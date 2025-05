100 GB zum halben Preis? Genau das findet ihr jetzt bei o2. Der Provider hat drastisch an der eigenen Preisschraube gedreht. Und damit einen Top-Tarif für anspruchsvolle Nutzer geschaffen. Alle Details zum Angebot erfahrt ihr hier.

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 100+ GB Datenvolumen & 5G Plus o2 Mobile L (Empfehlung der Redaktion) nur 19,99 € Jetzt sichern

Deal im Überblick:

Tarif: o2 Mobile L

o2 Mobile L Datenvolumen: 100 GB pro Monat / Jedes Jahr wächst das monatliche Volumen um 10 GB

100 GB pro Monat / Jedes Jahr wächst das monatliche Volumen um 10 GB Netz: o2

o2 Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download

4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download 5G-Standalone: Per App aktivierbar (noch schnelleres Netz, höhere Akkulaufzeit für euer Handy)

Per App aktivierbar (noch schnelleres Netz, höhere Akkulaufzeit für euer Handy) Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate Handy im Bundle: Auf Wunsch hinzubuchbar

Auf Wunsch hinzubuchbar Besonderheit: Tarif gleichzeitig auf weiteren Geräten nutzbar (Aufpreis: 5 Euro im Monat)

Tarif gleichzeitig auf weiteren Geräten nutzbar (Aufpreis: 5 Euro im Monat) Preis: 19,99 Euro pro Monat statt 39,99 Euro

19,99 Euro pro Monat statt 39,99 Euro Achtung: Es ist unklar, wie lange der Deal-Preis noch gültig ist

Der Tarif verspricht jede Menge Spaß, selbst wenn ihr eine waschechte Datenschleuder seid: Mit gleich 100 GB könnt ihr beinahe rücksichtslos im Netz surfen. Ihr habt genügend Datenvolumen, um 500 Stunden lang Spotify auf maximaler Qualität zu hören. Oder 400 Stunden Netflix schauen auf der Einstellung "Automatisch. Ein Monat ist im Schnitt übrigens 730 Stunden lang. Demnach sollten 100 GB locker ausreichen, damit ihr unbeschwert durch den mobilen Alltag kommt. Wer braucht da noch Unlimited-Tarife?

Und der aktuelle Preis für den o2 Mobile L ist richtig gut: Den 100-GB-Tarif bekommt ihr 20 Euro günstiger als zuvor. Ihr spart über die Mindestlaufzeit also direkt 480 Euro – es fallen bei Abschluss jedoch 39,99 Euro Anschlussgebühr an. Dennoch positioniert sich o2 mit dem Tarif-Knaller besser als viele Konkurrenten mit vergleichbaren Angeboten. Dazu weiter unten mehr.

Ihr bekommt vom o2 Mobile L alles geboten, was man von einem modernen Handytarif wünscht: EU-Roaming, Telefonie-Flat, SMS-Flat und kostenlose Telefonie in Deutschland. Und falls ihr es nicht wusstet: Derzeit bieten euch nur o2 und Vodafone Zugriff auf 5G Standalone (auch 5G+ genannt) – also das "echte" 5G-Netz. Das kann eure Akkulaufzeit um bis zu 20 Prozent verlängern und macht das mobile Surfen noch schneller. Mehr dazu in unserem Artikel über 5G Standalone.

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 100+ GB Datenvolumen & 5G Plus o2 Mobile L (Empfehlung der Redaktion) nur 19,99 € Jetzt sichern

Ist das o2 Netz gut?

Wir beschäftigen uns regelmäßig damit, ob das o2 Netz schlecht oder gut ist. Hierfür ziehen wir Netztests und unsere eigenen Erfahrungen hinzu. Das renommierte Connect-Magazin hat o2 für 909 Punkte für das Jahr 2025 gegeben. Damit liegen Telekom, Vodafone und o2 sehr eng beieinander (alle genauen Angaben im oben verlinkten Artikel). Die großen Schwierigkeiten im Netz hat o2 damit hinter sich gebracht. Möglich machte das eine große Offensive beim Ausbau des Netzes.

Bedeutet: Insbesondere in größeren Städten dürfte es mittlerweile egal sein, welchen Anbieter ihr wählt. In sehr abgelegenen Gegenden hilft euch die o2-Netzkarte weiter.

Insbesondere bei Großveranstaltungen haben wir zu unserer Verwunderung auch schon erlebt, dass Nutzer mit o2-Netz munter weitersurfen konnten, während Personen mit Telekom- und Vodafone-Netz über fünf Minuten brauchten, um eine einzelne WhatsApp-Nachricht zu versenden.

Konkurrenzvergleich: Wie schlägt sich der o2-Tarif?

