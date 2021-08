Updates, frische Updates! Samsung spendiert zahlreichen Modellen die Aktualisierung auf One UI 3.1.1. Die neue Software-Version ist bereits vielerorts verfügbar, hat aber einen Wermutstropfen. Auf diesen Geräten lohnt der Blick, ob die Neuerungen auch schon bei euch zum Download bereit steht.

One UI 3.1.1. feierte mit dem Marktstart des Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold 3 sein Debüt. Nun steht das Update nicht nur für die faltbaren Smartphones, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Geräte parat, meldet SamMobile. Samsung holt demnach neben neuen und alten Flaggschiff-Serien nun auch die Mittelklasse dazu. Hier eine Übersicht:

Galaxy S21

Galaxy S20

Galaxy S10

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10

Galaxy A52 (5G)

Update kommt in Wellen

Für das Galaxy S21 (zum Test) ist das Update bereits seit vergangener Woche verfügbar, nun spielt Samsung die neue Software also auch auf weitere Geräte. Und mutmaßlich dürften künftig auch noch mehr Modelle unterhalb der Oberklasse folgen, bislang trifft dies ja nur auf das Galaxy A52 5G zu.

Das Download-Paket von One UI 3.1.1. ist je nach Modell zwischen 600 und etwas mehr als 900 MB groß. Leider rollen die Updates wie gewohnt immer in Wellen aus, und so kann es sein, dass ihr noch etwas warten müsst, während andere schon an der Reihe sind. Euer Smartphone benachrichtigt euch aber, sobald die Aktualisierung auch auf eurem Gerät verfügbar ist. Alternativ schaut ihr selbst nach: Tippt dazu in den Einstellungen relativ weit unten auf "Software-Update" und dann auf "Herunterladen und installieren".

Das ist neu mit One UI 3.1.1.

Wirklich große Änderungen dürftet ihr allerdings nicht feststellen, da sich One UI 3.1.1 anscheinend eher auf Features für faltbare Smartphones konzentriert, die bei den klassischen Handys natürlich nicht dabei sind. Optisch bleibt also alles beim Alten. Dafür sollen etwa auf Galaxy S20 (zum Test) und Co. Fingerabdrucksensor und Kamera schneller reagieren. Auch Pop-up-Menüs sollen flotter sein.

Zudem bekommt der Schlafzeitenmodus einen Platz in den Schnelleinstellungen und einige Stock-Anwendungen wie die Wetter-App bekommen kleinere Updates. One UI 3.1.1. kommt übrigens noch mit dem Sicherheitspatch August. Bald dürfte also schon das nächste kleine Update folgen – mit Sicherheitsebene September.