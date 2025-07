Lange solltet ihr nicht mehr warten: Nur noch für kurze Zeit gibt es das brandneue Nothing Phone (3) ohne Aufpreis mit doppeltem Speicher (512 GB) und mehr RAM (16 GB). Bestellt ihr das Handy bei o2 oder Blau gibt's zusätzlich hochwertige In-Ear-Kopfhörer dazu.

Nothings erstes Flaggschiff Nothing Phone (3) Mit dem Nothing Phone (3) greift der Hersteller endlich im Premium-Segment an. Zum fairen Preis gibt's hier eine gute Ausstattung samt Periskopkamera, ein einzigartiges Design und das neue Mini-Display auf der Rückseite. 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 29,99 € Blau 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

Bis zu 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 34,99 € o2 Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ohne Vertrag ab 799,00 € Amazon

Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Statt 256 GB gibt es 512 GB Speicher, wenn ihr euch das Handy jetzt kauft. Wer das Handy mit Vertrag bei o2 oder Blau bestellt, profitiert ebenfalls vom kostenlosen Speicher-Upgrade – bekommt zusätzlich aber noch die Kopfhörer Nothing Ear (open) obendrauf. Die offenen Wireless In-Ears haben eine UVP von 149 Euro.

(© 2025 Nothing ) Die Nothing Ear (open) kommen in einem edlen Ladecase mit transparentem Deckel. (© 2025 Nothing ) Durch einen Bügel halten die Kopfhörer besser, wenn ihr euch bewegt.

Was macht das Nothing Phone (3) besonders?

Der Hersteller hat das lang erwartete Nothing Phone (3) als sein erstes "echtes Flaggschiff" angekündigt. Und tatsächlich: Das Handy ist in den meisten Bereichen wie ein Oberklasse-Handy ausgestattet.

Darüber hinaus hebt es sich durch spannende Ideen von der Konkurrenz ab. Besonders interessant ist das neue Glyph-Interface: Nothing hat die bewährten LED-Streifen, die unter anderem noch beim Nothing Phone 3(a) und Nothing Phone 3(a) Pro zum Einsatz kommen, gegen ein innovatives Mini-Display auf der Rückseite ersetzt.

Zum Angebot:

Nothings erstes Flaggschiff Nothing Phone (3) Mit dem Nothing Phone (3) greift der Hersteller endlich im Premium-Segment an. Zum fairen Preis gibt's hier eine gute Ausstattung samt Periskopkamera, ein einzigartiges Design und das neue Mini-Display auf der Rückseite. 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 29,99 € Blau 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

Bis zu 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 34,99 € o2 Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ohne Vertrag ab 799,00 € Amazon

Dadurch wurden eine ganze Reihe neuer Funktionen möglich. Es zeigt euch unter anderem Benachrichtigungen an, ermöglicht Mini-Spiele und erstklassige Selfies mit der Hauptkamera. Diese bietet drei 50-MP-Objektive, unter denen sich ein vielversprechendes Periskop-Objektiv für Zoom-Fotos befindet.

Wie Tests zum Nothing Phone (3) bestätigen, ist es eines der derzeit spannendsten Smartphones auf dem Markt und mehr als nur ein Geheimtipp für Individualisten. Und das Pre-Sale-Angebot eine exzellente Gelegenheit, sich als einer der Ersten ein außergewöhnliches Handy zu sichern, das viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und andere neugierig macht.

Technische Daten Geräte-Abbildung Hersteller Nothing Modell Phone (3) Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 29,99 € Blau ab 34,99 € o2 ab 799,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll Auflösung 2800x1260 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass 7i Maße Größe 160.6x75.59x8.99 mm Material Gorilla Glass Victus (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Schwarz, Weiß Gewicht 218 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 Taktrate bis zu 3.21 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 / 16 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 5150 mAh Kapazität Akkulaufzeit Wireless Charging Ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit Nothing OS 3.5 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2030 / Sicherheitspatches bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 50 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 799 Euro (UVP)

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht