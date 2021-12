OnePlus 10 Pro: Unternehmensgründer gibt Details preis

OnePlus wird uns schon bald ein neues Flaggschiff vorstellen. Unternehmensgründer Pete Lau bestätigte das OnePlus 10 Pro erstmals auf Social Media und gibt uns zudem auch den Zeitraum der offiziellen Vorstellung bekannt. Scheinbar müssen wir nicht mehr lange warten.

Das Jahr neigt sich dem Ende, doch mit den Leaks und Ankündigungen ist es noch nicht vorbei. Niemand geringeres als Pete Lau Mitbegründer und CEO von OnePlus hat via Weibo, dem chinesischen Facebook-Äquivalent, das nächste Flaggschiff seiner Firma bekannt gegeben. In seinem Post kündigt der Geschäftsführer an, dass das OnePlus 10 Pro bereits im Januar 2022 offiziell vorgestellt werden soll. Ein konkretes Datum verrät er allerdings nicht, sodass wir nicht wissen, ob wir uns nur etwas mehr als eine Woche oder sogar noch knapp einen Monat gedulden müssen.

OnePlus 10 Pro: Technische Daten nicht bestätigt

Bereits vor einigen Tagen gab es einen großen Infoschwung zum OnePlus 10 Pro auf Weibo. Der kam allerdings nicht von Lau, sondern von dem bekannten Leaker Digital Chat Station. Da der Geschäftsführer sich nicht dazu geäußert und auch sonst keine Daten zum Smartphone verraten hat, müssen wir diese Infos also weiterhin in die Gerüchtekiste einordnen. Dennoch lohnt es sich, sie einmal genau anzusehen, da der Leaker schon oft richtig lag.

Falls ihr an starken China-Smartphones interessiert seid und nicht mehr warten wollt, dann werft einen Blick auf unsere Xiaomi-Handys mit Vertrag.

Diese Spezifikationen sind zu erwarten

Digital Chat Stations Informationen nach, soll das OnePlus 10 Pro lediglich mit einem 80-Watt-Schnellladenetzteil ausgestattet sein und nicht mit 125 Watt laden, wie andere Quellen es bisweilen behaupteten. Wireless Charging soll hingegen mit maximal 50 Watt funktionieren. Beim Bildschirm soll es sich um ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display handeln, das in 2K auflöst und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz mitbringe.

Eine starke Leistung könnte der Snapdragon 8 Gen 1 versprechen, der wohl auf ganze 12 GB Arbeitsspeicher zurückgreift und gute Fotos dürfen wir uns von der Triple-Kamera erhoffen, die wohl mit einem 48-MP-Haupt- und einem 50-MP-Ultraweitwinkelsensor sowie einem nicht spezifizierten 8-MP-Objektiv ausgerüstet sei. Die Frontkamera knipst hingegen mit 32 Megapixeln.

Alles in allem könnte es sich beim OnePlus 10 Pro also um ein echtes Kraftpaket handeln. Wir sind gespannt, ob die Gerüchte sich im Januar bewahrheiten.