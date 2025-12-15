One UI 8.5: Samsung-Update mit Geheim-Feature für Galaxy S26?

Seit rund einer Woche ist die Beta von One UI 8.5 draußen – und manch einer hat das neue Samsung-Update vermutlich schon auf Herz und Nieren geprüft. Doch offenbar hält der Konzern einige spannende Funktionen noch bewusst zurück. Ein KI-Feature soll erst mit dem Galaxy S26 sein Debüt feiern.

Wie auf X durchgesickert ist, sollen nicht alle neuen KI-Funktionen Teil der aktuellen Beta-Version von One UI 8.5 sein. Samsung wolle sich bestimmte Highlights für den Launch der Galaxy-S26-Reihe aufsparen, heißt es. Das würde erklären, warum manche Features in inoffiziellen Builds auftauchen, in der offiziellen Beta aber fehlen. Bereits zuvor war durchgesickert, dass das Galaxy S26 Ultra exklusive KI-Features bekommen soll.

Lots of 1UI 8.5 features aren't available just yet, reason is they're S26 exclusive AI features. One of them is AI notifications summary feature, which initially planned for 1UI7 at first. This feature uses Samsung's in-house Gauss model and it will summarise past-24-hrs notis — Semi-retired-ing (@chunvn8888) December 12, 2025

Benachrichtigungen smarter zusammengefasst

Konkret geht es um eine neue Benachrichtigungsübersicht, die offenbar auf Samsungs hauseigener Gauss-KI basiert. Diese soll euch eine tägliche Zusammenfassung der eingegangenen Mitteilungen liefern – automatisch erstellt und auf das Wesentliche reduziert.

Das Feature war angeblich bereits in einer geleakten Testversion für das Galaxy S25 Ultra sichtbar, fehlt aber in der Beta. Ursprünglich sollte es wohl schon mit One UI 7 kommen, schaffte es aber damals nicht in die finale Version. Dass Samsung nun einen neuen Versuch wagt, wirkt also durchaus glaubwürdig – zumal der Konzern auf seinen letzten Launch-Events immer mehr Fokus auf KI gelegt hat.

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten ✓ 35+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 39,99 € o2 ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 19,00 € Anzahlung

ab 29,99 € Blau Black Friday: über 320 € sparen Direktkauf ab 543,23 € Amazon

Launch-Exklusivität und späterer Rollout

Falls Samsung seiner bisherigen Strategie treu bleibt, dürfte das neue KI-Feature zunächst exklusiv auf den Galaxy-S26-Modellen landen. Erst einige Monate später könnten dann auch ältere Geräte über ein weiteres Samsung-Update in den Genuss der Funktion kommen.

Ein offizielles Statement von Samsung gibt es dazu zwar nicht – doch wenn die Hinweise stimmen, bekommen wir die smarten Benachrichtigungen wohl im Februar 2026 zu Gesicht. Dann steht nämlich voraussichtlich die Vorstellung des Galaxy S26 an. Und wer weiß: Vielleicht hat Samsung bis dahin noch weitere KI-Tricks in petto.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht