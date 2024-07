Nothing Phone (2a) Plus offiziell vorgestellt: Das steckt drin

Nothing schickt ein neues Mittelklasse-Modell in den Ring: das Phone (2a) Plus. Worauf ihr euch freuen könnt und ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, erfahrt ihr hier.

Nothing hat heute offiziell das Nothing Phone (2a) Plus vorgestellt. Es wird in den Farben Grau und Schwarz erhältlich sein und bietet unter anderem 12 GB RAM sowie 256 GB Speicherplatz.

In Großbritannien wird es ab Samstag, dem 3. August 2024, im Nothing Store Soho in London verkauft, zum Preis von 399 britischen Pfund. In den USA kostet es ebenfalls 399 US-Dollar. Der Euro-Preis und die Verfügbarkeit in Deutschland werden im September 2024 bekanntgegeben.

Design und Display

Das Highlight des Nothing Phone (2a) Plus ist das 6,7 Zoll große AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2412 x 1084 Pixeln, adaptiven 120 Hz und einer Abtastrate von 240 Hz. Die Spitzenhelligkeit des Displays liegt bei 1300 Nits. Zudem verfügt das Display über PWM-Dimming mit 2160 Hz, was für eine augenschonende Nutzung sorgen soll. Das Smartphone misst 161,7 x 76,3 x 8,5 mm und wiegt 190 g.

Leistungsstarke Hardware

Das Nothing Phone (2a) Plus läuft auf Android 14 mit der Benutzeroberfläche Nothing OS 2.6. Der Hersteller verspricht drei Jahre große Android-Updates und vier Jahre Sicherheits-Patches. Angetrieben wird das Gerät von dem MediaTek Dimensity 7350 Pro SoC. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh und unterstützt schnelles Laden mit bis zu 50 Watt sowie Reverse Charging mit 5 Watt. Wireless Charging ist nicht verfügbar.

Kamerasystem

Die Kamerakonfiguration umfasst eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit Weitwinkel und OIS sowie eine 50 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera. Auch die Frontkamera hat eine Auflösung von 50 Megapixeln. Das könnte das Nothing Phone (2a) Plus zu einer hervorragenden Wahl für Foto-Enthusiasten machen.

Glyph-Interface und Konnektivität

Das Gerät ist außerdem mit dem bekannten Glyph-Interface von Nothing ausgestattet, das aus 26 individuell ansteuerbaren Zonen besteht und auf Benachrichtigungen hinweist.

In puncto Konnektivität und Ausstattung bietet das Nothing Phone (2a) Plus NFC, Bluetooth 5.3, 4G LTE/5G, Wi-Fi 6, GPS und USB-C. Das Smartphone unterstützt keine eSIM, verfügt jedoch über einen Dual-SIM-Slot. Der Fingerabdrucksensor ist im Display integriert, und das Gerät ist nach IP54 gegen Staub und Wasser geschützt.