liebe abbekommen. Jetzt gibt es das Handy mit 15-GB-Tarif sogar schon für unter 10 Euro. Ob sich das lohnt? So viel vorab: Wir würden freiwillig mehr zahlen...

Das Angebot:

Gerät: Nothing Phone (2a) mit 128 GB Speicher

Nothing Phone (2a) mit 128 GB Speicher Datenvolumen: 15 GB

15 GB Netz: o2 (4G & 5G)

o2 (4G & 5G) Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s

bis zu 50 Mbit/s Laufzeit: 36 oder 24 Handyraten

36 oder 24 Handyraten Anzahlung: 19 Euro (36 Raten) oder 1 Euro (24 Raten)

19 Euro (36 Raten) oder 1 Euro (24 Raten) Preis: 9,99 Euro (36 Raten) oder 13,99 Euro (24 Raten)

Das kann das Nothing Phone (2a)

Mit dem Nothing Phone (2a) ist dem noch jungen Londoner Unternehmen Nothing ein Smartphone mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis gelungen. Das Handy bringt nicht nur eine auffällige Optik mit, sondern auch viel Technik für auffällig wenig Geld. Eine für den Preis gute Kamera, ein 120-Hz-Display mit Always-On-Funktion und genügend Leistung findet man sonst eher für mehr Geld. Zudem hebt sich das Modell durch seinen Transparenz-Look und die Glyphe von der Konkurrenz ab. Letzteres ist der Name für drei LED-Streifen auf der Rückseite, die z.B. Benachrichtigungen oder den Fortschritt eines Timers visualisieren können.

Auch in unserem Test des Nothing Phone (2a) haben viele Funktionen überzeugt. Wer für wenig Geld möglichst viel Handy sucht, könnte mit dem Smartphone glücklich werden. Bei wenig Licht fallen Fotos der Hauptkamera allerdings nicht mehr so detailreich aus. Das fällt jedoch erst auf, wenn ihr an Bilder heranzoomt oder diese auf einem größeren Screen betrachtet.

(© 2025 ) Verbaut ist eine Dualkamera mit Weitwinkel und Ultraweitwinkel (© 2025 CURVED ) Widgets & Uhrzeit und mehr sind in einem Stil mit Wiedererkennung gehalten. (© 2025 CURVED ) Neben Lautsprecher und USB-C findet ihr an der Unterseite den SIM-Slot. (© 2025 CURVED ) Das AMOLED-Display misst 6,7 Zoll in der Diagonale (© 2025 CURVED ) Mit einer Spitzenhelligkeit von 1200 nits sollte das Display auch an sonnigen Tagen ablesbar sein (© 2025 CURVED ) Die Tasten heben sich durch eine andere Farbe vom Gehäuse ab (© 2025 CURVED ) Die Rückseite wirkt, als könnten wir direkt ins Innere des Handys schauen

Lohnt sich das Angebot?

Rein vom Preis her bekommt ihr ein neues und zuverlässiges Handy zu geringen monatlichen Kosten: Das von Blau direkt beworbene Angebot in Höhe von 9,99 Euro pro Monat ist kaum zu unterbieten. Immerhin sprechen wir hier von einem Smartphone, das im Handel noch für knapp 280 Euro erhältlich ist. Auch die enthaltenen 15 GB Datenvolumen sollten für viele Nutzer ausreichen.

Dennoch empfehlen wir euch, lieber etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Den Preis von monatlich 9,99 Euro gibt es nämlich nur bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Bei so günstigen Smartphones wie dem Nothing Phone (2a) lohnt sich die lange Laufzeit unserer Meinung nach aber nicht.

Unser Tipp: Bindet euch in dieser Preisklasse lieber nur bis zu 24 Monate lang. So könnt ihr euch alle zwei Jahre ein Upgrade auf ein neues günstiges Handy gönnen. Heißt in diesem Fall: Schnappt euch das Nothing Phone (2a) mit 24 Monate Mindestlaufzeit. Die Anzahlung beträgt nur einen Euro und monatlich zahlt ihr 13,99 Euro – ein Monatspreis, den Blau vorher nur bei der längeren Laufzeit angeboten hatte.

Eine Sache solltet ihr vorab aber noch wissen: Hersteller Nothing hat erst kürzlich den Nachfolger Nothing Phone (3a) angekündigt. Am 4. März 2025 wird das Modell schon enthüllt und dürfte daher schon bald das Phone (2a) ablösen. Allerdings dürfte das (3a) zum Marktstart ein gutes Stück teurer sein als das nun sehr günstige Phone (2a)... Wer auf ein sehr lauffähiges Schnäppchen aus ist, greift daher zum Vorgänger.

