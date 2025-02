Am 4. März präsentiert das Nothing seine neuen Smartphones Nothing Phone 3a und 3a Pro. Mit dabei ist offenbar eine spannende Neuerung, die sich auf das Fotografieren auswirken könnte. Ein Teaser deutet nämlich auf einen dedizierten Kamera-Button hin – eine Funktion, die zuletzt unter anderem beim iPhone 16 zu finden war.

Das britische Unternehmen teilte ein Röntgenbild eines Smartphones auf der Plattform X. Darauf erkennbar: ein zusätzlicher Button unterhalb der Power-Taste.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT.

Begleitet wurde der Beitrag von der Aussage "Your second memory, one click away." Das lässt vermuten, dass ihr mit einem einzigen Klick Fotos schießen könnt. Zwar haben andere Hersteller wie Apple und Oppo ähnliche Ansätze verfolgt, aber Nothing könnte das Feature durch sein minimalistisches Design und intuitive Nutzerführung noch attraktiver machen.

Rückkehr des Kamera-Buttons?

Die Idee eines dedizierten Kamera-Buttons ist nicht neu, wurde aber lange vernachlässigt. Apple hat ihn 2024 mit dem iPhone 16 wiederbelebt, allerdings gab es Kritik an der komplexen Bedienung. Oppo wiederum überzeugte mit einer simpleren Umsetzung. Sollte Nothing diesen Trend aufgreifen, könnten die 3a-Modelle eine interessante Alternative für Foto-Enthusiasten werden.

Was steckt noch im Nothing Phone 3a?

Auch die mutmaßlichen technischen Daten des Nothing Phone 3a versprechen einiges. Angetrieben von Qualcomms Snapdragon 7s Gen 3, soll das Gerät über einen 5000 mAh starken Akku verfügen. Besonders spannend: Es wird offenbar erstmals ein Teleobjektiv in einem Nothing-Smartphone geben. Ergänzt wird das Kamera-Setup durch zwei weitere Sensoren, während das Glyph-Interface auf der Rückseite in überarbeiteter Form zurückkehren soll.

Das Display des 3a misst 6,8 Zoll, setzt auf AMOLED-Technologie und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Nutzer dürfen sich außerdem über 45-Watt-Schnellladen freuen. Was genau das Pro-Modell vom Standard-3a unterscheidet, hat Nothing bisher nicht verraten. Hier bleibt noch Raum für Spekulationen.

Bis zur offiziellen Vorstellung dauert es nicht mehr lange. Ob Nothing die hohen Erwartungen erfüllen kann, wird sich zeigen.

