Nachdem Samsung gerade die neueste Version seiner Oberfläche One UI auf einigen Geräten ausrollt, bestätigte der südkoreanische Hersteller, dass schon die nächste Version in den Startlöchern steht. Diesmal dann auch mit Android 12.

Es hat sich angedeutet: Samsung startet noch im September die Beta-Version für seine hauseigene Android-Oberfläche One UI 4.0. Der südkoreanische Hersteller hat in seinem Community Forum auf die aufgekommenen Gerüchte reagiert und mit einem "coming soon!" bestätigt. Auf dem koreanischen Bild im Post ist zu erkennen, dass Galaxy S21-Besitzer noch im September One UI 4.0 mit Android 12 testen können.

One UI 4 (Android 12) Beta experience coming soon to Galaxy S21 Series

(Refer Samsung Members for updates) pic.twitter.com/DCWEs5PupA — Tron ❂ (@FrontTron) August 31, 2021

Samsung rollt Updates aus

Samsung hat gerade damit begonnen die aktuellste Version von One UI 3 (3.1.1) zu verteilen. Die neueste Version der Samsung-Oberfläche kam frisch mit den neuen Galaxy Z Flip 3- und Galaxy Z Fold 3-Modellen auf den Markt und ist nun auch auf weiteren Modellen verfügbar. Darunter sind auch ältere Modelle wie das Galaxy S10.

Damit hat Samsung aber noch nicht die Lust auf Android 12 gestillt. Die neuste Version des mobilen Betriebssystems befindet sich auch bei Google selbst noch im Beta-Status. Letztere können Google-Nutzer allerdings schon seit Mai 2021 ausprobieren. Seitdem hat sich einiges getan und auch unter den vielen Samsung-Nutzern dürften sich welche finden, die ebenfalls Bock haben, die neueste Android-Version auszuprobieren.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Galaxy Tab A8.0 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Da kommt die offizielle Bestätigung einer Beta-Version von One UI 4.0 mit Android 12 natürlich gerade recht. Ob auch weitere Modelle zeitnah in die Beta-Phase mit einbezogen werden, ist zur Zeit noch unklar. Die Kollegen von SamMobile gehen davon aus, dass auch die Note-20-Reihe bald mit dem Probierupdate versorgt werden könnte.

Welche Neuerungen können wir erwarten?

Interessant ist natürlich, welche neuen Features für uns bereitgehalten werden. Zunächst einmal ist davon auszugehen, dass Samsung das Design grundlegend aufpoliert. Google selbst legt mit Android 12 den Fokus auf Farben und individuelles aber schickes Design. Das könnte Samsung nutzen, um sein eigenes Design und die dazugehörigen Einstellungsmöglichkeiten anzupassen.

Ebenfalls gern gesehen sind Performance-Verbesserungen. Die erwarten wir allerdings noch nicht in der Beta-Version. Im Gegenteil: Eine Beta ist schließlich zum ausprobieren und verbessern da. Alle, die lieber erst die finale Version von One Ui 4.0 mit Android 12 auf ihrem Samsung-Smartphone nutzen wollen, werden also noch etwas Geduld aufbringen müssen.