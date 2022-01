OnePlus 10 Pro: Ist das Flaggschiff der neue Kamera-König?

Bis das OnePlus 10 Pro in Europa erscheint, müssen wir uns noch eine Weile gedulden – genauere Infos zum Release, der irgendwann 2022 stattfinden soll, gibt es nicht. Da haben es Nutzer in China besser, hier erscheint das Flaggschiff-Smartphone bereits am 13. Januar. Und seit wenigen Stunden ist auch bekannt, mit welchen Features es die Konkurrenz in den Schatten stellen will. Wir haben alle Infos für euch.

Das OnePlus 10 Pro wurde bereits in den vergangenen Wochen immer wieder vom Hersteller selbst angeteasert – einige Details zur Ausstattung waren schon länger bekannt. Doch erst jetzt zeigt das neue OnePlus-Flaggschiff sein volles Potential. Und es will sich offenbar vor allem mit der Kamera einen Namen machen.

Kamera-Features: Movie Modus, Fisheye und 150 Grad Ultraweitwinkel

Die bereits zuvor bestehende Partnerschaft mit Kamera-Hersteller Hasselblad führt OnePlus auch mit dem OnePlus 10 Pro fort. Hasselblad liefert dem neuen Smartphone eine Weitwinkelkamera mit 48 MP, eine Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP und eine Telekamera mit 8 MP. Die Selfie-Kamera bietet ordentliche 35 MP. Das Besondere: Die Ultraweitwinkelkamera erfasst erstmals einen Winkel von 150 Grad, das ist deutlich mehr als die derzeit üblichen 110 Grad. Die Kamera unterstützt zudem erstmals auch die Fisheye-Optik, soll deutlich mehr Farben verarbeiten und eine bessere Bildbearbeitung ermöglichen.

Außerdem bietet das OnePlus 10 Pro einen speziellen Modus für Videoaufnahmen. Dieser sogenannte Movie Modus ermöglicht es euch, Einstellungen beispielsweise zum Weißabgleich vorab oder während der Aufnahme vorzunehmen. Die Kamera-Software liefert darüber hinaus viele neue Funktionen, Filter und Stile, mit denen ihr eure Aufnahmen an die jeweiligen Umstände anpassen könnt.

Technisch auf der Höhe: Das steckt im OnePlus 10 Pro

Viele Specs des OnePlus 10 Pro waren bereits bekannt, wurden jetzt aber noch einmal bestätigt. Das 6,7 Zoll große LTPO-Display des neuen Flaggschiffs soll eine Bildwiederholrate bis zu 120 Hz leisten – diese aber so smart einsetzen, dass es sehr energiesparend läuft. Das ermöglicht mit dem 5000 mAh fassenden Akku vielversprechende Laufzeiten. Im Gegensatz zu den 65 Watt des Vorgängers lädt das OnePlus 10 Pro auch mit 80 Watt (am Kabel). Eine Besonderheit heutzutage: Das Ladegerät soll im Lieferumfang enthalten sein. Darüber hinaus steckt im OnePlus 10 Pro ein Snapdragon 8 Gen 1, der von 8 GB oder 12 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird – das sollte ein Garant für ordentlich Power sein. Ein 5G-Modem ist natürlich ebenfalls mit an Bord.

Auf den Release des OnePlus 10 Pro müssen wir, wie erwähnt, noch eine Weile warten. Fraglich bleibt ebenfalls, ob es auch ein OnePlus 10 ohne Pro geben wird, oder wie die Preise für das neue OnePlus-Flaggschiff hier in Europa aussehen werden. Mit den aktuellen Informationen könnte es jedoch zu einem starken Konkurrenten für die Vorzeige-Smartphones von Apple, Samsung und Co. werden.