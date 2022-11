Apple und Samsung geben auf dem Smartphone-Markt immer mehr Marktanteile an Handy-Hersteller aus China ab. Xiaomi, Oppo und Co. sind selbst in Europa längst keine Exoten mehr, sondern Big Player in der Branche. Eine gute Gelegenheit, zu schauen, wie sich China-Handy im Test schlagen. Wie viel Leistung bieten euch China-Smartphones zu welchem Preis?

Aktuelle China-Handys im Test: Unsere Übersicht 8.7 /10 CURVED-Score Xiaomi Xiaomi 12 Top Schönes Design

Viele Kamera-Funktionen

Endlich gute Nachtfotos

Superschnelles Aufladen

Lange Akkulaufzeit Flop Hitzeproblem unter Last

Kamera-HDR teils hinter Konkurrenz

Kein optischer Zoom

Nicht offiziell wasserdicht Xiaomi Xiaomi 12 Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Hochauflösendes OLED-Display mit 120 Hz

Drei Kameras mit je 50 MP Auflösung

spannende Foto- und Videofunktionen

High-End-Prozessor

120 W Ladepower Weniger Vielversprechend Keine IP-Zertifizierung

Relativ kleiner Akku

Vergleichsweise teuer Honor Magic4 Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Aufladen mit 100 W

AMOLED-Display mit 120 Hz

Vielversprechende Tripple-Kamera

Top Chipsatz Weniger Vielversprechend Über 200 Gramm könnten sich etwas schwer anfühlen

Riesiges Display nicht für jeden geeignet 8.7 /10 CURVED-Score Xiaomi Xiaomi 11T Pro Top OLED mit 120 Hz

Komplett geladen in unter 20 Min!

Viele Video-Features

Endlich brauchbare Makro-Linse

Updates für vier Jahre Flop Nachtfotos eher schwach

Kein kabelloses Laden

Kein OIS

Kein IP-Rating Oppo Oppo Find X5 Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend AMOLED Display mit bis zu 120 Hz

High-End-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1

großer Akku mit 80 W Ladepower Weniger Vielversprechend relativ teuer

nur 2-fach optischer Zoom 6.9 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 11 Top 90-Hz-OLED-Display

Lange Akkulaufzeit und 33-Watt-Schnellladen

Klinkenanschluss

Niedriger Preis Flop schwache Performance

rutschige Rückseite aus Plastik

Unnötige Makro-Kamera Oppo Oppo Find X5 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Kamera mit 3 Objektiven vielversprechend

6,5 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz

High-End-Chipsatz aus 2020 Weniger Vielversprechend nur 2x optischer Zoom

nicht offiziell wasserdicht Honor Honor 50 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend solider Mittelklasse-Prozessor

120-Hz-DDisplay mit OLED-Technologie

schnelle Ladegeschwindigkeit

Rückseite aus Glas

Kamera mit 108 MP Auflösung Weniger Vielversprechend nicht IP-Zertifiziert

Rahmen aus Plastik

Akku könnte größer sein 7.8 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 10 Pro Top OLED-Display mit 120 Hz und HDR10

Kamera mit 108 MP

Hohe Bildschirmhelligkeit

Edles Gehäuse

Gute Akkulaufzeit Flop Zu viel Bloatware

Kamera kaum besser als beim Vorgänger

Nachtmodus-Fotos ausbaufähig 6.9 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 10 Top viel Akkulaufzeit

starkes Preisleistungsverhältnis

hochwertige Haptik trotz Kunststoffgehäuse Flop Display etwas dunkel

schwächelnder Prozessor

miserabler Sound Oppo Oppo Find X5 lite Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend großer Akku

solider Mittelklasse-Chipsatz

Slot für microSD-Karte

großer Arbeitsspeicher Weniger Vielversprechend Display könnte vermutlich heller sein

2 MP Makro Kamera wenig vielversprechend

keine IP-Zertifizierung Xiaomi Xiaomi 11T Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Spannende Video-Features

Günstig

Kamera mit 108 MP

AMOLED-Display mit 120 Hz

Aufladen mit bis zu 67 Watt Weniger Vielversprechend Makro-Kamera mit nur 5 MP

Kabelloses Aufladen fehlt

Nicht offiziell wasserdicht

OIS für Kamera fehlt (Bildstabilisierung) Xiaomi Xiaomi 11 Lite 5G NE Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend 5G

90 Hz AMOLED-Display

guter Mittelklasse-Chipsatz Weniger Vielversprechend kein Kopfhöreranschluss

Rückseite aus Kunststoff

Nur IP53 (nicht wasserdicht) Oppo Oppo A54 5G Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Günstig

Großes 6,5-Zoll-Display (LCD) mit 90 Hz

Hauptkamera mit 48 MP

Großer 5000-mAh-Akku

Kopfhöreranschluss Weniger Vielversprechend Kein OLED

Makro-Linse mit nur 2 MP

Chipsatz eher Einsteiger- als Mittelklasse

Warum ein China-Handy?

Die Zeiten, in denen chinesische Unternehmen hin und wieder einen Handy-Geheimtipp produziert haben, sind längst vergangen. Hersteller wie Xiaomi und Oppo und Honor bringen regelmäßig Smartphones auf den Markt, die mit Apples iPhones und Samsung-Handys mithalten können. Dabei bieten sie oft ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Und die Auswahl ist groß. Sowohl im High-End-Bereich als auch in Mittelklasse und Einsteiger-Segment findet ihr gute China-Handys. Ein gemeinsames Merkmal der Smartphones aus dem Land der aufgehenden Sonne ist der meist sehr große Akku mit hoher Ladegeschwindigkeit. Zudem setzen die Hersteller gern auf große und hochwertige Displays. Auch die verwendeten Prozessoren findet ihr in anderen bekannten Handys. Besonders bei den großen Produzenten Xiaomi, Oppo und Honor dürft ihr Top-Qualität erwarten.

Xiaomi 12: Das beste China-Smartphone?

Im China-Handy-Test kann die Xiaomi 12 Kamera überzeugen. (© 2022 CURVED )

Mit dem Xiaomi 12 geht der chinesische Hersteller neue Wege. Das macht sich schon im Namen bemerkbar: Das "Mi" ist weggefallen, geblieben ist nur die Zahl. Auch bei der Größe versucht Xiaomi etwas Neues: Das Xiaomi 12 hat ein 6, 28 Zoll großes Display. Damit ist es eines der wenigen handlichen Smartphones des Unternehmens. Die Konkurrenz hat allerdings noch kleinere Smartphones im Angebot.

Hier findet ihr unseren Test des Xiaomi 12

Die technischen Daten Überzeugen: Im Inneren werkelt ein High-End-Prozessor mit bis zu 3,0 GHz. Die Leistung genügt für alle Aufgaben, die ihr dem China-Handy stellen könnt. Das Display hat eine Bildwiederholrate von bis zu zu 120 Hz. So sehen Spiele und Animationen schön flüssig aus. Die Kamera verfügt über drei Objektive. Für Porträts, Landschaftsaufnahmen und Schnappschüsse seid ihr damit gut gerüstet. Zudem bietet Xiaomi über die Software viele tolle Bild- und Videofeatures.

Wer etwas mehr von Allem möchte, greift zum großen Bruder – dem Xiaomi 12 Pro. Dafür zahlt ihr aber auch mehr.

Preis-Leistungs-Empfehlung: Redmi Note 11

China-Handys im Test: Rückseite des Xiaomi Redmi Note 11 auf der Seite liegend (© 2022 CURVED )

Das Redmi Note 11 erhielt von uns den CURVED-Award für ein Top Preis-Leistungsverhältnis 2022. Das günstige Handy bietet erstaunlich viel für seinen geringen Preis. Ihr bekommt ein Smartphone mit 90-Hz-Display, das Animationen beim Scrollen sehr geschmeidig darstellt. Als Antrieb kommt ein Mittelklasse-Prozessor zum Einsatz. In unserem Test des Xiaomi Redmi Note 11 haben wir bereits festgestellt, dass der Chipsatz kein Rennpferd ist, aber für unter 200 Euro UVP (Stand Juli 2022) ist das auch nicht zu erwarten.

Die Kamera besteht aus vier Objektiven. Eine Linse fungiert als Tiefensensor, der für einen schönen Bokeh-Effekt (unscharfer Hintergrund) sorgt. Mit den übrigen drei Linsen erzielt ihr besonders bei Tageslicht schöne Ergebnisse.

Der Akku kann sich sehen lassen. Seine 5000 mAh Kapazität bringen euch bei moderater Nutzung gut durch den Tag. Nutzt ihr das Xiaomi Redmi Note 11 intensiver, leert sich auch der Akku schneller. Dank 33 W Ladepower dauert es jedoch nicht lange, bis der Energiespeicher wieder aufgetankt ist.

