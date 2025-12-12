Es ist ein offenes Geheimnis: Das Galaxy S26 Ultra wird Samsungs bestes Handy für 2026. Und womöglich sogar das einzige Galaxy-S-Modell, das sich überhaupt lohnt. Die Gründe dafür hat ein bekannter Samsung-Fachmann genannt.
Leaker Ice Universe, der sich auf X neuerdings "PhoneArt" nennt, teilt wieder einmal seine Gedanken zu Samsungs Smartphone-Plänen mit uns. Seiner Meinung nach steht schon jetzt fest: Wer 2026 ein Flaggschiff-Handy der Südkoreaner kaufen möchte, sollte unbedingt zum Galaxy S26 Ultra greifen. Galaxy S26 und S26+ seien nicht zu empfehlen:
*Why I don’t recommend buying the S26 or S26+, and why the only model worth considering is the S26 Ultra, comes down to the following reasons:— PhoneArt (@UniverseIce) December 12, 2025
1. Samsung will reserve its newest and most advanced AI features for the S26 Ultra. Even the S25 Ultra will likely need to wait several…
Was gegen die anderen Modelle spricht
Wie ihr dem Post entnehmen könnt, soll das Galaxy S26 Ultra diverse Vorteile bieten, auf die ihr bei den anderen Modellen verzichten müsst:
- exklusive KI-Features, auf die selbst das Galaxy S26 monatelang wird warten müssen
- schnelleres Aufladen: 60 W mit und 25 W ohne Kabel
- ein Blickschutz für das Display, der verhindert, dass Fremde mitlesen
- bessere Fotos: u. a. durch eine größere Blende und eine optimierte Zoom-Linse
- bessere Videos bzw. Videobearbeitung durch das sogenannte APV-Format
- größerer Sichtbereich für die Frontkamera
- weitere, bislang nicht enthüllte Verbesserungen, v. a. bezüglich der Software
Tatsächlich durchaus gute Argumente für das Galaxy S26 Ultra, wie wir finden. Allerdings war der Abstand zwischen Ultra- und Standardmodell auch in den letzten Jahren bereits sehr groß. Das Plus-Modell konnte zuletzt zumindest bei der Ladegeschwindigkeit mithalten, was 2026 offenbar nicht mehr der Fall sein wird.
Wird das Galaxy S26 eine Enttäuschung?
Während das Galaxy S26 Ultra gut aufgestellt scheint und wohl wieder eine der besten Optionen für Android-Fans wird, machen wir uns um das Standardmodell ein wenig Sorgen. Berichten zufolge halten sich die Upgrades für das Galaxy S26 in Grenzen: Als Reaktion auf den Erfolg des iPhone 17 verzichtet Samsung angeblich auf viele Verbesserungen.
Dass Apple auf die Preisbremse gedrückt hat, lässt den Südkoreanern offenbar wenig Spielraum für großartige Neuerungen. Heißt für euch wohl: Entweder ihr fangt schon mal an für das Galaxy S26 Ultra zu sparen – oder ihr spart euch das Warten und greift zum mittlerweile stark reduzierten Galaxy S25.
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 19,00 € Anzahlung
- Black Friday: über 320 € sparen
- Direktkauf
Auch interessant
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.