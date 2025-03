Welche neuen Smartphones bringt uns das Jahr 2025 – und wann ist mit ihnen zu rechnen? Wir geben euch den Überblick über kommende und bereits erschienene Handy-Neuheiten von Apple, Samsung, Xiaomi und Co.

Bereits erhältliche Handy-Neuheiten 2025 im Überblick

Bereits erhältliche Handy-Neuheiten 2025 im Überblick Apple iPhone 16e Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Samsung Galaxy S25 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Exzellentes Display

Starker Snapdragon-Prozessor Weniger Vielversprechend Sehr gute Kamera

Geringe Akkukapazität

Relativ langsames Schnellladen Samsung S25 Plus Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend großes, exzellentes Display

Sehr gute Kamera

Starker Snapdragon-Prozessor

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Relativ groß

Relativ schwer Samsung Galaxy S25 Ultra Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Kamera

Top-Display

S Pen Weniger Vielversprechend Sehr groß Samsung Galaxy A56 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Schnelles Aufladen

Guter Allorunder

Gutes Display

Sechs Jahre Updates Weniger Vielversprechend Kein Wireless Charging

Kein microSD-Slot Xiaomi Xiaomi 15 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Gute Kamera

Sehr schnelles Aufladen

Top-Display

Handlich

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Teuer Xiaomi Xiaomi 15 Ultra Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gute Kamera

Top-Performance

Superschnelles Aufladen

Top-Display Weniger Vielversprechend Hoher Preis

Riesiges Kamera-Modul Xiaomi Redmi Note 14 5G Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend 108-MP-Kamera

Riesiges AMOLED-Display mit 120 Hz

Schnelles Aufladen (45 W)

miroSD-Slot Weniger Vielversprechend Kein Wireless Charging Xiaomi Redmi Note 14 Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges AMOLED-Display mit 120 Hz

200-MP-Kamera

Schnelles Aufladen Weniger Vielversprechend Kein Wireless Charging

Kein microSD-Slot Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges Curved-Display mit 120 Hz

200-MP-Kamera

Superschnelles Aufladen (120 W) Weniger Vielversprechend Kein microSD-Slot Nothing Nothing Phone 3(a) Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Preis-Leistungs-Verhältnis

Kamera mit Teleobjektiv

Glyph-Interface

Gute Akkulaufzeit

Gutes Display

Schnelles Aufladen (50 W) Weniger Vielversprechend Bedingt wassergeschützt (IP64)

Kein Wireless Charging

Kein microSD-Slot Nothing Phone 3(a) Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Preis-Leistungs-Verhältnis

Kamera mit Periskoplinse

Gutes Display

Gutes Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen (50 W) Weniger Vielversprechend Bedingt wassergeschützt (IP64)

Kein Wireless Charging

Kein microSD-Slot

Neue iPhones für 2025

Das iPhone 16e ist Apples neues Einstiegsmodell (© 2025 Apple )

Normalerweise erscheinen neue iPhones immer erst im Herbst eines Jahres. 2025 gab's Apples erste Handy-Neuheit aber schon früher: Das lange Zeit als iPhone SE 4 gehandelte iPhone 16e hat Mitte Februar den Anfang gemacht. Voraussichtlich im September folgen dann iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max und das iPhone 17 Air.

Kompakt mit langer Akkulaufzeit Apple iPhone 16e Das iPhone 16e ist das günstigste Modell der Reihe – hat aber einen stärkeren Akku als das iPhone 16. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16e Technische Daten inkl. günstigem Tarif (25 GB) ab 29,99 € Zum Blau-Shop inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 34,99 € Zum o2-Shop inkl. Vodafone-Tarif (65 GB) ab 44,99 € Zum Logitel-Shop

Samsungs Handy-Neuheiten 2025

Seit Anfang 2025 auf dem Markt: die Galaxy-S25-Serie (© 2025 Samsung )

Die ersten neuen Samsung-Handys 2025 sind Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra. Im Januar vorgestellt, sind die vier Modelle seit Anfang Februar im Handel erhältlich. Kurz darauf folgte das Galaxy A56, das seit März erhältlich ist. Im April oder Mai stößt das superdünne Galaxy S25 Edge hinzu. Im Sommer geht es dann weiter mit den neuen faltbaren Smartphones Galaxy Z Flip 7 und Z Fold 7. Womöglich gegen Jahresende erscheint das Galaxy S25 FE.

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence. Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten inkl. günstigem Tarif (15 GB)

Doppelt Speicher gratis Empfehlung der Redaktion ab 19,99 € Zum Blau-Shop inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Doppelt Speicher gratis ab 29,99 € Zum o2-Shop inkl. günstigem Tarif (25 GB)

Doppelt Speicher gratis ab 31,00 € Zum Congstar-Shop

Neue Google-Handys

Das erste neue Google-Handy des Jahres 2025 wird wohl das im März erscheinende Google Pixel 9a. Das vergleichsweise günstige Handy mit guter Kamera soll ab 26. März in den Regalen der Händler liegen und ab 19. März vorbestellbar sein. Anwärter auf den Titel für die beste Handy-Kamera 2025 sind Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL und 10 Pro Fold dürften im Spätsommer bzw. Herbst auf den Markt kommen.

Neue Google-Handys 2025 im Überblick Google Pixel 9a (März)

Google Pixel 10 (August)

Google Pixel 10 Pro (August)

Google Pixel 10 Pro XL (August)

Google Pixel 10 Pro Fold (August)

Unser Tipp für Foto-Fans Google Pixel 9 Googles Pixel 9 ist mit einer fantastischen Kamera ausgestattet und ein sehr guter Allrounder mit spannenden KI-Funktionen. Nicht nur Foto-Enthusiasten werden begeistert sein. Jetzt mehr erfahren: Google Pixel 9: Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 39,99 € Zum o2-Shop inkl. günstigem Tarif (15 GB) ab 28,99 € Zum Blau-Shop ohne Vertrag ab 596 € Zu Amazon

Neue Smartphones von Xiaomi

China hat das Xiaomi 15 Monate vor dem Rest der Welt bekommen (© 2025 Xiaomi )

Das Xiaomi 15 ist das erste neue echte Xiaomi-Handy – ein Flaggschiff-Modell, das ihr seit März auch in Deutschland bekommt. Genau wie das Xiaomi 15 Ultra mit seiner spektakulären Kamera samt 200-MP-Telelinse.

Premium-Handy von Xiaomi Xiaomi 15 Das Xiaomi 15 ist ein handliches Flaggschiff und in allen Bereichen gut aufgestellt. Mit Top-Display, guter Kamera, viel Leistung und sehr schnellem Aufladen. Jetzt mehr erfahren: Xiaomi 15: Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Smart Projector/li> ab 39,99 € Zum o2-Shop inkl. Spar-Tarif (15 GB)

inkl. Smart Projector/li> ab 39,99 € Zum Blau-Shop ohne Vertrag an 1,099 € Zu Amazon

Die knapp unter den Flaggschiffen positionierten Modelle Xiaomi 15T und Xiaomi 15T Pro dürften im Herbst erscheinen, möglicherweise im September. Zuvor erwartet uns ein neues Falt-Handy: Das Xiaomi Mix Flip soll noch im 2. Quartal 2025 erscheinen – also zwischen April und Juni.

Neue Xiaomi-Handys 2025 im Überblick Xiaomi 15 (erhältlich -> bei Amazon ab 1.099 Euro)

Xiaomi 15 Ultra (erhältlich -> bei Amazon ab 1.499 Euro)

Xiaomi 15T (September)

Xiaomi 15T Pro (September)

Xiaomi Mix Flip 2 (April bis Juni)

Nicht nur neue Xiaomi-Handys bringt der Hersteller 2025 auf den Markt. Auch die Handy-Neuheiten von Redmi und Poco vertreibt das Unternehmen. Mit der Redmi Note-14- und der Poco-X7-Serie sind die ersten neuen Smartphones der Submarken auch bereits auf dem Markt. Poco F7, F7 Pro und F7 Ultra feiern am 27. März ihren Einstand. Analog dazu ist ein Release des Redmi 14 im Juni denkbar.

Neue Poco-Handys 2025 im Überblick Poco X7 (erhältlich ->bei Amazon ab 299 €)

Poco X7 Pro (erhältlich ->bei Amazon ab 399 €)

Poco F7 (Mai)

Poco F7 Pro (März)

Poco F7 Ultra (März)

Handy-Neuheiten von Nothing

Nothing Phone 3(a) Pro mit Periskopkamera (© 2025 Nothing )

Mit Nothing will Firmengründer Carl Pei günstigere Smartphones wieder aufregend machen. Und bislang ist ihm das durchaus gelungen. 2025 beschert uns gleich mehrere neue Smartphones von Nothing. Den Anfang gemacht haben im März das Nothing Phone 3(a) und das Nothing Phone 3(a) Pro. Beide Handys überraschen vor allem mit ihren vielversprechenden Kameras. Das Nothing Phone (3) soll im Juli erscheinen.

Unser Tipp für Sparfüchse Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) verfügt über eine starke Dreifachkamera mit Telelinse, einen enorm ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion und einen flotten Chip. Gleichermaßen nützlich und schick ist das innovative Glyph-Interface auf der Rückseite. Jetzt mehr erfahren: Nothing Phone (3a): Technische Daten inkl. Spar-Tarif (15 GB)

inkl. Starter Set ab 17,99 € Zum Blau-Shop inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Starter Set ab 24,99 € Zum o2-Shop ohne Vertrag ab 329,00 € Zu Amazon

Weitere spannende Handy-Neuheiten in 2025

Neben den bereits erwähnten neuen Smartphones bringt uns 2025 auch spannende Neuheiten von Handy-Herstellern, die etwas weniger Beachtung finden. Für Foto-Fans besonders interessant ist etwa das seit Januar erhältliche Honor Magic 7 Pro, das eine der besten Handy-Kameras auf dem Markt besitzt. Letzteres gilt auch für das Oppo Find X8 Pro, das seit Jahresbeginn vereinzelt in Deutschland erhältlich ist. Ein weiteres interessantes neues Handy aus China, das seit Anfang 2025 in Deutschland Fuß gefasst hat, ist das OnePlus 13.