China-Handys: Wer produziert eigentlich wo?

Mit dem Begriff "China-Handy" meinen wir Smartphones, die von chinesischen Herstellern stammen. Doch eine andere Definition schließt weitere Unternehmen ein: Satte 67 Prozent aller weltweit produzierten Smartphones im Jahre 2021 sind in China vom Stapel gelaufen. Darunter prominente Namen, wie z. B. das iPhone.

Das geht aus einer Marktanalyse von Counterpoint Research hervor. Nachdem Huawei durch die Folgen des US-Banns die Produktion im eigenen Land massiv herunterschrauben musste, sind Kapazitäten für andere Hersteller frei geworden. Der Trend: Viele Hersteller haben 2021 mehr Smartphones in China produziert als im Vorjahr. Dennoch suchen die meisten Unternehmen wohl nach alternativen Lösungen, um sich von der starken Abhängigkeit zu China zu lösen.

Die Frage, ob Xiaomi weiterhin mit Google-Diensten versorgt wird, haben wir geklärt.

Unter anderem Apple und Samsung weichen mit einigen Modellen bereits nach Indien, Vietnam, Indonesien und die Türkei aus. Das iPhone 14 wird z. B. bereits in Indien gefertigt. Dennoch bleibt China wohl auch auf Sicht der wichtigste Produktionsstandort. So viele Einheiten haben die Hersteller laut Marktanalyse im Jahr 2021 in China produziert:

Apple: 254 Mio. Einheiten (218 im Vorjahr)

254 Mio. Einheiten (218 im Vorjahr) Xiaomi: 156 Mio. Einheiten (115 im Vorjahr)

156 Mio. Einheiten (115 im Vorjahr) Oppo: 170 Mio. Einheiten (114 im Vorjahr)

170 Mio. Einheiten (114 im Vorjahr) Vivo: 98 Mio. Einheiten (83 im Vorjahr)

98 Mio. Einheiten (83 im Vorjahr) Huawei: 36 Mio Einheiten (206 im Vorjahr)

Warum sind China-Handys günstiger?

Der aufmerksame Leser könnte nun sagen: Weil die Produktionskosten in China günstiger sind. Doch warum sind dann z. B. iPhones so viel teurer? Schließlich produziert doch auch Apple einen Großteil seiner Smartphones in China. Höhere Löhne als die chinesische Konkurrenz muss der US-Hersteller vor Ort ebenfalls nicht zahlen: Nur circa 1,8 Prozent des Verkaufswerts eines iPhones sind Lohnkosten im Laufe der Produktion.

Die Kosten, die die Rohmaterialien und Fertigungsteile verursachen, sind ebenfalls größtenteils auf gleichem Niveau. Unter anderem sind die immensen Marketingkosten Apples ein Faktor, an den kein chinesischer Hersteller herankommt. Hinzu kommen die Löhne, die außerhalb von China z. B. im Hauptquartier oder in den Apple-Stores weltweit gezahlt werden müssen.

Diese Kosten können sich die chinesischen Hersteller größtenteils sparen, was im Regelfall direkt an den Kunden weitergegeben wird. So zeichnen sich die besten China-Handys in der Regel durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wie die Auswirkungen auf faire Handy-Produktionen weltweit aussehen, lest ihr in einem weiteren Artikel.

Beste China-Handys kaufen: Bald teurer?

In den vergangen Monaten haben und immer wieder Meldungen erreicht, die von einem möglichen Mindestpreis für bestimmte China-Handys ausgehen. So soll Indien ein Verkaufsverbot für Smartphones in Betracht ziehen, das China-Handys unter 150 Euro treffen soll.

Der Hintergrund: Indien hat einen riesigen Absatzmarkt für günstige Smartphones. Einen beträchtlichen Marktanteil besetzen dabei Handys aus China. Die indische Regierung möchte allerdings wieder vermehrt in Indien produzierte Geräte auf dem heimischen Markt sehen. Da 80 Prozent der in Indien verkauften China-Handys unter 150 Euro (umgerechnet) kosten, soll so Aufwind für indische Hersteller geschaffen werden.

Das könnte chinesische Hersteller hart treffen. Immerhin stellt Indien den zweitgrößten Smartphone-Markt weltweit dar. Doch außerhalb von Indien – z. B. in Europa – ist so ein Vorgehen nur schwer vorstellbar. Heimische Konkurrenz für China-Handys gibt es schließlich kaum.

