Es geht los – Nothing hat den Verkaufsstart des Nothing Phone (3a) offiziell ausgerufen. Sparfüchse kommen bei diesem Mittelklassehandy voll auf ihre Kosten. Wer etwas mehr will, holt sich für einen kleinen Aufpreis das Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing wirbelt die Mittelklasse mit seinen beiden Neuankündigungen Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro mächtig auf. Die Standardvariante startet ab heute, dem 11. März, in den Verkauf. Das Pro-Modell könnt ihr ab heute vorbestellen. Verschickt wird es aber erst am 25. März, was dann auch das Datum des offiziellen Verkaufsstarts ist.

Nothing Phone (3a) für rund 330 Euro

Sparfüchse sollten sich das Nothing Phone (3a) genau ansehen. Es startet nämlich preislich bei gerade einmal 329 Euro (UVP). Reicht euch die 128-GB-Version nicht, könnt ihr auch für 379 Euro (UVP) zur 256-GB-Variante greifen. In beiden Fällen beträgt der Arbeitsspeicher 12 GB.

Weitere Highlights des Nothing Phone (3a) im Überblick:

Qualcomm Snap­dragon 7s Gen 3

ausdauernder 5000-mAh-Akku mit 45-W-Schnellladefunktion.

6,77 Zoll großes AMOLED-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate

neuer "Essen­tial Space"-Knopf, der zu den wichtigsten Notizen und Funktionen führt

hochauflösende Dreifachkamera mit Telelinse (2x) und 30-fach-Digitalzoom

Nothing Phone (3a) Pro für rund 450 Euro

Noch etwas mehr bekommt ihr mit dem Nothing Phone (3a) Pro. Das gibt es allerdings nur in einer einzigen Speichervariante mit 256 GB. Die kostet euch 459 Euro (UVP) und verfügt natürlich ebenfalls über 12 GB Arbeitsspeicher.

Weitere Highlights des Nothing Phone (3a) Pro im Überblick:

Qualcomm Snap­dragon 7s Gen 3

ausdauernder Akku mit 5000 mAh und 45-W-Schnellladefunktion

AMOLED-Display mit 6,77-Zoll-Bilddiagonale und 120-Hz-Bildwiederholrate

"Essen­tial Space"-Knopf zur besseren Organisation

eSIM-Unterstützung

starke Dreifachkamera mit Periskoplinse (3x) und 60-fach-Digitalzoom

