o2 senkt Preise: iPhone 15 Pro & Pro Max jetzt günstiger

Zum Release des iPhone 16 Pro (Max) hat Apple das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max aus dem Programm genommen. Bei o2 bekommt ihr die beiden nach wie vor exzellenten Smartphones noch – und das zum Sparpreis.

iPhone 15 Pro für nur 545,99 Euro

Das iPhone 15 Pro bietet ein Top-Display und eine exzellente Kamera (© 2023 Apple )

Das iPhone 15 Pro (128 GB) bietet Apple im Bundle mit dem beliebten Vertrag o2 Mobile M zum Effektivpreis von 545,99 Euro an. Dieser ergibt sich, wenn ihr die regulären Kosten für den Vertrag über die Laufzeit des Bundles vom Paketpreis abzieht (mehr Details dazu hier). Zum Vergleich: Einzeln kostet das iPhone 15 Pro im Netz immer noch knapp 1000 Euro. Außerdem bezahlt ihr das Smartphone bequem in monatlichen Raten ab und umgeht so eine hohe Einmalzahlung.

iPhone 15 Pro zum Effektivpreis von 545,99 Euro 36 Monate Laufzeit (Handy) und 24 Monate Laufzeit (Tarif)

25 GB+ Datenvolumen (max. 300 Mbit/s), Internet-Flatrate (5G/LTE)

o2-Netz

Anzahlung: 1 Euro plus 4,99 Euro Versand

Monatlich 44,99 Euro -> Jetzt kaufen: iPhone 15 Pro mit Tarif o2 Mobile M bei o2

Das iPhone 15 Pro bietet ein sehr ähnliches Nutzererlebnis wie das brandneue iPhone 16 Pro. Es ist außerdem bereit für Apple Intelligence und wird die neuen KI-Funktionen bekommen, sobald sie in Deutschland zur Verfügung stehen.

iPhone 15 Pro Max für nur 725,99 Euro

Das iPhone 15 Pro Max hat ein noch größeres Display und eine Super-Akkulaufzeit (© 2024 Apple )

Wer es eine Nummer größer bevorzugt, greift zum ebenfalls stark reduzierten iPhone 15 Pro Max (256 GB). Das gibt es bei o2 ebenfalls im Bundle mit dem o2 Mobile Tarif. Der Effektivpreis beträgt 725,99 Euro. Der Straßenpreis für das Flaggschiff liegt aktuell bei etwa 1250 Euro. Die Kosten für Handy und Vertrag begleicht ihr auch hier komfortabel in monatlichen Raten.

[/infobox]

Das iPhone 15 Pro Max bei o2 bietet doppelt so viel Speicher wie das kleinere Modell, ein noch größeres Display, eine hervorragende Akkulaufzeit und eine Kamera mit etwas weiter reichendem Zoom. Aufgrund Letzterer ist der Unterschied zum Nachfolgermodell noch kleiner als beim iPhone 15 Pro.