Derzeit ist der o2 Mobile L eure beste Wahl, wenn ihr einen 5G-Tarif mit hoher Geschwindigkeit und viel Datenvolumen wünscht. Den Top-Speed bekommt ihr in der Regel nur über die Provider selbst (oder über Anbieter wie Logitel, die quasi nur als Tarifvermittler agieren). Andere bekannte Anbieter wie Congstar oder Blau limitieren den Download-Speed auf 50 Mbit/s, weshalb wir diese nicht in den Vergleich inkludieren.

So schlägt sich die vergleichbare Konkurrenz von o2:

Vodafone bietet den GigaMobil M mit 50 GB Datenvolumen bereits ab 39,99 Euro an (-> Direkt zum Tarif), was teurer als der o2-Tarif ist. Der nächsthöhere Tarif bei Vodafone ist der GigaMobil L mit 280 GB – für 49,99 Euro im Monat.

bietet den GigaMobil M mit 50 GB Datenvolumen bereits ab 39,99 Euro an (-> Direkt zum Tarif), was teurer als der o2-Tarif ist. Der nächsthöhere Tarif bei Vodafone ist der GigaMobil L mit 280 GB – für 49,99 Euro im Monat. Telekom bietet mit den MagentaMobil L ein monatliches Datenvolumen von 100 GB. 59,95 Euro kostet der Tarif monatlich. Dafür gibt es aber 120 Euro Cashback für Neukunden (-> Direkt zum Tarif). Insgesamt kostet der Tarif mehr als das o2-Angebot.

bietet mit den MagentaMobil L ein monatliches Datenvolumen von 100 GB. 59,95 Euro kostet der Tarif monatlich. Dafür gibt es aber 120 Euro Cashback für Neukunden (-> Direkt zum Tarif). Insgesamt kostet der Tarif mehr als das o2-Angebot. Logitel bietet den obigen Telekom-Tarif ab effektiv 32,45 Euro pro Monat an (-> Direkt zum Deal). Allerdings handelt es sich um einen durchschnittlichen Wert inklusive Cashback. Schwarz auf Weiß gehen für den Tarif aber 59,95 Euro pro Monat von eurem Konto ab. Selbst mit dem guten Effektivpreis ist das Angebot deutlich teurer als der o2-Deal

bietet den obigen Telekom-Tarif ab effektiv 32,45 Euro pro Monat an (-> Direkt zum Deal). Allerdings handelt es sich um einen durchschnittlichen Wert inklusive Cashback. Schwarz auf Weiß gehen für den Tarif aber 59,95 Euro pro Monat von eurem Konto ab. Selbst mit dem guten Effektivpreis ist das Angebot deutlich teurer als der o2-Deal 1 & 1 hat einen 100-GB-Tarif im Angebot, der ebenso 19,99 Euro im Monat kostet. Allerdings beträgt die Geschwindigkeit lediglich 100 Mbit/s, während alle oben erwähnten Anbieter (inklusive o2) 300 Mbit/s im Mobilfunknetz bieten. Übrigens: Bei 1 & 1 seid ihr in weiten Teilen Deutschlands im Vodafone-Netz unterwegs.

Derzeit fahrt ihr mit dem 100-GB-Tarif von o2 günstiger als mit allen vergleichbaren Angeboten der anderen Provider. Gerade im Vergleichzu Vodafone und Telekom ist das Angebot schon frech günstig. Nur 1 & 1 hält hier mit, bietet aber weniger Speed. Preislich lohnt sich der Tarif damit in jedem Fall.

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 100+ GB Datenvolumen & 5G Plus o2 Mobile L (Empfehlung der Redaktion) nur 19,99 € Jetzt sichern

Jetzt kaufen, später zahlen Am Rande erwähnt: Bei o2 könnt ihr derzeit quasi euer Bei o2 könnt ihr derzeit quasi euer Handy auf Rechnung kaufen . Denn das Startdatum eures Wunschtarifs lässt sich bis zu 90 Tage nach hinten schieben. Sichert ihr euch einen Tarif inklusive Handy, bekommt ihr das neue Smartphone sofort, müsst aber erst später mit den monatlichen Zahlungen beginnen. Praktisch, wenn ihr noch nicht direkt aus eurem aktuellen Tarif herauskönnt.

Fazit: Neuer Tarif gesucht? o2 Mobile L gefunden(?)

Viel Datenvolumen, hohe Netzgeschwindigkeit und alles dabei, was man sich sonst so wünscht: Wer jetzt seinen Handytarif wechselt, macht mit dem o2 Mobile L nichts falsch. Zumal ihr die Chance bekommt, das noch bessere 5G+ zu nutzen. Zudem winken insbesondere bei o2 viele Vorteile, die der Provider selbst gar nicht übersichtlich zusammengefasst hat. Wir hingegen schon.

Und sollte euch das Ergebnis nicht glücklich machen, gibt es immer noch die 14-tägige Widerrufsfrist. Die gilt auch dann, wenn ihr die SIM schon aktiviert habt.

-> Direkt zum Tarif: o2 Mobile L für 19,99 Euro im Monat

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht