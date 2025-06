Der Countdown läuft: Am 1. Juli hebt Nothing den Vorhang für das Phone (3). Und obwohl sich der Hersteller wie gewohnt mit offiziellen Infos zurückhält, sind nun hochwertige Renderbilder im Netz aufgetaucht – und die zeigen ein Smartphone, das nicht nur optisch auffällt. Vor allem die Kamera-Rückseite dürfte für Gesprächsstoff sorgen.

Mitteklasse-Hit mit Periskopkamera Nothing Phone (3a) Pro Das Nothing Phone (3a) Pro ist mit dem Glyph-Interface ein echter Hingucker. Außerdem bietet es für wenig Geld eine starke Ausstattung. Dazu gehören u.a. eine Dreifachkamera mit Periskoplinse und ein 5000-mAh-Akku mit Schnellladefunktion. Jetzt mehr erfahren: Nothing Phone (3a) Pro: Technische Daten inkl. Spar-Tarif (20 GB) ab 20,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 29,99 € o2 ohne Vertrag ab 448,98 € Amazon

Die neuen Bilder stammen laut Android Headlines aus offizieller Quelle und zeigen das Nothing Phone (3) in zwei Farben: Schwarz und Weiß – wobei letztere eher als Grau durchgehen könnte. Auf der Vorderseite erwartet euch ein Display mit Punch-Hole-Kamera. Doch die spannendere Ansicht ist ganz klar die Rückseite: Drei Kameras zieren das Gehäuse, allerdings in einer ziemlich ungewöhnlichen Anordnung. Die oberste Linse sitzt so dicht am Rand, dass sie fast herauszufallen scheint – und wirkt dadurch auf den ersten Blick etwas deplatziert.

(© 2025 CURVED )

Tele-Kamera mit 50 MP: Was steckt im neuen Nothing Phone?

Nothing selbst hat bereits einige technische Eckdaten bestätigt. Besonders ins Auge fällt die erwähnte Top-Kamera: Es handelt sich um ein 50-MP-Periskop-Teleobjektiv – ein seltenes Feature in dieser Preisklasse.

Phone (3) with 50 MP periscope lens.



Built for creators. pic.twitter.com/USmnNb7yQY — Nothing (@nothing) June 26, 2025

Gerüchten zufolge sollen auch die Haupt- und Ultraweitwinkelkamera mit jeweils 50 MP auflösen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Ebenfalls auffällig: das bekannte Glyph-Interface auf der Rückseite, diesmal mit einem deutlich sichtbaren Kreis – vermutlich eine Art Mini-Display oder Erweiterung des Leuchteffekts.

Das Gehäuse besteht laut den Rendern aus Metall, was dem Gerät eine hochwertige Anmutung verleihen dürfte. Die Lautstärketasten sitzen links, der Power-Button rechts – begleitet von einem weiteren Button, der an den "Essential Key" erinnert, wie man ihn vom Nothing Phone (3a) kennt.

Starke Specs und lange Update-Zeit

Neben der Kamera-Ausstattung gibt es auch zur Performance Neuigkeiten: Das Nothing Phone (3) wird vom Snapdragon 8s Gen 4 angetrieben – ein frischer High-End-Chip, der ordentlich Leistung verspricht. Dazu kommt ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit Full-HD+-Auflösung sowie eine 50-MP-Frontkamera für Selfies.

Der Akku soll satte 5150 mAh bieten, beim Schnellladen gehen die Angaben allerdings auseinander: Während erste Berichte von 100 Watt sprachen, ist inzwischen eher von 65 Watt die Rede.

Nothing hat außerdem ein starkes Update-Versprechen abgegeben: Fünf Jahre Betriebssystem-Updates und sieben Jahre Sicherheitspatches sollen das Phone (3) zukunftssicher machen. Ein klares Statement – und ein spannender Vorbote für den Launch am 1. Juli.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht