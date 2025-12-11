Seit Jahren wartet die Galaxy-Community darauf, dass Samsung beim schnellen Laden endlich nachlegt. Jetzt gibt es vom Hersteller selbst überraschend einen neuen Hinweis darauf, dass man mit dem Galaxy S26 Ultra genau diesen Schritt wagen könnte.

Seit Jahren hält der Hersteller bei seiner Galaxy-S-Reihe hartnäckig im Bereich Fast Charging an einer maximalen Leistung von 45 W fest – ganz egal, wie oft ihr euch mehr Ladepower gewünscht habt.

Nun hat Samsung selbst ein starkes Indiz für ein langersehntes Upgrade geliefert: Denn wie SamMobile berichtet, ist zumindest im US-Shop des Herstellers im Stillen ganz offiziell ein neues Ladegerät aufgetaucht. Genau diese Mini-Enthüllung sorgt nun für ordentlich Spekulationen.

Im Shop findet sich der "60W Power Adapter" mit der Modellnummer "EP-T6010". Das Ladegerät besitzt einen einzelnen USB-C-Port und bringt maximal 60 W Ausgangsleistung mit. Samsung setzt außerdem auf den USB-PD-Standard 3.1 mit PPS – eine modernere Version des Protokolls, die flexibler mit Spannung und Leistung umgehen kann. Zum Vergleich: Der alte 45-W-Charger nutzt noch eine ältere Version des Standards.

Warum der neue Adapter so verdächtig ist

Auch wenn Samsung bereits Ladegeräte mit gleichzeitig mehr Leistung und mehr Ports anbietet: Der 60-W-Adapter mit einem Port wäre das erste "gewöhnliche" Samsung-Ladegerät, das deutlich über die bisher üblichen 45 Watt hinausgeht. Und genau das macht die Sache so spannend. Schließlich unterstützt aktuell kein Galaxy-Modell diese Leistung. Dies nährt den in der Gerüchteküche schwebenden Verdacht, dass dieses Zubehör speziell für ein kommendes Ultra-Smartphone gedacht ist.

Da der Adapter ohne großes Aufsehen im Shop gelandet ist, wirkt es fast so, als hätte Samsung hier unabsichtlich einen kleinen Fingerzeig hinterlassen. Die technischen Werte passen jedenfalls sehr gut zu einem High-End-Gerät wie dem Galaxy S26 Ultra, das laut Gerüchten im kommenden Jahr erscheinen soll.

Endlich ein Lade-Upgrade fürs Ultra-Modell?

Sollte Samsung die 60 W wirklich einführen, wäre das sicher für viele von euch eine willkommene Neuerung. Mehr Geschwindigkeit beim Aufladen bedeutet weniger Zeit an der Steckdose. Genau das wünschen sich viele Galaxy-Fans seit Jahren. Auch wenn das im Vergleich zur Konkurrenz noch nicht die absolute Spitze wäre, wäre es zumindest ein deutliches Upgrade innerhalb der Serie.

Und es soll nicht das einzige Upgrade sein: Das S26 Ultra soll zudem schnelleres Wireless Charging erhalten. Obendrein könnt ihr euch sehr wahrscheinlich auf integrierte Magnete für MagSafe-ähnliches Ladezubehör freuen. Google ist mit "Pixel Snap" als Erster in Apples Fußstapfen getreten. Samsung folgt nun wohl. Offiziell bestätigt ist das alles natürlich noch nicht. Aber das leise Auftauchen eines 60-W-Ladegeräts wirkt schon sehr nach einem Hinweis.

