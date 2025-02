Das Nothing Phone (3a) steht kurz vor seiner offiziellen Präsentation – und erste Details lassen aufhorchen. Das Londoner Unternehmen Nothing hat ein "professionelles Kamerasystem" angekündigt. Das Ziel: Auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder anspruchsvollen Szenen detailreiche und realistische Bilder und Videos zu liefern.

-> Jetzt günstig: Das Nothing Phone (2a) inkl. Top-Tarif bei Blau

Das Kamerasystem der "Nothing Phone (3a)-Serie" bringt laut Pressemitteilung einige Upgrades gegenüber dem Vorgänger Phone (2a) mit. Mutmaßliches Highlight ist die 50-MP-Periskopkamera mit 3-fachem optischem Zoom, 6-fachem In-Sensor-Zoom und einem beeindruckenden 60-fachen Ultrazoom. Vermutlich verbaut der Hersteller diese im Nothing Phone (3a) Pro. Das Nothing Phone 3(a) soll mit einem optischen 2x-Zoom ausgestattet sein.

I guess the triple camera in a row is the standard (3a), but this new random-looking camera setup is the (3a) Pro pic.twitter.com/spZQwS4TC1 — Ben Geskin (@BenGeskin) February 18, 2025

Unterstützt wird das Ganze durch eine KI, die für schärfere Bilder sorgt. Makroaufnahmen gelingen so bis ins kleinste Detail, und auch Porträtfotos sollen in puncto Qualität mit teuren Flaggschiff-Modellen mithalten können.

Was steckt hinter der TrueLens Engine 3.0?

Ein weiterer angeblicher Trumpf des Phone (3a) ist die TrueLens Engine 3.0. Dabei kombiniert Nothing leistungsstarke Hardware mit KI-unterstütztem Tone Mapping und einer präzisen Szenenerkennung. Jedes Bild wird individuell analysiert und mit Hilfe moderner Bildberechnungs-Technologie so angepasst, dass der typische, ausgewogene Fotografie-Look entsteht, den viele Profis schätzen.

Der Hauptsensor des Phone (3a) bringt es auf 50 MP und kann 64 Prozent mehr Licht einfangen als das Vorgängermodell – was Aufnahmen mit mehr Tiefe und Klarheit ermöglicht. Selbst in dunkleren Umgebungen wird störendes Bildrauschen reduziert. Dazu unterstützen alle vier Kamerasensoren des Phone (3a) Ultra-HDR-Fotos, während Haupt- und Frontkamera Videos in 4K aufnehmen können – inklusive Stabilisierung und Optimierung für Nachtaufnahmen.

Launch am 4. März – was erwartet uns?

Die Phone (3a) Serie wird am 4. März um 11:00 Uhr MEZ offiziell vorgestellt. Dann wird sich zeigen, wie gut das Kamerasystem in der Praxis wirklich abschneidet und ob Nothing die hohen Erwartungen erfüllen kann. Spannend wird auch zu sehen, welche weiteren Features das Phone (3a) noch bereithält. Stay tuned!

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht