Besitzer von Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra können One UI 8.5 bereits testen. Samsung hat inzwischen die zweite Beta für die genannten Smartphones ausgerollt.

Update (22.12.2025): Wie

Exclusive ‼️



One UI 8.5 ZYLH Beta 2 Changelog (Not yet live, but soon)



□ Bugs that have been fixed

- Improved the issue of quick panel settings initializing intermittently when booting.

- Improved errors such as quick panel menu screen icon spacing and location.

- Improved the… pic.twitter.com/JaTKln9aYH— Tarun Vats (@tarunvats33) December 22, 2025

Update (08.12.2025): Wie aus diversen Medienberichten hervorgeht, haben Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra die Beta zu One UI 8.5 nun bekommen. Die Testversion soll auch in Deutschland bereits verfügbar sein. Was diese beinhaltet seht ihr in dem Video weiter unten.

one ui 8.5 beta is officially live!



if you’re on a galaxy s25, s25 plus or s25 ultra and live in the US, UK, Germany, Poland, India or Korea, you can jump into the beta right now.



i’ve been running the official beta for a bit already and honestly… the new design changes look… pic.twitter.com/IpkzkLCSJR— Max Jambor (@MaxJmb) December 8, 2025 Wie SamMobile berichtet , verteilt Samsung derzeit die zweite Beta für die drei genannten Galaxy-S25-Modelle. Das Kürzel der neuen Firmware ende auf "ZYLH" und das Update sei 1,1 GB groß. Neuerungen seien hauptsächlich Bugfixes und Performance-Verbesserungen. Das komplette Changelog seht ihr hier:Wie aus diversen Medienberichten hervorgeht, haben Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra die Beta zu One UI 8.5 nun bekommen. Die Testversion soll auch in Deutschland bereits verfügbar sein. Was diese beinhaltet seht ihr in dem Video weiter unten.

Ursprünglicher Artikel vom 20.11.2025:

Schon länger wabern die ersten Details zu One UI 8.5 durchs Netz. Jetzt zeigt ein neuer Leak, wie stark Samsung auf KI setzt, um euch Arbeit abzunehmen. Besonders spannend: Eine Funktion namens Now Nudges. Sie soll euch zur richtigen Zeit die richtigen Hinweise geben – fast so, als würde euer Handy plötzlich mitdenken.

Now Nudges: Samsung lernt eure Routinen kennen

Laut dem Fund von Android Authority versteckt sich in den internen Dateien der Hinweis auf Samsungs neue Assistenzfunktion. Now Nudges baut auf Galaxy AI auf und erinnert sehr an ein Google-Feature, das Pixel-Nutzer bereits kennen.

Der Ansatz ist simpel, aber clever: One UI schaut sich an, wie ihr euer Smartphone nutzt, und liefert euch Vorschläge, sobald sie euch nützlich sein könnten.

Dazu gehört zum Beispiel das Erinnern an wichtige Infos. Die Funktion kann ältere Chats, Screenshots oder andere Inhalte hervorholen, wenn sie zu einer Situation passen. Wer also öfter mal vergisst, wo sich dieser eine Screenshot versteckt – ihr fühlt euch hier vielleicht abgeholt.

Noch praktischer wird es bei Formularen. Füllt ihr online etwas aus, merkt sich One UI 8.5 die passenden Angaben und hilft euch beim nächsten Mal, dieselben Felder ohne Tippen zu vervollständigen.

Schneller reagieren im Alltag – ohne viel Nachdenken

Auch Aktionen auf dem Display will One UI 8.5 besser verstehen. Wenn euch zum Beispiel ein Freund eine Adresse schickt, erkennt Now Nudges das und bietet euch direkt die passende Navigation in Google Maps an. Oder ihr blickt auf einen Text in einer fremden Sprache – schon schlägt euch euer Galaxy vor, eine Übersetzung zu starten.

Laut Leak funktionieren die Hinweise auch in bekannten Apps wie WhatsApp, Instagram oder Facebook. Möglich wird das alles wohl durch das KI-Modell Gemini Nano, das bereits in anderen Galaxy-Funktionen steckt.

Wann wir das Ganze ausprobieren können, steht noch nicht fest. Samsung dürfte aber wie jedes Jahr ein Beta-Programm starten, vermutlich gegen Ende 2025. Spätestens mit dem Galaxy S26 – das für Februar oder März 2026 erwartet wird – sollte One UI 8.5 dann offiziell an den Start gehen.

