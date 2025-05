Beste Hüllen für Samsung Galaxy S25 Edge: Unsere Top 8

Wir zeigen euch die besten Hüllen für das Samsung Galaxy S25 Edge. Von simplen Clear Cases über Modelle mit MagFit-Magnethalterung bis hin zu besonders widerstandsfähigen Schutzhüllen – hier werdet ihr garantiert fündig.

Gut zu wissen: Das Galaxy S25 Edge ist das dünnste S-Smartphone, das Samsung bis dato gebaut hat. Die Tiefe misst gerade einmal 5,8 mm. Um den einzigartigen Look und das handliche Gefühl zu bewahren, empfehlen sich vor allem dünne Hüllen. Aber auch in einem dicken Case ist das Galaxy S25 Edge immer noch dünner als andere Smartphones in ähnlicher Schutzmontur.

Samsung Silicone Case – der Klassiker

Passgenau und in den Herstellerfarben – Samsung Silicone Case (© 2025 Samsung )

Wer könnte eine passgenauere Hülle für das Galaxy S25 Edge liefern als der Hersteller selbst? Mit dem Silicone Case von Samsung könnt ihr nichts verkehrt machen. Es sitzt perfekt und ihr bekommt es in den originalen Herstellerfarben – was will man mehr?

Hülle: Samsung Silicone Case

Farben: Schwarz, Hellgrau, Hellblau

Material: Silikon, Polykarbonat

Besonderheiten: keine

Preis: 32,39 Euro

Angebot: Samsung Silicone Case bei Amazon Samsung Silicone CaseSchwarz, Hellgrau, HellblauSilikon, Polykarbonatkeine32,39 Euro

Samsung Kindsuit Case – schicke Lederoptik

Das Samsung Kindsuit Case sieht richtig edel aus (© 2025 Samsung )

Um die Frage von davor aufzugreifen: Einen noch edleren Look erzielen, wäre für den ein oder anderen womöglich wünschenswert. Das tut ihr mit dem Samsung Kindsuit Case, einer hochwertigen Hülle aus Kunstleder. Die Optik ist luxuriös, aber nicht zu viel des Guten. Außerdem gibt's auch hier die Originalfarben.

Hülle: Samsung Kindsuit Case

Farben: Schwarz, Hellgrau, Hellblau

Material: Polykarbonat, Polyurethan

Besonderheiten: Lederoptik

Preis: 50,82 Euro

Angebot: Samsung Kindsuit Case bei Amazon Samsung Kindsuit CaseSchwarz, Hellgrau, HellblauPolykarbonat, PolyurethanLederoptik50,82 Euro

Spigen Ultra Hybrid MagFit – mit Magnethalterung

Durchsichtig und mit MagFit-Ring zum sicheren Laden (© 2025 Spigen )

Das Aushängeschild des Samsung Galaxy S25 Edge ist sein Design. Um das zu bewahren, holt ihr euch am besten ein Clear Case. Im Falle des Spigen Ultra Hybrid MagFit bekommt ihr sogar eins mit Magnethalterung für sicheres kabelloses Laden ohne Verrutschen.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid MagFit

Farben: Transparent

Material: Polykarbonat, Thermoplastisches Polyurethan

Besonderheiten: Magnethalterung

Preis: 26,99 Euro

Angebot: Spigen Ultra Hybrid MagFit bei Amazon Spigen Ultra Hybrid MagFitTransparentPolykarbonat, Thermoplastisches PolyurethanMagnethalterung26,99 Euro

Spigen Ultra Hybrid MagFit NeoOne – schicker Look

Die NeoOne von Spigen verleiht dem S25 Edge einen futuristischen Look (© 2025 Spigen )

Ist euch der simple Transparent-Look zu langweilig, greift ihr besser zur NeoOne-Hülle. Die besitzt ebenfalls eine Magnethalterung, tarnt diese aber in einem futuristischen Design. Hier sieht es so aus, als würden einige Komponenten des Galaxy S25 Edge freiliegen.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid MagFit NeoOne

