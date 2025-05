Im Social-Netzwerk X hat der Hersteller Nothing für Aufsehen gesorgt. In einem neuen Beitrag verabschiedet sich das Unternehmen von dem ikonischen Glyph-Interface – DAS Herausstellungsmerkmal der Nothing-Phone-Reihe. Aber wird das nächste Modell Nothing Phone (3) wirklich komplett ohne Ersatz in den Handel gelangen?

Das Glyph Interface ist Fans vom Nothing Phone durchaus bekannt: Mehrere LEDs auf der Rückseite aller Nothing-Handys heben die Modelle nicht nur optisch von der Konkurrenz ab. Die Lichter können taktvoll zu Musik blinken, euch auf Benachrichtigungen hinweisen und weitere Mitteilungen visualisieren. Zwar haben wir das Ganze im Test des Nothing Phone (2a) eher als coole Spielerei gesehen. Doch das Feature zeichnet die Londoner Marke Nothing auch für uns aus.

Umso spannender ist, dass der Hersteller auf X die Worte "We killed the Glyph Interface" geteilt haben – übersetzt: "Wir haben das Glyph Interface gekillt". Allerdings hängt unter der Meldung noch ein Video. Hier sind Buchstaben und Striche, die aus der Dunkelheit aufleuchten. Fans der Reihe können also schon aufatmen: Auch wenn die LED-Streifen beim Nothing Phone (3) Geschichte sein werden, hat das Unternehmen ein Ersatz mit im Gepäck.

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72 — Nothing (@nothing) May 29, 2025

Nachfolge für das Glyph Interface

Gerüchten zufolge wird Nothing auf eine logische Weiterentwicklung des Glyph Interface setzen. Angeblich wird das Nothing Phone (3) mit einem sogenannten Dot-Matrix-Display auf der Rückseite ausgestattet. Eine Art rudimentärer Bildschirm, der mit großen Pixeln einfacher Symbole, Formen und Buchstaben anzeigen kann.

Mit so einem Feature könnte das Nothing Phone (3) auf der Rückseite nicht nur via LEDs signalisieren, dass euch jemand anruft. Theoretisch kann euch das Handy so direkt anzeigen, wer euch erreichen möchte. Oder ihr könntet einsehen, wie viele neue Benachrichtigungen ihr verpasst habt. Klar ist: Einsatzmöglichkeiten würde es genügend geben.

Wodurch das Nothing Phone (3) das Glyph Interface genau ersetzt, wissen wir spätestens im Juli. Dann wird das neue Smartphone offiziell inklusive aller Details enthüllt. Zu den Neuerungen soll auch eine KI-Software gehören, in die das Londoner Unternehmen viel Arbeit gesteckt habe. Gut möglich, dass diese auch etwas mit dem Glyphen-Nachfolger zu tun hat...

