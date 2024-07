Das Galaxy S25 Ultra dürfte im Frühjahr 2025 bereits erscheinen. Und ob ihr es hören wollt, oder nicht: Bis dahin sind es nur noch knapp sechs Monate. Wer sich jetzt aber Hoffnungen auf eine deutliche Verbesserung beim Akku der Reihe gemacht hat, kann diese begraben. Einem neuen Leak zufolge tritt Samsung hier auf der Stelle.

Auf der chinesische Plattform Weibo hat der bekanntere Leaker Digital Chat Station Details zum Samsung Galaxy S25 Ultra veröffentlicht. Seine Quelle nennt er allerdings nicht. Sollten die Infos tatsächlich zutreffen, könnt ihr beim nächsten Samsung-Flaggschiff mit einem 5000-mAh-Akku rechnen, der mit bis zu 45 Watt auflädt. Und das ist etwas ernüchternd.

China ist weiter

Falls ihr euch direkt denkt: "Hey, diese Angaben habe ich schon einmal gelesen!", dann liegt ihr richtig. Schon das Galaxy S24 Ultra hat einen Akku mit der Kapazität von 5000 mAh mitgebracht. Und auch das Aufladen mit bis zu 45 Watt bietet die aktuelle S-Generation von Samsung schon. Heißt: Bei den nächsten Modellen soll sich hier rein gar nichts ändern.

Klar: Für einen noch größeren Akku muss auch genügend Platz vorhanden sein. Aber bei der Ladegeschwindigkeit wäre noch Luft nach oben gewesen. Insbesondere, da die Android-Konkurrenz aus China hier schon viel flotter auflädt. So bietet die Xiaomi-14-Reihe etwa 90 Watt an Ladegeschwindigkeit – das Doppelte von Samsung.

Immerhin soll das Galaxy S25 Ultra trotz allem eine bessere Akkulaufzeit bieten. Die Variante mit Exynos-Chip (die wohl auch hierzulande in die Regale kommt) soll hier energieeffizienter arbeiten und so eine Verbesserung im Vergleich zum Galaxy S25 Ultra erreichen.

Nicht nur Samsung muss aufholen

In der Tat sind hier einige chinesische Smartphone-Hersteller deutlich schneller unterwegs (so etwa auch Oppo, OnePlus oder Vivo). Dazu sei jedoch gesagt: nicht nur Samsung hinkt hinterher: Auch Hersteller wie Apple, Google und Nothing haben eine vergleichsweise niedrige Ladegeschwindigkeit.

Somit hätte Samsung sich mit dem Galaxy S25 Ultra und einem Plus an Ladegeschwindigkeit von vielen großen Konkurrenten abheben und zu China aufschließen können. Wieso das noch nicht passiert ist? Womöglich spielt hier die Sicherheit beim Aufladen eine große Rolle. Gerade Samsung dürfte hier vorsichtig sein – wir denken hier nur an das explodierende Galaxy Note 7 zurück.

Galaxy S25 Ultra: Das soll drinstecken

Abgesehen vom genannten Akku hat der Leaker ein paar weitere mutmaßliche Details genannt. Demnach soll in einigen Regionen ein Snapdragon 8 Gen 4 das Galaxy S25 Ultra antreiben – in Deutschland erscheint das Handy aber wohl eher mit dem Exynos 2500. Zudem soll das Smartphone über eine Hauptkamera mit 200 MP verfügen. Ein dreifacher und ein fünffacher Zoom sollen ebenfalls dabei sein. Generell seien einige Kamera-Upgrades geplant.

In den kommenden Monaten dürften noch viele weitere Leaks zum Galaxy S25 Ultra die Runde machen. Wir sind gespannt, welche Verbesserungen uns noch erwarten werden. Und wann wir mehr von dem angeblich geplanten neuen Design sehen.