Farben: Transparent

Material: Polykarbonat, Thermoplastisches Polyurethan

Besonderheiten: Magnethalterung

Preis: 30,99 Euro

Angebot: Spigen Ultra Hybrid MagFit NeoOne bei Amazon Spigen Ultra Hybrid MagFit NeoOneTransparentPolykarbonat, Thermoplastisches PolyurethanMagnethalterung30,99 Euro

Spigen Liquid Air – dünn und leicht

Die Liquid Air von Spigen spürt ihr kaum (© 2025 Spigen )

Der große Vorteil des Galaxy S25 Edge ist, dass es unfassbar dünn und leicht ist. Das will man sich natürlich trotz Hülle bewahren. Hier kommt die Spigen Liquid Air ins Spiel, die sich durch die gleichen Attribute auszeichnet. Hinzu kommt, dass sie das Smartphone dank der Texturierung etwas griffiger macht.

Hülle: Spigen Liquid Air

Farben: Schwarz, Marble Gray

Material: Thermoplastisches Polyurethan

Besonderheiten: leicht und dünn, Textur

Preis: 16,99 Euro

Angebot: Spigen Liquid Air bei Amazon Spigen Liquid AirSchwarz, Marble GrayThermoplastisches Polyurethanleicht und dünn, Textur16,99 Euro

Spigen Tough Armor AI MagFit – supertough

Falls es etwas mehr Schutz sein soll, wählt die Spigen Tough Armor AI MagFit (© 2025 Spigen )

Seid ihr viel draußen unterwegs, empfiehlt sich eine besonders gut geschützte Hülle. Die Spigen Tough Armor AI MagFit ist gut gepolstert und absorbiert Stöße daher phänomenal. Mit dabei ist außerdem wieder eine Magnethalterung für sicheres, kabelloses Laden und ein Ständer zum Aufstellen des Handys auf dem Tisch.

Hülle: Spigen Tough Armor AI MagFit

Farben: Abyss Green, Black, Gunmetal

Material: Polykarbonat, Thermoplastisches Polyurethan

Besonderheiten: Magnethalterung, extrem Widerstandsfähig, Ständer

Preis: 29,99 Euro

Angebot: Spigen Tough Armor AI MagFit bei Amazon Spigen Tough Armor AI MagFitAbyss Green, Black, GunmetalPolykarbonat, Thermoplastisches PolyurethanMagnethalterung, extrem Widerstandsfähig, Ständer29,99 Euro

Jueshituo 360 – mit MagFit und Ständer

Die Hülle von Jueshituo hat einen 360-Grad-Ständer (© 2025 Jueshituo )

Noch ein auf den ersten Blick simples Clear-Case ist das Jueshituo 360. Tatsächlich ist die Hülle aber mit einem innovativen Feature ausgestattet: einem Magnetring, der gleichzeitig ein Ständer ist. Den könnt ihr zusätzlich auch noch um 360 Grad drehen.

Hülle: Jueshituo 360

Farben: Transparent, Schwarz

Material: Thermoplastisches Polyurethan

Besonderheiten: Ständer, Magnethalterung

Preis: 34,99 Euro

Angebot: Jueshituo-Hülle bei Amazon Jueshituo 360Transparent, SchwarzThermoplastisches PolyurethanStänder, Magnethalterung34,99 Euro

Fdujinh – Lederhülle mit S-Pen-Alternative

Die Fdujinh-Lederhülle bringt einen kapazitiven Stift mit (© 2025 Fdujinh )

Sucht ihr nach etwas richtig Edlem, empfehlen wir die Lederhülle von Fdujinh. Die hat zusätzlich auch noch einen hochwertigen Kohlefaserüberzug und eine Halterung für den mitgelieferten kapazitiven Stift. Letzterer ist eine Alternative zum S Pen, der vom Galaxy S25 Edge übrigens nicht unterstützt wird.

Hülle: Fdujinh-Hülle mit Stift

Farben: Schwarz

Material: unter anderem Leder, Kohlefaser

Besonderheiten: Stift samt Halterung

Preis: 85,47 Euro

Angebot: Fdujinh-Hülle bei Amazon Fdujinh-Hülle mit StiftSchwarzunter anderem Leder, KohlefaserStift samt Halterung85,47 Euro

