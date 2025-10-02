One UI 8.5: Neues KI-Feature im Anflug auf Samsung-Handys

Habt ihr manchmal das Gefühl, eure Benachrichtigungen quellen komplett über? Genau hier will Samsung ansetzen – und zwar mit künstlicher Intelligenz. Das kommende Update auf One UI 8.5 wird ein KI-Feature einführen, das eure Mitteilungen automatisch zusammenfassen soll.

Das Ganze zeigt sich laut SamMobile derzeit in einer frühen Firmware-Version für das Galaxy S25 Ultra. Zwar funktioniert das Feature offenbar noch nicht, aber es gibt bereits einen Hinweis beim ersten Öffnen des Benachrichtigungsfeldes. Dort erklärt Samsung, dass die neue KI die Aufgabe übernehmen soll, lange Nachrichten deutlich kompakter darzustellen.

Noch nicht einsatzbereit, aber schon sichtbar

Aktuell lassen sich die Benachrichtigungs-Zusammenfassungen in One UI 8.5 noch nicht nutzen. In den Einstellungen findet sich zwar schon eine Option, bestimmte Apps von der KI-Funktion auszuschließen. Allerdings steht derzeit einfach jede installierte App in der Liste – ohne Möglichkeit, etwas zu ändern. Es handelt sich also eher um eine Vorschau auf das, was mit dem finalen Update kommen wird.

Technisch dürfte die Lösung auf Googles On-Device-KI basieren, vermutlich dem Gemini-Nano-Modell. Laut der Anzeige auf dem Bildschirm soll dabei keine eurer Benachrichtigungen an Google-Server weitergegeben werden. Das deutet auf eine lokale Verarbeitung hin, die sowohl datenschutzfreundlich als auch schnell sein sollte.

Wann startet die Funktion offiziell?

Ein genaues Datum gibt es bisher nicht. Klar ist aber: Mit dem endgültigen Release von One UI 8.5 dürfte die Benachrichtigungs-Zusammenfassung einsatzbereit sein. Dann könnten lange Texte, E-Mails oder Chat-Nachrichten direkt im Infofeld knackig aufbereitet erscheinen – ganz ohne langes Scrollen.

Bis dahin bleibt die Funktion ein spannender Ausblick auf die Richtung, in die Samsung mit seinen Galaxy-AI-Features geht. Sobald das Update offiziell verteilt wird, dürfte sich zeigen, wie praktisch die KI im Alltag wirklich ist. Momentan ist Samsung noch damit beschäftigt, One UI 8.0 für weitere Samsung-Handys auszurollen.