China-Handy-Vergleich: Wie viele Hersteller gibt es wirklich?

Auch unsere Übersicht der besten China-Handys zeigt: Es gibt erstaunlich viele Smartphone-Marken aus Fernost – oder doch nicht? Einige große Marken gehören einem einzigen Konzern an. BBK Electronics nennt sich der Riese aus der Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen vereint unter anderem OnePlus, Oppo, Vivo und Realme unter einem Dach und besetzt damit über 50 Prozent der Smartphone-Marktanteile in Südostasien.

Dabei versuchen die einzelnen Marken immer wieder ihre Unabhängigkeit zu beteuern: Doch die Tendenz zeigt, dass im Hintergrund eher in Richtung Schulterschluss gearbeitet wird, um z. B. Ressourcen einzusparen. Brancheninsider gehen davon aus, dass das als nächstes OnePlus treffen könnte: Die beliebte Marke soll wieder in Oppo integriert werden.

Exkurs: Wir erklären den Flaggschiff-Killer

Ein Begriff, der im Zusammenhang mit den besten China-Handys immer wieder genannt wird, ist der "Flaggschiff-Killer". Damit sind Smartphones gemeint, die die aktuellen Flaggschiffe der bekannten Handy-Marken "killen" – also unterm Strich besser oder zumindest günstiger bei gleicher Leistung sind. In einigen Fällen kopieren chinesische Hersteller sogar dreist die Erfolgsmodelle von anderen Unternehmen.

Dieser Begriff wurde gerne genutzt, als die ersten China-Handys den noch jungen Smartphone-Markt erobert haben. Konkrete Beispiele sind z. B. das OnePlus One und das Xiaomi Mi 1. Beide Geräte konnten zum Release mit High-End-Technik zu einem erstaunlich günstigen Preis überzeugen. Als aktuelles Beispiel können wir das Xiaomi 12T Pro nennen, das zu den besten aktuellen Handys gehört – und dabei trotzdem angenehm günstig bleibt.

Das Xiaomi 12T Pro ist ein Flaggschiff-Killer im klassischen Sinne (© 2022 Xiaomi )

So testen wir die besten China-Handys

CURVED testet für euch viele Handys. In den letzten Jahren sind unter den Testgeräten immer mehr Modelle aus China. Dabei zeigt sich: Die Smartphones aus dem reich der Mitte halten nicht nur gut mit der Konkurrenz mit, sondern setzen sogar Maßstäbe. Vor allem bei der Akku-Ladegeschwindigkeit wird das deutlich. Um euch aussagekräftige Vergleiche liefern zu können, haben wir einheitliche Testkriterien festgelegt. Unsere ausführlichen Kriterien und unsere Wertungstabelle haben wir für euch hier veröffentlicht: So testen wir. Dazu gehören unter anderem:

Design: In dieser Kategorie schauen wir uns an, ob dem jeweiligen Hersteller ein gelungenes Design des Smartphones gelungen ist. Vor allem gehören dazu die Haptik und die verbauten Materialien. Und natürlich schauen wir auf die Qualität der Verarbeitung. In unseren Tests könnt ihr euch überzeugen, dass euch die Qualität zufriedenstellt.

In dieser Kategorie schauen wir uns an, ob dem jeweiligen Hersteller ein gelungenes Design des Smartphones gelungen ist. Vor allem gehören dazu die Haptik und die verbauten Materialien. Und natürlich schauen wir auf die Qualität der Verarbeitung. In unseren Tests könnt ihr euch überzeugen, dass euch die Qualität zufriedenstellt. Display: Handelt es sich um ein LCD oder ein OLED-Display? Welche Bildwiederholfrequenz leistet das Panel? Und vor allem: Ist es der Preisklasse angemessen? Besonders chinesische Handys punkten im Test oft mit hochwertigen Displays in günstigen Geräten.

Handelt es sich um ein LCD oder ein OLED-Display? Welche Bildwiederholfrequenz leistet das Panel? Und vor allem: Ist es der Preisklasse angemessen? Besonders chinesische Handys punkten im Test oft mit hochwertigen Displays in günstigen Geräten. Akku: Wir testen praxisbezogen, wie lange der Akku im Alltag durchhält, welche Aufgaben er mitmacht und wie schnell er sich wieder aufladen lässt. Hier sammeln Handys aus China oft viele Punkte, da die Hersteller meist große Akkus verbauen, die sich sehr schnell mit frischer Energie befüllen lassen.

Wir testen praxisbezogen, wie lange der Akku im Alltag durchhält, welche Aufgaben er mitmacht und wie schnell er sich wieder aufladen lässt. Hier sammeln Handys aus China oft viele Punkte, da die Hersteller meist große Akkus verbauen, die sich sehr schnell mit frischer Energie befüllen lassen. Leistung: Hier geht es um den Chipsatz. Laufen aufwendige Apps und Spiele flüssig? Überhitzt der Prozessor unter Last? Obwohl viele große Hersteller auf die gleichen Chips setzen, gibt es immer wieder Unterschiede in der Performance. In unseren Tests finden wir für euch heraus, welche das sind. Außerdem werfen wir einen Blick auf Speicherkapazität und Schnelligkeit des Arbeitsspeichers.

Hier geht es um den Chipsatz. Laufen aufwendige Apps und Spiele flüssig? Überhitzt der Prozessor unter Last? Obwohl viele große Hersteller auf die gleichen Chips setzen, gibt es immer wieder Unterschiede in der Performance. In unseren Tests finden wir für euch heraus, welche das sind. Außerdem werfen wir einen Blick auf Speicherkapazität und Schnelligkeit des Arbeitsspeichers. Kamera: Qualität und Leistung der Kamera sind in der Regel an die Preisklasse gebunden – auch bei Smartphones aus China. Unsere Tests liefern euch eine Einordnung und zahlreiche Beispielfotos. So macht ihr euch selbst ein Bild von der Kameraqualität.

Fazit: China-Handys im Test

Die Smartphones der großen chinesischen Hersteller bieten euch häufig viel Handy für wenig Geld. Sie können es gut mit Samsung und Apple aufnehmen. Das zeigt sich einerseits in unseren Tests, andererseits in den Verkaufszahlen. Übersichten wie die der besten China-Handys unterstreichen das.

Besonders im Einsteigerbereich und der Mittelklasse können China-Handys mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. Hersteller wie Xiaomi bieten selbst zu günstigen Preisen Technik aus höheren Preisklassen an.

Auch chinesische Handys der Oberklasse überzeugen uns in Tests regelmäßig. Die wenigen negativen Punkte, wie bei einigen Modellen etwa Hitzeentwicklung unter Last, erfahrt ihr durch unsere Beurteilungen. Danach ist es an euch zu entscheiden, ob die positiven Punkte für euch überwiegen.

In puncto Kamera wollen die Hersteller aus dem Land der aufgehenden Sonne mit Innovation, Kreativität und Kooperationen überzeugen. Die Logos von Traditions-Kameraherstellern wie Leica und Hasselblad finden sich heutzutage auch auf Handykameras von Herstellern wie Oppo und Xiaomi. Zudem kommen über die Kamera-Software spannende Features für Foto- und Videografie. So haben wir etwa mit dem Xiaomi 11 T Pro einen (Kurz-)Film gedreht und das Xiaomi 10T (Pro) führte zahlreiche spannende Neuerungen für Aufnahmen ein, wie wir in unserer Foto-Tour zeigen.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, solltet ihr also auch Handys aus China in Betracht ziehen. Xiaomi, Oppo und Co. überzeugen mit ihrem Preis-Leistungverhältnis und haben vielleicht genau das richtige Smartphone für euch persönlich im Angebot.

Häufig gestellte Fragen

China-Handys und die Spionage: Der aktuelle Stand

Nachdem Huawei durch einen US-Bann außerhalb von China stark an Ansehen und Marktanteilen verloren hat, ist zuletzt Xiaomi in den Fokus eines Datenschutz-Skandals geraten. Laut Untersuchungen einer litauischen Behörde, sei der hauseigene Mi-Browser dazu in der Lage, mit Hilfe von Schlüsselwörtern bestimmte Inhalte zu blockieren. Darüber hinaus soll Xiaomi – neben den üblichen Google-Trackings – übermäßig spezifischere Nutzerdaten sammeln.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat daraufhin eigene Untersuchungen eingeleitet. Das mündete in einem Anfang 2022 veröffentlichtem Bericht. Das Ergebnis: Nach monatelangen Nachforschungen konnte das BSI keine Auffälligkeiten auf Xiaomi-Smartphones feststellen – eine klare Entwarnung.

Was kosten China-Handys?

Im Vergleich zu Handys anderer Hersteller bieten Smartphones aus China oft ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Chinesische Hersteller sind in jeder Preisklasse zu finden, von Einsteiger-Handys bis zur Oberklasse.

